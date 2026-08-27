۵ شهریور ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۳

هادی حدادی نژاد

جشن هفته وحدت در شیراز

جشن هفته وحدت با حضور علمای اهل سنت و مسئولان استان فارس در مسجد رسول اکرم (ص) شیراز برگزار شد.

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