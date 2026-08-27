استانها فارس ۵ شهریور ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۳ دریافت تصاویر هادی حدادی نژاد جشن هفته وحدت در شیراز جشن هفته وحدت با حضور علمای اهل سنت و مسئولان استان فارس در مسجد رسول اکرم (ص) شیراز برگزار شد. برچسبها شیراز پیامبر اکرم(ص) هفته وحدت عکس استانها مطالب مرتبط آیتالله دژکام: وحدت اسلامی باید از شعار به اقدام و عمل برسد وحدت شیعه و سنی نقشه دشمنان برای تفرقه را نقش بر آب کرد شیخ خواجوی: خون شهدای مقاومت را از دشمنان مطالبه میکنیم وحدت شیعه و سنی؛ سدی در برابر توطئههای تفرقهافکنانه دشمن وحدت کشورهای اسلامی راه برونرفت از بحرانهای منطقه است وحدت و بصیرت مردم دشمن را از ایجاد شکاف ناامید کرد عکاس شیرازی برگزیده بخش تکعکس جشنواره تلویزیونی مستند «وحدت» از مسجد تا میدان؛ فارس میزبان برنامههای متنوع هفته وحدت آیتالله دژکام: وحدت حول محور ولایت، پیروزی قطعی ایران را رقم میزند
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