به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احسان قاسمی عصر چهارشنبه در دیدار با جمعی از علمای شیعه و اهل سنت شهرستان با تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص) و گرامیداشت هفته وحدت، گفت: امت اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری به انسجام، همدلی و هوشیاری نیاز دارد و مقابله با جریانهایی که به دنبال ایجاد اختلاف میان مسلمانان هستند، ضرورتی جدی است.
وی با اشاره به جایگاه پیامبر اکرم(ص) در ایجاد وحدت میان مسلمانان افزود: ما بر سر سفره پیامبر(ص) نشستهایم و باید نعمت وجود آن حضرت را همواره به یاد داشته باشیم؛ چراکه شناخت این نعمت و توجه به سیره و معارف نبوی میتواند زمینه تقویت جامعه اسلامی را فراهم کند.
علما در دفاع از ایران و مقابله با تهدیدهای خارجی نقشآفرین بودهاند
معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس با اشاره به پیشینه تاریخی ایران و موقعیت راهبردی این سرزمین گفت: ایران در دورههای مختلف با تهدید و تجاوز بیگانگان مواجه بوده و علما، چه از میان شیعه و چه اهل سنت، با آگاهیبخشی و هدایت مردم، نقش مهمی در دفاع از کشور و مقابله با تهدیدهای خارجی ایفا کردهاند.
قاسمی ادامه داد: جریانهای معاند تلاش میکنند با تضعیف جایگاه روحانیت و استفاده از ادبیات تخریبکننده، نقش علما و دین را در جامعه کمرنگ کنند، زیرا اسلام و فرهنگ دینی را مانعی در برابر اهداف و منافع خود میدانند.
رسانه؛ ابزار دشمن برای ایجاد شکاف میان مسلمانان
وی یکی از شیوههای دشمن برای ایجاد اختلاف را استفاده از ظرفیت رسانهای و ایجاد شبهه میان پیروان مذاهب اسلامی دانست و گفت: هدف این جریانها قرار دادن شیعه و سنی در برابر یکدیگر است، در حالی که نتیجه چنین اختلافاتی چیزی جز تضعیف جامعه اسلامی نخواهد بود.
معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور خاطرنشان کرد: دشمن تلاش میکند از مشکلات و بحرانهای موجود برای ایجاد ناامیدی و بیاعتمادی در جامعه بهره بگیرد؛ بنابراین باید مراقب رفتار و گفتار خود باشیم و اجازه ندهیم اقدامات نسنجیده به عاملی برای تحقق اهداف دشمن تبدیل شود.
جامعه بیش از هر زمان به تبیین صحیح و تقویت امید نیاز دارد
قاسمی نقش علما و طلاب را در شرایط کنونی مهم ارزیابی کرد و گفت: روحانی که برای مردم سخن میگوید باید مخاطب خود را بشناسد، دشمن را بهدرستی تشخیص دهد و با بصیرت و آگاهی سخن بگوید.
وی افزود: جامعه امروز بیش از هر چیز به تبیین صحیح مسائل و تقویت امید نیاز دارد و نباید مشکلات و تخلفات برخی افراد به گونهای مطرح شود که همه دستاوردهای کشور زیر سؤال برود.
معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس تأکید کرد: وظیفه ما این است که ضمن بیان واقعیتها، امید را در جامعه حفظ کنیم؛ چراکه مؤمن باید به خداوند متعال توکل داشته باشد و از گرفتار شدن در فضای ناامیدی پرهیز کند.
اختلافات مذهبی نباید دستاویز دشمن قرار گیرد
قاسمی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی تصریح کرد: حفظ انسجام و پرچم اسلام نیازمند تلاش همه مسلمانان است و در این مسیر، اختلافات مذهبی نباید دستاویزی برای دشمنان قرار گیرد.
وی گفت: شیعه و سنی در بسیاری از مسائل اساسی اشتراکات فراوانی دارند و میتوانند با تکیه بر همین مشترکات، در مسیر تقویت جامعه اسلامی و تحکیم همبستگی اجتماعی گام بردارند.
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