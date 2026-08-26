به گزارش خبرنگار مهر، شیخ عبدالواحد خواجوی شامگاه چهارشنبه در مراسم جشن هفته وحدت در مسجد رسول اکرم(ص) شیراز، ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، گفت: امروز مسلمانان از مذاهب مختلف اسلامی در این مکان مقدس گرد هم آمدهاند تا با راه و رسم پیامبر اکرم(ص) پیمان ببندند و در مسیر آن حضرت گام بردارند.
وی با اشاره به آیات قرآن کریم و سیره پیامبر اسلام(ص) گفت: رسولالله(ص) برای تکمیل مکارم اخلاق مبعوث شدند و قرآن کریم نیز بر برخورداری ایشان از اخلاق نیکو تأکید دارد؛ بنابراین مسلمانان باید پیامبر اکرم(ص) را الگوی خود قرار داده و از سیره ایشان پیروی کنند.
امام جمعه اهل سنت شیراز افزود: محبت به پیامبر(ص) تنها در گفتار نیست، بلکه باید در رفتار، اخلاق و شیوه زندگی مسلمانان نمود پیدا کند و جامعه اسلامی با تکیه بر همین آموزهها مسیر وحدت و همدلی را دنبال کند.
دشمنان اسلام شیعه و سنی نمیشناسند
امام جمعه اهل سنت شیراز با بیان اینکه دشمنان اسلام تفاوتی میان شیعه و سنی قائل نیستند، تصریح کرد: دشمنان امت اسلامی به دنبال از بین بردن اسلام و ریشههای تنومند آن هستند و همه مسلمانان را هدف قرار دادهاند.
شیخ خواجوی ادامه داد: وحدت ما یک مسئله سیاسی نیست؛ بلکه فرمان خداوند متعال و برگرفته از قرآن کریم و سنت رسولالله(ص) است. الگوی ما در این مسیر، پیامبر اکرم(ص)، اهلبیت(ع)، منادیان وحدت و بزرگان انقلاب اسلامی هستند.
وی تأکید کرد: مسلمانان باید با عمل به توصیههای رهبر معظم انقلاب، رفتار حکیمانه و خردمندانه داشته باشند و از مسائلی که موجب تفرقه و اختلاف در جامعه اسلامی میشود، پرهیز کنند.
مطالبه خون شهدا و ایستادگی در برابر دشمن
امام جمعه اهل سنت شیراز با اشاره به شهادت جمعی از فرماندهان و شخصیتهای برجسته، گفت: ما مطالبهگر خون رهبر شهید و شهدای عالیمقام هستیم؛ چراکه در این جنایتها به اسلام، امت اسلامی و مقدسات مسلمانان توهین شده است.
شیخ خواجوی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی، گفت: دشمن مشترک مسلمانان، رژیم صهیونیستی و جنایتکارانی هستند که از آن حمایت میکنند و مسلمانان باید با حفظ وحدت و همبستگی در برابر این دشمن مشترک ایستادگی کنند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که مسلمانان با عمل به احکام قرآن کریم و سنت رسولالله(ص)، محبت، اتحاد و انسجام خود را حفظ کرده و همواره در کنار یکدیگر باشند.
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