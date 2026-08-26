خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: هفته وحدت، تنها یک مناسبت در تقویم مذهبی مسلمانان نیست؛ فرصتی برای بازخوانی یکی از اساسی‌ترین نیازهای جهان اسلام در شرایط امروز است؛ نیازی که بیش از هر زمان دیگری در برابر تلاش دشمنان برای ایجاد شکاف، برجسته‌سازی اختلافات و تضعیف پیوندهای دینی و اجتماعی امت اسلامی اهمیت پیدا کرده است.

امسال نیز همزمان با فرارسیدن این ایام، استان فارس میزبان مجموعه‌ای گسترده از برنامه‌های فرهنگی، قرآنی، مردمی، تبیینی و تبلیغی است؛ برنامه‌هایی که از برگزاری جشن‌های مردمی در شهرهای مختلف استان و محافل انس با قرآن کریم تا نشست‌ها و دیدارهای علمی، تقویت ارتباط میان علمای شیعه و اهل سنت، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تبیینی، مقابله با جنگ شناختی، تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای و تکریم فعالان و منادیان وحدت را دربرمی‌گیرد.

بر همین اساس، برنامه‌های هفته وحدت در فارس با رویکردی چندبعدی دنبال می‌شود تا در کنار گرامیداشت میلاد پیامبر رحمت(ص)، زمینه‌ای برای افزایش تعامل و گفت‌وگو، تقویت انسجام اجتماعی، ترویج فرهنگ قرآنی و گسترش همدلی میان اقشار و گروه‌های مختلف جامعه فراهم شود؛ مسیری که پیام اصلی آن، تأکید بر یک حقیقت مشترک است: امت اسلامی با تکیه بر ایمان، مشترکات اعتقادی و محبت به پیامبر اکرم(ص)، می‌تواند در برابر جریان‌های تفرقه‌افکن، متحدتر و استوارتر از گذشته حرکت کند.

هفته وحدت فارس با محوریت قرآن، همدلی و جهاد تبیین

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک فرارسیدن هفته وحدت و میلاد باسعادت پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع)، گفت: هفته وحدت فرصت ارزشمندی برای بازخوانی مشترکات امت اسلامی و تقویت پیوندهای برادری و همدلی میان مسلمانان است و تلاش شده برنامه‌های امسال نیز با رویکردی مردمی، فرهنگی، قرآنی و تبیینی طراحی و اجرا شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای اجرای ۲۲ برنامه و اقدام در قالب‌های مختلف افزود: این برنامه‌ها حوزه‌هایی همچون کارگاه‌های آموزشی، اقدامات میدانی، برنامه‌های تبیینی، نشست‌ها و دیدارها، فعالیت‌های فرهنگی، اعزام و تبلیغ، پوشش رسانه‌ای، محافل قرآنی و اقدامات پشتیبانی را دربرمی‌گیرد.

برگزاری جشن‌های هفته وحدت در شهرهای فارس

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: یکی از بخش‌های اصلی برنامه‌ها، برگزاری همایش‌ها و جشن‌های هفته وحدت در سطح استان است که از دوم تا هشتم شهریورماه با حضور و مشارکت اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

حجت الاسلام ولدان با بیان اینکه در این ایام برنامه‌های جشن در شهرستان‌های مختلف فارس پیش‌بینی شده است، گفت: اوز، خنج، فیروزآباد، قیروکارزین، شیراز، گله‌دار، اهل، خوز، لطیفی و لار از جمله مناطقی هستند که میزبان برنامه‌های گرامیداشت هفته وحدت خواهند بود.

وی افزود: جشن «امت احمد» نیز به عنوان یکی از برنامه‌های محوری این هفته برگزار می‌شود تا جلوه‌ای از محبت به پیامبر رحمت(ص) و انسجام و همدلی امت اسلامی به نمایش گذاشته شود.

قرآن؛ محور برنامه‌های فرهنگی هفته وحدت فارس

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به جایگاه قرآن کریم در ایجاد وحدت میان مسلمانان گفت: قرآن مهم‌ترین محور مشترک همه مسلمانان است و به همین دلیل، بخش قابل توجهی از برنامه‌های هفته وحدت در فارس با محوریت ترویج فرهنگ و معارف قرآنی طراحی شده است.

وی افزود: آذین‌بندی مساجد و فضاسازی فرهنگی متناسب با هفته وحدت، برگزاری محافل انس با قرآن کریم و تبیین جایگاه قرآن در همبستگی امت اسلامی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده در این بخش است.

حجت الاسلام ولدان ادامه داد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی جنگ شناختی و روشنگری درباره شیوه‌های مقابله با عملیات رسانه‌ای و فکری دشمن نیز در دستور کار قرار دارد، چراکه امروز یکی از مهم‌ترین ابزارهای دشمن برای ایجاد شکاف در جامعه اسلامی، بهره‌گیری از جنگ شناختی و ترویج اختلاف است.

وی همچنین از برگزاری کارگاه‌های تبیینی با موضوع نقش جهاد تبیین در شرایط کنونی خبر داد و گفت: تبیین صحیح مسائل و افزایش آگاهی جامعه، نقش مهمی در خنثی‌سازی تلاش‌های تفرقه‌افکنانه دارد و این موضوع به طور ویژه در برنامه‌های هفته وحدت دنبال خواهد شد.

تقویت ارتباط مستقیم با علمای اهل سنت

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس، دیدار، گفتگو و تقویت ارتباط با علمای اهل سنت را یکی دیگر از محورهای اصلی برنامه‌های این هفته عنوان کرد و افزود: نشست‌های چهره به چهره میان علمای شیعه و اهل سنت، دیدار و گفتگو با علما و تقویت ارتباط و تعامل میان آنان در برنامه‌های هفته وحدت پیش‌بینی شده است.

حجت الاسلام ولدان تصریح کرد: تبیین اندیشه‌ها و مشترکات اسلامی و ایجاد زمینه برای گفتگو و هم‌افزایی بیشتر میان علما، می‌تواند در تقویت مسیر وحدت و همدلی میان مسلمانان نقش مؤثری داشته باشد.

وی گفت: وحدت مورد نظر ما صرفاً یک شعار مناسبتی نیست، بلکه باید در ارتباطات اجتماعی، فرهنگی و فکری امت اسلامی نمود پیدا کند و علمای مذاهب اسلامی در این زمینه نقش مهم و اثرگذاری دارند.

رسانه‌ها گفتمان وحدت را به متن جامعه بیاورند

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به برنامه‌های رسانه‌ای و تبلیغی هفته وحدت گفت: تولید و انتشار بسته‌های رسانه‌ای با موضوع وحدت، اعزام مبلغان در ایام پیش‌بینی شده، پوشش رسانه‌ای برنامه‌ها و ترویج گفتمان وحدت در فضای عمومی و رسانه‌ای از دیگر اقدامات در نظر گرفته شده است.

حجت الاسلام ولدان افزود: رسانه‌ها در شرایط امروز وظیفه مهمی در تقویت امید، همدلی و انسجام اجتماعی دارند و باید در کنار اطلاع‌رسانی، نسبت به تبیین مشترکات و مقابله با روایت‌های تفرقه‌افکنانه نیز نقش‌آفرینی کنند.

تکریم منادیان وحدت در برنامه‌های هفته وحدت

وی از تجلیل و تکریم منادیان وحدت به عنوان بخش دیگری از برنامه‌های پیش‌بینی شده نام برد و گفت: افرادی که در مسیر تقویت همدلی، تقریب و انسجام اجتماعی تلاش کرده‌اند، شایسته قدردانی هستند و این رویکرد در برنامه‌های هفته وحدت مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان با بیان اینکه تقویت وحدت و همدلی میان مسلمانان، ارتباط مستقیم با علمای اهل سنت، ترویج فرهنگ و معارف قرآن کریم، جهاد تبیین و مقابله با جنگ شناختی و تکریم منادیان وحدت، محورهای اصلی این برنامه‌ها را تشکیل می‌دهد، گفت: امیدواریم اجرای این برنامه‌ها بتواند هفته وحدت را به فرصتی برای تقویت پیوندهای ایمانی، اجتماعی و فرهنگی مردم و نمایش هرچه بیشتر انسجام امت اسلامی در استان فارس تبدیل کند.