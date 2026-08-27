به گزارشخبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام در مراسم جشن هفته وحدت که در مسجد رسول اکرم(ص) شیراز برگزار شد، با تبریک ایام میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص)، اظهار کرد: برگزاری چنین مراسمی، صحنه‌ای از وحدت امت اسلامی را به نمایش می‌گذارد و باید از این فرصت برای تقویت پیوند میان مسلمانان استفاده کنیم.

وی با اشاره به برخی سنت‌های قدیمی در میان اهل سنت، به قرائت «مولودنامه» در مجالس میلاد پیامبر اکرم(ص) اشاره کرد و گفت: در میان اهل سنت، متن «مولود النبی» که از آثار علمای بزرگ کردستان است، جایگاه ویژه‌ای داشته و در بسیاری از مجالس با ذکر صلوات بر پیامبر(ص) همراه می‌شود.

امام جمعه شیراز افزود: وقتی در بخش‌هایی از این متن نام پیامبر اکرم(ص) برده می‌شود، حاضران با هم صلوات می‌فرستند و این صحنه، جلوه زیبایی از محبت مشترک مسلمانان به پیامبر اعظم(ص) است.



آیت‌الله دژکام با اشاره به روایتی درباره عطر و بوی خوش وجود پیامبر(ص)، اظهار کرد: محبت به پیامبر اکرم(ص) باید در زندگی ما نیز نمود داشته باشد و ذکر و یاد آن حضرت می‌تواند فضای معنوی جامعه را عطرآگین کند.

وی همچنین به برگزاری برنامه‌ای برای بانوان حافظ قرآن در شهرستان اوز اشاره کرد و گفت: حضور ۱۳۴ بانوی حافظ کل قرآن کریم در چنین برنامه‌ای، جلوه‌ای از حرکت در مسیر قرآن و سنت پیامبر اکرم(ص) است و باید این اقدامات تقویت شود.

«قوم غیرکم»؛ هشدار قرآن به سستی در مسیر جهاد

نماینده ولی‌فقیه در فارس در ادامه با اشاره به آیات پایانی سوره مبارکه محمد(ص)، اظهار کرد: در آیات پایانی این سوره، خداوند مؤمنان را به جهاد و انفاق در راه خدا دعوت می‌کند و نسبت به سستی و رویگردانی از این مسیر هشدار می‌دهد.

وی ادامه داد: خداوند پس از دعوت مؤمنان به انجام وظیفه، می‌فرماید اگر رویگردان شوید، قومی دیگر را جایگزین شما خواهد کرد که مانند شما نخواهد بود؛ این آیه یک هشدار جدی برای همه مسلمانان است که در مسیر مسئولیت‌های دینی خود دچار سستی نشوند.

آیت‌الله دژکام با اشاره به روایات و تفاسیر مختلف درباره این آیه، گفت: مضمون این روایت در منابع مختلف اهل سنت و شیعه نقل شده است و باید مورد توجه قرار گیرد که پیام قرآن تنها برای یک زمان و یک قوم نیست، بلکه هر نسلی که مخاطب آن قرار می‌گیرد باید مسئولیت خود را بشناسد.

وحدت در برابر دشمن باید به اقدام و عمل برسد

امام جمعه شیراز با تأکید بر ضرورت وحدت مسلمانان در برابر دشمنان اسلام، تصریح کرد: وحدت نباید صرفاً به بیان یک شعار محدود شود؛ امروز در برابر دشمنان، صهیونیسم و استکبار جهانی، آنچه نیاز داریم اقدام و عمل است.

وی افزود: پیامبر اکرم(ص) مسلمانان را به ایستادگی و مقاومت دعوت کرده است و امروز نیز امت اسلامی باید با حفظ وحدت، در برابر دشمنان خود کوتاه نیاید.

آیت‌الله دژکام با اشاره به پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان ملت‌های مسلمان، خاطرنشان کرد: ما با ملت‌های مسلمان منطقه پیوندهای عمیقی داریم و این اشتراکات باید زمینه‌ساز وحدت بیشتر امت اسلامی باشد.

دولت با همدلی مسیر خدمت را ادامه دهد

نماینده ولی‌فقیه در فارس در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهیدان رجایی و باهنر، برای دولت و مسئولان آرزوی موفقیت کرد و گفت: امیدواریم دولتمردان در مسیری که آغاز کرده‌اند، با دل گرم، همدل و متحد به مردم خدمت کنند.

وی تأکید کرد: اگر همه در کنار یکدیگر و با همدلی و همکاری حرکت کنیم، می‌توانیم مسیر پیشرفت و پیروزی اسلام را با قدرت بیشتری ادامه دهیم و اقتدار ملت ایران و امت اسلامی را به جهانیان نشان دهیم.