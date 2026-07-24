به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله لطفالله دژکام در خطبههای این هفته نماز جمعه شیراز، با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، به تشریح ویژگیهای اهل تقوا در نهجالبلاغه پرداخت و در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل سیاسی روز، بر ضرورت حفظ وحدت ملی حول محور ولایت فقیه و تداوم مقاومت در برابر دشمنان تأکید کرد.
وی در خطبه نخست با استناد به فرازهایی از خطبه متقین نهجالبلاغه اظهار کرد: امیرالمؤمنین (ع) شبزندهداری، نماز شب و تلاوت قرآن را از مهمترین ویژگیهای انسانهای باتقوا معرفی میکنند؛ کسانی که برای شب و روز خود برنامه دارند و عمرشان را در مسیر بندگی خدا سپری میکنند.
امام جمعه شیراز با بیان اینکه اهل تقوا در دل شب به نماز میایستند و با تلاوت قرآن، جان خود را جلا میدهند، افزود: قرآن کریم با حزن نازل شده است و تلاوت آن نیز باید همراه با تأثر قلبی باشد؛ چرا که تلاوتی که دل انسان را متحول نکند، با روح قرآن فاصله دارد.
وی با اشاره به تجربه حضور خود در حرم مطهر امیرالمؤمنین (ع) در نجف اشرف، گفت: فضای معنوی حرم حضرت علی (ع) حتی بر شیوه قرائت قاریان قرآن نیز اثر میگذارد و تلاوتهایی که در آن فضا انجام میشود، حال و هوایی متفاوت و تأثیرگذار دارد.
سنت قرائت حزین قرآن در شیراز باید حفظ شود
نماینده ولیفقیه در فارس با بیان اینکه شیراز از گذشته به تلاوتهای تأثیرگذار و همراه با حزن مشهور بوده است، ادامه داد: این سنت ارزشمند که در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) نیز جریان داشته، نباید به فراموشی سپرده شود و لازم است قاریان قرآن این میراث معنوی را حفظ کنند.
وی با اشاره به روایتی از امیرالمؤمنین (ع) درباره فضیلت تلاوت قرآن در دل شب، اظهار کرد: اگر انسان تنها بخشی از شب را به نماز و قرائت قرآن اختصاص دهد، خداوند پاداشی عظیم برای او مقرر کرده است و این نشاندهنده اهمیت شبزندهداری در سیر معنوی انسان است.
آیتالله دژکام همچنین با اشاره به شخصیت حافظ شیرازی، وی را نمونهای از انس با قرآن و شبزندهداری دانست و گفت: حافظ، حافظ قرآن بود و بارها در اشعار خود به برکات تلاوت قرآن و سحرخیزی اشاره کرده است؛ بنابراین باید از این سرمایه بزرگ فرهنگی و دینی شیراز به درستی بهره گرفت.
قدردانی از برگزارکنندگان رویدادهای فرهنگی
امام جمعه شیراز در پایان خطبه نخست از برگزارکنندگان چهلویکمین شب شعر عاشورا و دهمین کنگره ملی شعر ایثار قدردانی کرد و افزود: این رویدادها جلوهای از پیوند دین، حماسه و هنر در شیراز است؛ همان ویژگیای که رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر آن تأکید کردهاند.
نماز جمعه؛ قرارگاه وحدت و تبیین مسائل جامعه
آیتالله دژکام در خطبه دوم با اشاره به در پیش بودن پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: نماز جمعه یکی از مهمترین برکات انقلاب اسلامی و محلی برای تبیین مسائل دینی، اجتماعی و سیاسی کشور است.
وی با استناد به آیه نهم سوره جمعه، افزود: خداوند مؤمنان را فراخوانده است که با شنیدن ندای نماز جمعه، با شتاب به سوی ذکر الهی حرکت کنند و امور دنیوی را کنار بگذارند؛ زیرا این اجتماع هفتگی، محور وحدت و هدایت جامعه اسلامی است.
نماینده ولیفقیه در فارس تأکید کرد: همه مسئولان، مدیران و دستگاههای اجرایی باید در تقویت جایگاه نماز جمعه اهتمام داشته باشند تا این فریضه الهی بتواند نقش خود را در افزایش همبستگی اجتماعی و روشنگری افکار عمومی بیش از پیش ایفا کند.
تحولات منطقه یادآور نشانههای آخرالزمان است
وی با اشاره به تحولات منطقه و گسترش درگیریها، اظهار کرد: آنچه امروز در منطقه رخ میدهد، شباهتهایی با برخی روایات مربوط به آخرالزمان دارد، اما مؤمنان باید بدانند آینده جهان روشن است و در نهایت، پرچم حق به دست حضرت ولیعصر (عج) به پیروزی خواهد رسید.
آیتالله دژکام گفت: هرچه ظلم و تجاوز دشمنان بیشتر شود، وعده الهی درباره غلبه حق بر باطل آشکارتر خواهد شد و مؤمنان نباید دچار تردید یا ناامیدی شوند.
جمهوری اسلامی در موضع دفاع قرار دارد
امام جمعه شیراز با اشاره به اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: جمهوری اسلامی آغازگر جنگ نبوده و آنچه امروز انجام میدهد، دفاع از سرزمین اسلامی و ملت ایران است.
وی افزود: دشمنان سالهاست در امور کشورهای اسلامی دخالت کردهاند و ملت ایران در برابر این تجاوزها ایستادگی میکند؛ بنابراین اقدامات جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت، دفاع مشروع از امت اسلامی است.
آیتالله دژکام ادامه داد: مقاومت در لبنان، یمن، عراق و دیگر کشورهای منطقه نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است و ملتهای مسلمان از سرزمین و هویت خود دفاع میکنند.
وحدت حول محور ولایت، رمز پیروزی کشور
نماینده ولیفقیه در فارس با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره «پیشگامان بصیرت» و «دلسوزان ملت» اظهار کرد: ممکن است افراد تحلیلهای متفاوتی داشته باشند، اما همه باید در نهایت، سخن رهبر معظم انقلاب را فصلالخطاب بدانند.
وی افزود: اگر همه جریانهای سیاسی و اجتماعی با هر سلیقهای حول محور ولایت متحد شوند، عزت، امنیت و پیروزی کشور تضمین خواهد شد.
آیتالله دژکام با تأکید بر اینکه دشمنان ایران اسلامی راهی جز شکست نخواهند داشت، گفت: آمریکا، رژیم صهیونیستی و همه کسانی که در برابر اسلام و ملت ایران ایستادهاند، سرانجامی جز ناکامی نخواهند داشت و وعده الهی درباره پیروزی جبهه حق تحقق خواهد یافت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید وحدت ملی حفظ شود و همه مردم و مسئولان با تبعیت از ولایت فقیه، برای عزت، اقتدار و پیشرفت ایران اسلامی در کنار یکدیگر باشند.
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