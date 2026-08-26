وحدت و بصیرت مردم دشمن را از ایجاد شکاف ناامید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احسان قاسمی صبح چهارشنبه در مراسم بزرگداشت میلاد پیامبر اکرم(ص) و آغاز هفته وحدت در مسجد جامع لار، ضمن تبریک میلاد باسعادت حضرت محمد مصطفی(ص) و اعیاد این ایام، گفت: پیامبر اکرم(ص) نوری در تاریکی عصر جاهلیت بود؛ عصری که رفتارهای نادرست و خلاف عقل و انسانیت در جامعه حجاز رواج داشت و خداوند پیامبر خود را برای روشنگری دل‌های مردم مبعوث کرد.

وی با بیان اینکه پیامبر اکرم(ص) همچون پدری مهربان برای مؤمنان بود، ادامه داد: تصویری که از رسول گرامی اسلام(ص) بیش از همه مورد توجه قرار گرفته، «رحمة للعالمین» بودن ایشان است که حقیقتی قطعی و فراگیر برای همه انسان‌ها محسوب می‌شود، اما در کنار این ویژگی، باید به قاطعیت پیامبر(ص) در برابر دشمنان نیز توجه داشت.

معاون فرهنگی، پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی فارس افزود: رسول خدا(ص) نسبت به مردم اهل محبت، دلسوزی و گذشت بود و حتی در جریان فتح مکه عفو عمومی اعلام کرد، اما هیچ‌گاه در برابر دشمنی که دشمنی خود را ثابت کرده بود، خوش‌خیال نبود و با هوشیاری و ایستادگی در برابر او قرار می‌گرفت.

قاسمی با تأکید بر ضرورت دشمن‌شناسی گفت: غفلت از دشمنی که بر دشمنی خود ثابت‌قدم است، عقلانی نیست و سیره پیامبر(ص) به ما می‌آموزد که در کنار رأفت و رحمت، باید دشمن را شناخت و در برابر تجاوز و زیاده‌خواهی او ایستادگی کرد.

وی با اشاره به ایستادگی عالمان دین در طول تاریخ، اظهار کرد: عالمان زمان‌شناس همواره مردم مؤمن را به دفاع از حق و ایستادگی در برابر دشمن دعوت کرده‌اند و نمونه آن را می‌توان در مجاهدت و مقاومت علمای عامل در برابر تجاوز و زیاده‌خواهی دید.

درس مردم کوفه؛ محبت بدون هزینه کافی نیست

معاون فرهنگی، پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به واقعه عاشورا گفت: گاهی این پرسش مطرح می‌شود که چرا از مردم کوفه به نیکی یاد نمی‌شود، در حالی که بسیاری از آنان دوستدار اهل‌بیت(ع) بودند و حتی روایاتی در تأیید و تمجید آنان وجود دارد، اما مشکل اصلی در یک مقطع تاریخی آنجا بود که باید در میدان می‌ماندند، ایستادگی می‌کردند و هزینه می‌دادند، اما گرفتار عافیت‌طلبی شدند.

قاسمی ادامه داد: محبت و ادعا زمانی ارزش خود را نشان می‌دهد که انسان در لحظه نیاز به میدان بیاید و برای دفاع از حق، حاضر به پرداخت هزینه باشد. اگر ما نیز در جایی که باید جان، مال، آبرو و توان خود را برای دفاع از حق به میدان بیاوریم، عقب‌نشینی کنیم، آیندگان نیز درباره عملکرد ما قضاوت خواهند کرد.

وی افزود: خوشبختانه ملت مؤمن و بصیر ایران در بزنگاه‌های مختلف در میدان ایستاده و با مقاومت خود به دشمن نشان داده است که نمی‌تواند ملت ایران را با فشار و تجاوز از حقوق خود عقب براند.

لار؛ الگویی از همراهی مردم با عالم زمان‌شناس

معاون فرهنگی، پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به نقش مردم لارستان در نهضت سید عبدالحسین لاری، بیان کرد: مقایسه‌ای میان رفتار مردم کوفه و مردم لار به ذهن می‌رسد؛ مردم کوفه امام زمان خود را دعوت کردند اما هنگامی که زمان ایستادگی فرا رسید، پشت ایشان را خالی کردند، در حالی که مردم لار چنین نکردند.

قاسمی گفت: مردم این دیار برای حضور یک فقیه، عالم و مبلغ نامه نوشتند و از سید عبدالحسین لاری دعوت کردند و هنگامی که این عالم بزرگ به لارستان آمد، مردم در کنار او ایستادند و زمینه شکل‌گیری حکومت اسلامی در لارستان بزرگ و جنوب را فراهم کردند.

وی افزود: در بررسی تاریخ حکومت اسلامی لارستان و جنوب، کمتر به نقش تعیین‌کننده مردم پرداخته شده است؛ در حالی که عالمان بزرگی در طول تاریخ حضور داشته‌اند، اما آنچه دستاوردهای بزرگ را رقم می‌زند، همراهی و ایستادگی مردم مؤمن در کنار فقیه و عالم زمان‌شناس است.

قاسمی با اشاره به این نقش تاریخی اظهار کرد: ایستادگی مردم لارستان در کنار عالم زمان‌شناس، افتخاری بر پیشانی تاریخ این منطقه است و نشان می‌دهد که وقتی مردم در میدان بمانند، می‌توانند تحولات بزرگ و ماندگاری را رقم بزنند.

وحدت؛ سد راه دشمن برای ایجاد شکاف در جامعه

وی با اشاره به اهمیت هفته وحدت، گفت: امروز نیز ضرورت دارد ملت در میدان بماند و دشمن نتواند از اختلاف‌ها و شکاف‌های احتمالی میان شیعه و سنی، اقوام، گروه‌ها و گرایش‌های سیاسی سوءاستفاده کند.

معاون فرهنگی، پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: دشمن همواره امیدوار بوده است با ایجاد فاصله و شکاف در میان مردم، زمینه سوءاستفاده خود را فراهم کند، اما بصیرت مردم ایران مانع تحقق این هدف شده و اجازه نداده است وحدت ملی و اسلامی به فرصتی برای دشمن تبدیل شود.

قاسمی با گرامیداشت یاد شهدا، به‌ویژه شهدای حملات اخیر، بیان کرد: دشمنانی که برای جان مردم ارزشی قائل نیستند، بار دیگر ماهیت خود را نشان داده‌اند و ملت ایران باید همواره این حقیقت را به یاد داشته باشد که شناخت درست دشمن، لازمه حفظ استقلال، امنیت و عزت کشور است.

وی افزود: مردم ایران در برابر حیثیت، استقلال و حقوق ملت خود با کسی تعارف ندارند و باید با حفظ هوشیاری و انسجام، اجازه ندهند دشمن بار دیگر فرصت تجاوز و آسیب‌رساندن به کشور را پیدا کند.

ولایتمداری و مطالبه‌گری برای جلوگیری از تکرار تجاوز

معاون فرهنگی، پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر ضرورت هوشیاری در شرایط کنونی گفت: نباید تصور کرد که با عادی شدن شرایط، دشمنی‌ها پایان یافته است؛ دشمن همچنان در کمین است و وظیفه ما اقتضا می‌کند با بصیرت، هوشیاری و ولایتمداری، گوش به فرمان ولی‌فقیه باشیم.

قاسمی خاطرنشان کرد: باید مطالبه کنیم که دشمنان ملت ایران به گونه‌ای پاسخ اقدامات و تجاوزهای خود را دریافت کنند که دیگر جرئت تکرار چنین رفتارهایی را نداشته باشند؛ چراکه اگر متجاوزان در برابر جنایت‌های گذشته خود به‌درستی مجازات می‌شدند، شاید فرصت تکرار جنایت و تجاوز را پیدا نمی‌کردند.

وی در پایان گفت: شهدا و امام شهدا امانتی بزرگ را با جانفشانی و پرداخت هزینه‌های سنگین به دست ما سپرده‌اند و وظیفه همه ماست که این امانت را حفظ کنیم و پرچمی را که با خون شهدا برافراشته شده، با عزت و سربلندی به دست صاحب اصلی آن، حضرت ولی‌عصر(عج)، بسپاریم.