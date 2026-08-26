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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۵۶

وحدت شیعه و سنی نقشه دشمنان برای تفرقه را نقش بر آب کرد

وحدت شیعه و سنی نقشه دشمنان برای تفرقه را نقش بر آب کرد

شیراز-استاندار فارس باتأکید بر تقویت وحدت میان شیعه و سنی به برکت انقلاب اسلامی گفت:امروز وحدت واقعی در کشور جریان داشته و انسجام مسلمانان،نقشه دشمنان برای ایجاد تفرقه را نقش بر آب کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری شامگاه چهارشنبه شب در مراسم جشن هفته وحدت که در مسجد رسول اکرم(ص) شیراز با تبریک فرارسیدن هفته دولت و هفته وحدت گفت: از ابتکارات جمهوری اسلامی ایران این بود که فاصله ۱۲ تا ۱۷ ربیع‌الاول به عنوان هفته وحدت در تقویم رسمی کشور نامگذاری شود و این اقدام نقش مهمی در تقویت همگرایی میان مسلمانان داشته است.

استاندار فارس با اشاره به آیه شریفه «واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا» گفت: اگر تاریخ ۱۵۰ تا ۲۰۰ سال گذشته جهان اسلام را بررسی کنیم، شاهد اختلاف و شقاق میان مذاهب اسلامی بوده‌ایم، اما وقتی شرایط امروز را با گذشته مقایسه می‌کنیم، احساس می‌شود این آیه شریفه تازه برای جامعه اسلامی نازل شده است.

امیری ادامه داد: به برکت انقلاب اسلامی، تلاش‌های آیت‌الله‌العظمی بروجردی، شیخ شلتوت و پس از آن حضرت امام خمینی(ره) و همچنین اندیشه و اقدامات شهدای بزرگ انقلاب، وحدت میان مسلمانان به معنای واقعی و حقیقی آن در کشور و سرزمین‌های اسلامی تقویت شده است.

فتوای وحدت‌آفرین رهبر انقلاب

وی با اشاره به فتوای رهبر معظم انقلاب درباره حرمت اهانت به مقدسات اهل سنت، اظهار کرد: فتوای رهبر معظم انقلاب در حرمت اهانت به نمادهای برادران اهل سنت و به‌ویژه همسران پیامبر اکرم(ص)، موجی مثبت در جهان اسلام ایجاد کرد.

استاندار فارس افزود: شیخ الازهر نیز پس از اطلاع از این فتوا، از آن به عنوان فتوایی مبارک یاد کرد و آن را فتوایی عالمانه دانست که در شرایط مهمی از نظر زمانی صادر شده است.

امیری با بیان اینکه امروز شاهد تقویت شیب وحدت در جهان اسلام هستیم، گفت: مذاهب مختلف اسلامی، اعم از شیعه و سنی، در کنار یکدیگر انسجام، همدلی و الفت دارند و این الفت تنها یک همگرایی سیاسی نیست، بلکه پیوندی عاطفی و قلبی میان مسلمانان ایجاد کرده است.

پیامبر اکرم(ص)؛ پیام‌آور رحمت برای همه ادیان

وی با تأکید بر اینکه وحدت اسلامی تنها به روابط میان شیعه و سنی محدود نمی‌شود، گفت: پیامبر اکرم(ص) پیامبر رحمت بود و حتی در روابط با پیروان دیگر ادیان نیز بر احترام و همزیستی تأکید داشت.

استاندار فارس به عهدنامه پیامبر اکرم(ص) با مسیحیان نجران اشاره کرد و افزود: وقتی این عهدنامه را مطالعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که آموزه‌های پیامبر اسلام(ص) درباره همزیستی، احترام و تعامل با پیروان ادیان دیگر، قرن‌ها پیش مورد توجه قرار گرفته است.

وحدت، عامل شکست نقشه دشمنان

امیری با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان بیان کرد: وحدت و انسجامی که در کشور شکل گرفت و دفاع ملی را میان همه اقشار و گروه‌ها رقم زد، دشمن را ناامید کرد.

وی ادامه داد: تقریب مذاهب اسلامی نیز بسیار مؤثر بوده و نقشه دشمنان برای ایجاد اختلاف و تفرقه میان مسلمانان را نقش بر آب کرده است.

حضور اهل سنت در مدیریت فارس

استاندار فارس با تأکید بر اینکه وحدت واقعی باید در عرصه مدیریت و خدمت‌رسانی نیز نمود داشته باشد، گفت: دولت چهاردهم در سطح معاونان رئیس‌جمهور از برادران اهل سنت استفاده کرده و در استان فارس نیز نخستین بانوی فرماندار استان از خواهران اهل سنت است.

امیری افزود: تعدادی از بخشداران و معاونان فرمانداران فارس نیز از برادران اهل سنت هستند و در انتصابات و مدیریت‌های استان نیز بر اساس شایستگی و شرایط حرفه‌ای از ظرفیت برادران و خواهران اهل سنت استفاده می‌شود.

وی تأکید کرد: توزیع امکانات باید به گونه‌ای باشد که همه مردم استان، صرف‌نظر از مذهب، از ظرفیت‌ها و امکانات به صورت عادلانه بهره‌مند شوند.

فارس از وحدت واقعی برخوردار است

استاندار فارس با بیان اینکه این استان از وحدت واقعی میان شیعه و اهل سنت برخوردار است، نقش نماینده ولی‌فقیه در فارس را در این زمینه مهم دانست و گفت: مهم‌ترین عامل وحدت در استان، نقش و رویکرد حضرت آیت‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در فارس و امام جمعه شیراز است.

امیری خاطرنشان کرد: مسیر و رویکرد آیت‌الله دژکام در موضوع وحدت، همان مسیری است که شهید آیت‌الله اشرفی اصفهانی دنبال می‌کردند و این نگاه همچنان با قوت ادامه دارد.

وی در پایان با اشاره به ارتباط نزدیک برخی علمای اهل سنت با شهید آیت‌الله اشرفی اصفهانی، بر ضرورت تداوم مسیر وحدت و همدلی میان مذاهب اسلامی تأکید کرد.

کد مطلب 6929074

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