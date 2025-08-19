ایران امام رضا (ع)
خبرگزاری مهر - گروه استانها: از جمله بیانات معروف امام خمینی (ره) درباره حضرت امام رضا (ع) میتوان به این مطلب اشاره کرد: «آستان قدس رضوی مرکز ایران است» و یا جمله مهم اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی: «ایران، ایران امامرضا (ع) است». بیان این مطالب به دنبال القای معنای مهمی است و جنبه تعارفی و تشریفاتی ندارد.
فرهنگ و تمدن ایرانی در پرتو هویت رضوی از سبک زندگی تا معارف الهی و جهانبینی توحیدی میتواند پدیدآورنده یک قدرت جدید باشد، از این رو میبینیم بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی با جهتدهی و تعابیر ممتاز در بیانات خود تلاش کردهاند ما را به این محوریت هدایت کنند.
بار دیگر جلوه فرهنگ رضوی در آستانه دهه پایانی ماه صفر و حضور زائران امام رضا در مسیر مشهد خودنمایی میکند و با فرارسیدن این ایام خاص، مشهد مقدس خود را برای میزبانی از بزرگترین اجتماع مذهبی ایرانیان آماده میکند که بر اساس پیش بینیها، امسال بیش از ۷ میلیون زائر، برای عرض ارادت به ساحت مقدس امام رضا (ع) به این شهر سفر خواهند کرد.