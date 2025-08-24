https://mehrnews.com/x38R3k ۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۵۴ کد خبر 6569200 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۵۴ سوگواری مردم شهرستان مامونیه در سالروز شهادت امام رضا(ع) زرندیه- در این ویدئو سوگواری مردم شهرستان مامونیه در سالروز شهادت امام رضا(ع) را ملاحظه می کنید. دریافت 25 MB کد خبر 6569200 کپی شد مطالب مرتبط هجرت امام رضا نقطه عطفی در تاریخ تشیع و سیره ایشان الگویی برای عاشقان شهر اراک در سوگ شهادت جانسوز هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت نجوای دلهای بیقرار در جادههای منتهی به بهشت سرزمین آفتاب در سالروز شهادت هشتمین اختر امامت و ولایت سوگوار است برچسبها زرندیه شهادت حضرت امام رضا(ع) دسته عزاداری ایران امام رضا(ع)
نظر شما