  1. استانها
  2. مرکزی
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۵۴

سوگواری مردم شهرستان مامونیه در سالروز شهادت امام رضا(ع)

زرندیه- در این ویدئو سوگواری مردم شهرستان مامونیه در سالروز شهادت امام رضا(ع) را ملاحظه می کنید.

دریافت 25 MB
