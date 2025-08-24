محمد یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زیارتگاه شهید آیت‌الله مدرس (ره) که بخشی از خدمات فرهنگی، اجتماعی و عمرانی آستان قدس رضوی محسوب می‌شود، به قطب فرهنگی شهرستان تبدیل شده است.

مدیر زیارتگاه شهید مدرس افزود: با برنامه‌ریزی‌هایی که در این مجموعه انجام شده بود، در تمامی مناسبت‌ها و حتی در روزها و هفته‌های عادی، برنامه‌های مختلف فرهنگی و مذهبی جهت زائران، مسافران و همشهریان عزیز برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه این برنامه‌ها در ماه‌های محرم و صفر با مشارکت چشمگیر شهروندان و مسافران برگزار شد، گفت: علاوه بر برنامه‌های متنوعی که در ماه محرم‌الحرام به اجرا درآمد، در ماه صفر نیز شاهد حضور مادران و کودکان در همایش سه‌ساله‌های حسینی بودیم که به مناسبت سالروز شهادت حضرت رقیه (س) با برنامه‌های ویژه کودکانه در این زیارتگاه برگزار شد.

یعقوبی ادامه داد: مراسم عزاداری و سوگواری دهه آخر صفر، شامل برنامه‌هایی به مناسبت اربعین حسینی، رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) و شهادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی (ع) و همچنین امروز، سالروز شهادت حضرت علی ابن موسی الرضا (ع)، با شکوه تمام برگزار شد.

مدیر زیارتگاه شهید مدرس تصریح کرد: همزمان با اربعین حسینی، مراسم سوگواری و قرائت زیارت اربعین و برپایی ایستگاه صلواتی توسط زیارتگاه شهید آیت‌الله مدرس (ره) به مناسبت روز اربعین حسینی در مراسم پیاده‌روی حرم تا حرم شهرستان، از برنامه‌های محوری آن روز بود.

وی با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی به زائران و مسافران در این زیارتگاه، در کنار خدمات به شهروندان، از مهم‌ترین برنامه‌های این مجموعه بوده است، خاطرنشان کرد: حضور و اسکان کاروان‌های پیاده در مسیر حرکت به مشهد مقدس جهت زیارت حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) به مناسبت ایام شهادت آن حضرت، از دیگر خدمات این مجموعه محسوب می‌شود.

یعقوبی به برنامه‌های ویژه بوستان غنچه‌های رضوی اشاره کرد و گفت: برنامه‌هایی شامل نقاشی، قصه‌گویی، و پرده‌خوانی ویژه کودک و نوجوان در زیارتگاه شهید مدرس اجرا شد. همچنین، برگزاری کارگاه‌های آموزشی سیره رفتاری، اخلاقی و اجتماعی امام رضا (ع) ویژه بانوان، و مراسم سوگواری رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امروز، شهادت ولی‌نعمتمان حضرت امام رضا علیه‌السلام، همراه با سخنرانی و مرثیه‌سرایی ذاکرین اهل بیت (ع) از دیگر برنامه‌های دهه آخر ماه صفر این زیارتگاه بود.

مدیر زیارتگاه شهید مدرس اظهار کرد: امروز، همزمان با سالروز شهادت حضرت امام رضا علیه‌السلام، اجتماع بزرگ رضویون ویژه بانوان برگزار شد. همچنین، برپایی ایستگاه صلواتی حضرت امام رضا (ع) همزمان با برگزاری اجتماع رضویون جهت پذیرایی از عزاداران، قرائت زیارت امام رضا (ع) با حضور کارکنان و خادمان، برگزاری کافه گفتگو ویژه نوجوانان دختر و نشست کتاب‌خوان با موضوع زندگانی و سیره امام رضا (ع) از مهم‌ترین برنامه‌های امروز بود که به اجرا درآمد.

وی در ادامه افزود: در ماه محرم‌الحرام نیز برنامه‌های متنوعی همچون پویش نذر قربانی به شکرانه سلامتی مقام معظم رهبری و پیروزی رزمندگان اسلام در مقابل دشمن کودک‌کش صهیونیستی، برگزاری همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی، برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری، برپایی حسینیه کودک با برنامه‌های کارگاه نقاشی و قصه‌گویی پرده‌خوانی شخصیت‌های واقعه عظیم کربلا، نمایش انیمیشن‌های مناسبتی، مداحی و سینه‌زنی کودکان، مسابقات فرهنگی هنری و اهدای جوایز و پذیرایی در بوستان غنچه‌های رضوی زیارتگاه، و برپایی ایستگاه و چایخانه مرام مهدوی به مدت ۱۲ شب، از برنامه‌های برگزار شده در آن ماه بود.

یعقوبی همچنین از برگزاری کارگاه آموزشی تفسیر قرآن کریم در زیارتگاه خبر داد و گفت: عزاداری بیش از ۲۰ هیئت مذهبی شهرستان کاشمر و روستاهای همجوار در زیارتگاه شهید آیت‌الله مدرس (ره) در روزهای هشتم و نهم محرم، مراسم عزاداری خاص هیئت نوجوانان فاطمیون روستای ظاهرآباد شهرستان بردسکن، پذیرایی از بیش از ۱۰ هزار نفر از عزاداران حسینی در روزهای هشتم و نهم ماه محرم، برنامه نشست کتاب‌خوان ویژه بانوان به منظور گسترش فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی و دیگر برنامه‌های فرهنگی همزمان با ماه محرم در زیارتگاه شهید مدرس برگزار شد.