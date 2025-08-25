ثبت ورود بیش از ۶ میلیون زائر به مشهد مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علی عسکری اظهار کرد: از ۲۳ مرداد تا پایان ماه صفر ۱۴۴ هزار و ۸۳ نفر از طریق فرودگاه، ۲۳۳ هزار و ۲۷۹ نفر از طریق راهآهن، ۵۴۳ هزار و ۵۱۷ نفر با وسایل حمل و نقل جادهای و ۴ میلیون و ۹۷۸ هزار و ۷۸۱ نفر با وسایل شخصی و همچنین ۶۳۶ هزار و ۱۴۰ نفر به صورت پیاده به مشهد مشرف شدهاند.
جانشین رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی بیان کرد: همچنین درباره وضعیت اسکان زائران افزود: ضریب اشغال واحدهای اقامتی رسمی، موقت و اضطراری در استان از ۲۳ مرداد تا پایان صفر ۱۴۰۴ معادل ۶۷ درصد و در مشهد ۷۳ درصد بوده است. تعداد اقامت در منازل و پویشهای مردمی (اقامت رایگان) نیز ۲۶۰ هزار و ۴۴۵ نفر شب ثبت شده است.
وی در ادامه آمار بازدید تأسیسات گردشگری را نیز اعلام کرد: در این مدت، ۸۷۲ مورد بازدید شامل ۲۵۱ هتل، ۱۴۴ هتل آپارتمان، ۶ مهمانپذیر، ۳۵۱ خانه مسافر و واحد غیرمجاز و ۱۲۰ دفتر خدمات مسافرتی انجام شده و ۷۲ شکایت رسیدگی شده است. همچنین میزان برگشت از این رسیدگیها معادل ۳,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بوده است.
