تمهیدات ویژه برای تسهیل خروج زائران رضوی از مشهد

مشهد - فرماندار مشهد گفت: تمهیدات ویژه‌ای برای مدیریت بازگشت زائران رضوی در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن حسینی اظهار کرد: ورود بیش از ۳ میلیون زائر پیاده و سواره به مشهد مقدس ثبت شده است.

فرماندار مشهد بیان کرد: مجموع ظرفیت اسکان در شهر مشهد ۸۵۵ هزار نفر-شب و در کل استان حدود یک میلیون نفر-شب است.

وی افزود: میانگین تکمیل ظرفیت اسکان در این روزها بین ۵۰ تا ۶۰ درصد گزارش شده؛ اسکان رسمی و موقت بیشترین و اسکان اضطراری کمتر تکمیل شده است.

حسینی بیان کرد: خدمات شهری، جمع‌آوری زباله و آبرسانی به موکب‌ها با هماهنگی کامل در حال انجام است و بیش از ۵۰ درصد مخازن آب مواکب پر شده‌اند.

فرماندار مشهد اظهار کرد: تمهیدات ویژه‌ای برای مدیریت بازگشت زائران در روزهای پایانی در نظر گرفته شده است.

