سرهنگ پاسدار محمد روحانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح گستره خدمات گروه‌های جهادی سپاه امام رضا (ع) در دهه پایانی ماه صفر، از فعالیت ۷۰۰ موکب و اجرای بیش از سه میلیون خدمت تخصصی و رفاهی برای زائران علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) خبر داد و این حرکت عظیم را «خیمه‌داری در جبهه انتظار» توصیف کرد.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه امام رضا (ع) گفت: ۶۸۰ موکب از استان و ۲۰ موکب از استان‌های دیگر، به همراه ۱۴۰ هزار جهادگر جهادی و پشتیبانی ۸۰۰ دستگاه خودروی سبک و سنگین، مجموعاً مسئولیت پذیرایی، اسکان و خدمات را برعهده داشتند.

وی افزود: در این بازه، ۹۲۲ هزار پرس غذا، ۱۳۷ تن میوه و ۶۸۰ هزار بطری آب معدنی میان زائران توزیع شد و ۱۲۲ هزار نفر از خواهران و ۹۶ هزار نفر از برادران در مواکب اسکان یافتند.

روحانی به گستره فعالیت‌ها اشاره کرد و گفت: خدمات مواکب از ورودی‌های استان در داورزن، سبزوار، نیشابور، گناباد، بجستان، تربت‌حیدریه، تایباد، تربت‌جام، مرز سرخس، کلات، قوچان، چناران، گلبهار و دیگر مسیرها تا ورودی مشهد برقرار بوده است. خدمات پزشکی شامل ۱۲ هزار ویزیت، ۱۶۰۰ مورد تزریق، ۷۴ اعزام به بیمارستان و ایجاد بیش از هزار باب سرویس بهداشتی ثابت و سیار صورت گرفته است.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه امام رضا (ع) از ثبت بیش از ۳۰۰ اثر رسانه‌ای و انتشار گسترده در شبکه‌های داخلی و خارجی با ۴٫۲ میلیون بازدید خبر داد و ارزش ریالی خدمات را ۴۶ میلیارد تومان اعلام کرد.

وی با تأکید بر اهمیت جهاد رسانه‌ای گفت: هر موکب یک خیمه امام حسین (ع) و هر زائر پیاده یک سرباز در لشکر امام زمان (عج) است.

روحانی درباره برنامه‌های پس از دهه آخر صفر نیز از آغاز دو پویش «ایران عاشورایی» و «جهاد مدرسه‌سازی» تا میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) خبر داد که شامل جمع‌آوری کمک‌های معیشتی، تهیه لوازم‌التحریر، و ساخت و بهسازی مدارس در قالب طرح شهید عجمیان خواهد بود.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه امام رضا (ع) با قدردانی از تلاش جهادگران گفت: این حرکت‌ها، جلوه‌ای از همت بلند ملت مؤمن ایران و زمینه‌سازی برای ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) است.