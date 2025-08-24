  1. استانها
اجرای گسترده‌ترین عملیات خدمت‌رسانی جهادی برای زائران رضوی

مشهد - مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه امام رضا(ع) از اجرای گسترده‌ترین عملیات خدمت‌رسانی جهادی در خراسان رضوی طی دهه آخر ماه صفر خبر داد.

سرهنگ پاسدار محمد روحانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح گستره خدمات گروه‌های جهادی سپاه امام رضا (ع) در دهه پایانی ماه صفر، از فعالیت ۷۰۰ موکب و اجرای بیش از سه میلیون خدمت تخصصی و رفاهی برای زائران علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) خبر داد و این حرکت عظیم را «خیمه‌داری در جبهه انتظار» توصیف کرد.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه امام رضا (ع) گفت: ۶۸۰ موکب از استان و ۲۰ موکب از استان‌های دیگر، به همراه ۱۴۰ هزار جهادگر جهادی و پشتیبانی ۸۰۰ دستگاه خودروی سبک و سنگین، مجموعاً مسئولیت پذیرایی، اسکان و خدمات را برعهده داشتند.

وی افزود: در این بازه، ۹۲۲ هزار پرس غذا، ۱۳۷ تن میوه و ۶۸۰ هزار بطری آب معدنی میان زائران توزیع شد و ۱۲۲ هزار نفر از خواهران و ۹۶ هزار نفر از برادران در مواکب اسکان یافتند.

روحانی به گستره فعالیت‌ها اشاره کرد و گفت: خدمات مواکب از ورودی‌های استان در داورزن، سبزوار، نیشابور، گناباد، بجستان، تربت‌حیدریه، تایباد، تربت‌جام، مرز سرخس، کلات، قوچان، چناران، گلبهار و دیگر مسیرها تا ورودی مشهد برقرار بوده است. خدمات پزشکی شامل ۱۲ هزار ویزیت، ۱۶۰۰ مورد تزریق، ۷۴ اعزام به بیمارستان و ایجاد بیش از هزار باب سرویس بهداشتی ثابت و سیار صورت گرفته است.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه امام رضا (ع) از ثبت بیش از ۳۰۰ اثر رسانه‌ای و انتشار گسترده در شبکه‌های داخلی و خارجی با ۴٫۲ میلیون بازدید خبر داد و ارزش ریالی خدمات را ۴۶ میلیارد تومان اعلام کرد.

وی با تأکید بر اهمیت جهاد رسانه‌ای گفت: هر موکب یک خیمه امام حسین (ع) و هر زائر پیاده یک سرباز در لشکر امام زمان (عج) است.

روحانی درباره برنامه‌های پس از دهه آخر صفر نیز از آغاز دو پویش «ایران عاشورایی» و «جهاد مدرسه‌سازی» تا میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) خبر داد که شامل جمع‌آوری کمک‌های معیشتی، تهیه لوازم‌التحریر، و ساخت و بهسازی مدارس در قالب طرح شهید عجمیان خواهد بود.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه امام رضا (ع) با قدردانی از تلاش جهادگران گفت: این حرکت‌ها، جلوه‌ای از همت بلند ملت مؤمن ایران و زمینه‌سازی برای ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) است.

