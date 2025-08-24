کلام امام رضا (ع)؛ دوری از آتش جز با عمل صالح میسر نیست

حجتالاسلام عبدالحمید صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت شهادت امام رضا (ع) به بیان یکی از هشدارهای معرفتی و اخلاقی آن امام همام پرداخت و اظهار کرد: حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در حدیثی عمیق میفرمایند: مَن تَعَوَّذَ بِاللّهِ مِنَ النّارِ وَلَم یترُک الشَّهَواتِ، فَقَدِ استَهزَأَ بِنَفسِهِ؛ هر که از آتش دوزخ به خدا پناه ببرد، اما ترک شهوات نکند، در واقع خود را ریشخند کرده است.
پژوهشگر حوزه عفاف و خانواده با تبیین این سخن نورانی، تصریح کرد: این روایت، هشداری صریح به همه مؤمنان است که ایمان و دعا بدون عمل، راه به جایی نمیبرد. برخی با زبان، آرزوی بهشت و دوری از جهنم میکنند اما در عمل، گرفتار گناهانی چون نگاه حرام، بیحجابی، بیغیرتی و دلسپردن به شهوات هستند. چنین فردی، همانند کسی است که با رضایت به آغوش آتش میرود و همزمان میگوید: خدایا مرا از آتش دور کن!
وی افزود: در موضوعاتی چون حجاب و عفت نیز برخی میگویند «دلشان پاک است» یا به مهر و بخشش امام رضا (ع) و خدای مهربان دلخوشاند، اما در ترک گناه و اصلاح رفتار، گامی برنمیدارند. این نوع نگرش، مصداق همان «استهزاء خویش» است که حضرت هشدار دادهاند.
صادقی تأکید کرد: ایام شهادت امام رضا (ع) فرصتی است برای بازنگری در خود، تا همزمان با نیتهای پاک و دعاهای زیبا، شجاعانه از گناه فاصله بگیریم و علاوه بر دعا، اهل عمل باشیم.
