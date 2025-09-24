کریدور ریلی چابهار - زاهدان
خبرگزاری مهر - گروه استانها: پروژه راهآهن چابهار – زاهدان بهعنوان یکی از مهمترین طرحهای زیرساختی کشور در حوزه حمل و نقل و توسعه منطقهای، پس از سالها انتظار در سال ۱۳۸۸ در دولت دهم تصویب شد. این طرح با هدف اتصال بندر استراتژیک چابهار به شبکه ریلی کشور و تقویت کریدور شمال–جنوب، بخشی از برنامه کلان توسعه سواحل مکران محسوب میشود. با وجود تصویب اولیه، عملیات اجرایی پروژه تا سال ۱۳۹۲ بهطور جدی آغاز نشد و صرفاً بخشی از برنامههای مطالعاتی آن انجام شد؛ این پروژه در سال ۱۳۹۸ و بعد از مدتها بلا تکلیفی، در دولت دوازدهم، وارد فاز رسمی ریلگذاری و تخصیص بودجههای کلان شد.
اکنون راهآهن چابهار - زاهدان یکی از مهمترین پروژههای زیربنایی شرق کشور و محور کریدور شمال - جنوب است که نقش کلیدی در توسعه اقتصادی، تجاری و ژئوپلیتیکی کشور ایفا میکند. این مسیر ریلی، بندر استراتژیک چابهار در دریای عمان را به زاهدان و از آنجا به شبکه ریلی سراسری متصل میسازد. چابهار به دلیل موقعیت ممتاز جغرافیایی، تنها بندر اقیانوسی ایران است و میتواند به عنوان دروازه ورود و خروج کالا برای کشورهای آسیای میانه و حتی هند عمل کند.
در این پرونده به شرایط و جزئیات، مراحل اجرا و ابعاد مختلف این ابر پروژه ملی میپردازیم.