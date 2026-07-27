خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نهتنها اهداف اعلامی این عملیات محقق نشد، بلکه به اذعان مقامات غربی و رسانه های آمریکایی، بنبست راهبردی و شکستهای میدانی و سیاسی بر متجاوزان تحمیل شد. این جنگ که با حملات گسترده و کشتار غیرنظامیان از جمله دانشآموزان بیگناه آغاز شد، بهسرعت ابعاد انسانی، امنیتی و اقتصادی گستردهای پیدا کرد و واکنشهای متفاوتی را در رسانههای بینالمللی برانگیخت.
رسانههای جهان هر یک با رویکردهای خاص خود، تلاش کردهاند روایت این جنگ را شکل دهند؛ بررسی این بازتابها میتواند تصویری روشنتر از وضعیت واقعی جنگ و چشمانداز آن ارائه دهد.
رسانه های انگلیسی
روزنامه گاردین در گزارشی فاش کرد که پنتاگون در بهروزرسانی آرام پایگاه داده تلفات جنگی خود، بیش از ۱۴۰ نظامی زخمی جدید ثبت کرده و یک دستهبندی جدید به نام «عملیاتهای برونمرزی» برای کشتهها و مجروحان از ۷ ژوئیه ایجاد کرده است. بر اساس این گزارش، آمار رسمی تلفات مرحله نخست جنگ ایران که عملیات «خشم حماسی» نام دارد، اکنون ۱۴ کشته و بیش از ۴۰۰ زخمی ثبت شده است؛ اما این ارقام محل مناقشه است، زیرا پنتاگون چند روز پیشتر مجموع تلفات را از ۱۸ کشته و ۴۸۲ زخمی کاهش داده بود.
گاردین میافزاید که دولت ترامپ به دنبال آن است که کارزار نظامی تجدیدشده از ۶ ژوئیه را به عنوان عملیاتی جداگانه از «خشم حماسی» طبقهبندی کند. این اقدام با هدف دور زدن قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳ صورت میگیرد که رئیسجمهور را ملزم میکند ظرف ۶۰ روز عملیات نظامی را بدون مجوز کنگره متوقف کند. دولت ترامپ استدلال کرده که آتشبس آوریل، ساعت این مهلت را متوقف کرده است.
توماس مسی، نماینده جمهوریخواه کنتاکی، این اقدام را «حقهای مضحک» خواند و گفت: «پنتاگون وانمود میکند که دو جنگ ایران جداگانه با یک آتشبس کوتاه وجود داشته است. واقعیت این است که با گذشت بیش از ۹۰ روز بدون مجوز کنگره، پیت هگست قانون را زیر پا میگذارد و باید پاسخگو باشد.» بر اساس این گزارش، با احتساب ارقام بهروزشده، مجموع تلفات آمریکا از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه به ۱۸ کشته و ۶۲۴ زخمی رسیده است. همچنین فهرست رسمی آنلاین پنتاگون از کشتهشدگان، نام چهار سربازی را که در درگیریهای اخیر کشته شدند، حذف کرده، اما در بیانیهای جداگانه به آنها اشاره شده است.
خبرگزاری رویترز از دبی گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که همچنان کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و به دنبال ازسرگیری مذاکرات صلح با ایالات متحده نیست. این بیانیه قاطع پس از آن صادر شد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، کارزار بمباران دو هفتهای خود را متوقف کرد. یک مقام آمریکایی به رویترز گفت که فرماندهان نظامی به ترامپ توصیه کردند که اهداف قابل حمله در حال اتمام است و ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش، نیز نگرانی خود را درباره کاهش ذخایر تسلیحات پدافند هوایی مورد استفاده برای حفاظت از پایگاههای آمریکا در منطقه ابراز کرده است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در نشستی خبری تأکید کرد که تهران درخواستی برای ازسرگیری مذاکرات صلح با آمریکا نداشته است. همزمان، چندین رسانه دولتی ایران به نقل از یک «منبع مطلع» گزارش دادند که ایران صبح دوشنبه شش فروند «کشتی متخلف» را که قصد عبور بدون مجوز از تنگه هرمز را داشتند، بازگردانده است. این منبع تأکید کرد که مسیر تردد در تنگه هرمز، مسیر تعیینشده توسط ایران است و مسیرهای دیگر امن نیست.
رویترز میافزاید که توقف کارزار بمباران آمریکا، قیمت نفت را به شدت کاهش داد و نفت برنت با ۷.۸ درصد سقوط به زیر ۹۰ دلار رسید. با این حال، این توقف هیچ نشانه روشنی از اهرم فشاری که واشنگتن میتواند برای شکستن کنترل ایران بر تنگه اعمال کند، به جا نمیگذارد. اختلاف اصلی بر سر تفسیر یادداشت تفاهم ژوئن است؛ واشنگتن مدعی آزادی کشتیرانی است در حالی که ایران آن را مجوزی برای نظارت بر تردد میداند.
بیبیسی در گزارشی اعلام کرد که دونالد ترامپ برای سومین شب متوالی حملات علیه ایران را متوقف کرده است. مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، دلیل این توقف را «فضا دادن به دیپلماسی» عنوان کرد و گفت که مذاکرات ادامه دارد. یک سخنگوی ارتش ایران نیز اعلام کرد که تهران در پاسخ، حملات تلافیجویانه خود را متوقف کرده است. این توقف پس از نزدیک به دو هفته حملات روزانه آمریکا و حملات تلافیجویانه ایران صورت میگیرد که عملاً آتشبس ژوئن را از هم فروپاشاند.
بر اساس این گزارش، والتز در مصاحبهای دیگر، گزارش نیویورک تایمز مبنی بر نگرانی مقامات دولت از کاهش ذخایر مهمات پدافندی را رد کرد و مدعی شد که «ارتش آمریکا همه چیز لازم برای اجرای مؤثر این کارزار را در اختیار دارد.» او همچنین هشدار داد که «داراییهای نظامی بیشتری در حال حرکت به منطقه هستند.» ترامپ نیز تصاویری ساختگی از بمباران کشتیهای ایرانی و جزیره خارگ منتشر کرد.
بیبیسی میافزاید که همزمان با این توقف، ایران و عمان چندین دور مذاکرات فنی را برای بحث درباره مدیریت تنگه هرمز در تهران برگزار کردند. اختلافات بر سر کنترل این آبراه همچنان مانع اصلی بر سر راه پایان دائمی جنگ است. قیمت نفت نیز به شدت کاهش یافت و به زیر ۹۰ دلار در هر بشکه رسید. وزیر دفاع جدید بریتانیا نیز اعلام کرد که به زودی با پیت هگست، همتای آمریکایی خود، برای بحث درباره امنیت تنگه هرمز دیدار خواهد کرد. نظرسنجی جدید سیبیاس/یوگاو نشان میدهد که ۵۷ درصد آمریکاییها از این مناقشه «ناامید» هستند و تنها ۱۹ درصد «خوشبین» میباشند. ترامپ قرار است روز سهشنبه با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در کاخ سفید دیدار کند.
شبکه سیانان گزارش داد که قیمت جهانی نفت در پی توقف موقت درگیریها میان ایران و آمریکا در روز دوشنبه به شدت کاهش یافت. بهای نفت خام برنت با ۶.۷ درصد کاهش به ۹۰ دلار در هر بشکه و نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۶.۱ درصد کاهش به ۸۴ دلار رسید. با این حال، معاملهگران بازار همچنان محتاط هستند.
این گزارش میافزاید که علیرغم توقف مخاصمات، ترافیک کشتیرانی در تنگه هرمز طی آخر هفته به حداقل رسید و کمتر از ۱۰ فروند کشتی کالا از این آبراه عبور کردند، در حالی که پیش از جنگ روزانه حدود ۱۰۰ فروند شناور تجاری از آن تردد میکردند. نگرانی مضاعف بازار نفت، تهدید حملات انصارالله یمن به نفتکشهای سعودی در تنگه بابالمندب است.
تحلیلگران دویچه بانک در یادداشتی هشدار دادند که حملات انصارالله «چشمانداز اختلال همزمان در هر دو مسیر صادراتی خلیج فارس و دریای سرخ را افزایش میدهد» و اگرچه توقف درگیری میان بازیگران اصلی «خوشایند» است، اما این آتشبس «شکننده» بوده و «بهویژه با ادامه نبردهای جانبی» همراه است. در پی این تحولات، بازارهای سهام جهانی روز دوشنبه روند صعودی داشتند و شاخصهای آسیایی و اروپایی و همچنین قراردادهای آتی آمریکا همگی افزایش یافتند.
شبکه انبیسی نیوز گزارش داد که دامنه جنگ ایران در آخر هفته گسترش یافته، اما همزمان آمریکا پس از ۱۳ شب حملات متوالی، عملیات نظامی خود را متوقف کرده است. مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، دلیل این توقف را «فضا دادن به مذاکرات در حال انجام» عنوان کرد و مدعی شد که «مذاکرات در بالاترین سطوح دولت ایران و آمریکا ادامه دارد». یک منبع ارشد ایرانی نیز به رویترز گفت که ایران تا زمانی که آمریکا توقف حملات را حفظ کند، عملیات خود را متوقف خواهد کرد، اما تأکید کرد که «تردید بیشتری نسبت به خوشبینی وجود دارد» و دیدگاه غالب این است که توقف آمریکا تاکتیکی است، نه واقعی.
این گزارش میافزاید که ترامپ به دلیل نگرانیهای مطرحشده از سوی جی.دی. ونس و ژنرال دن کین درباره کاهش ذخایر تسلیحاتی و تأثیرات اقتصادی و دیپلماتیک، از تشدید حملات عقبنشینی کرده است. با وجود آرامش نسبی در خلیج فارس، جنگ به دریای سرخ و خزر نیز کشیده شده است. انصارالله یمن با حمله به تأسیسات نفتی آرامکوی سعودی در جیزان و ینبع، عملاً آتشبس یمن را فروپاشاند و تهدید به هدف قرار دادن تمامی تأسیسات نفتی عربستان کردند. همچنین وزارت امور خارجه ایران، اوکراین را به حمله به یک کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر و کشتن یک ملوان متهم کرد و کاردار این کشور را در تهران احضار نمود. همزمان، زلنسکی نیز اذعان کرد که روسیه مشاهدات ماهوارهای خود را برای کمک به هدفگیری ایران در خاورمیانه منتقل میکند.گزارش انبیسی نیوز نشان میدهد که با وجود توقف موقت حملات آمریکا به دلیل فشارهای تسلیحاتی و دیپلماتیک، دامنه مناقشه به دریای سرخ و خزر گسترش یافته و بدبینی عمیقی نسبت به نیات واشنگتن در تهران وجود دارد. ایران توقف حملات خود را مشروط به حفظ وضعیت از سوی آمریکا کرده، اما آن را تاکتیکی میداند.
رسانه های عربی
الجزیره در مقاله ای به تشدید دوباره تنش میان یمن و عربستان پس از حملات متقابل میپردازد. نویسنده معتقد است حمله نیروهای مسلح یمن به تأسیسات آرامکو در جیزان و ینبع، پاسخی مستقیم به حملات هوایی عربستان علیه الحدیده و ادامه محاصره یمن بوده است.
به باور نویسنده، این عملیات نشان میدهد که یمن توان هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی اقتصادی عربستان را دارد و در صورت ادامه حملات، دامنه پاسخها افزایش خواهد یافت. مقاله همچنین تأکید میکند که صنعا پایان حملات و محاصره را شرط اصلی برقراری صلح میداند و عربستان را مسئول اصلی جنگ و بحران انسانی یمن معرفی میکند.
از دید نویسنده، تلاش ریاض برای معرفی خود بهعنوان میانجی صلح، با نقش آن در جنگ سازگار نیست. در پایان هشدار داده میشود که ادامه تنشها میتواند به جنگی فراگیر با هزینههای سنگین برای اقتصاد و پروژههای راهبردی عربستان منجر شود و تنها اجرای توافقات صلح و رفع محاصره میتواند از این روند جلوگیری کند.
رأی الیوم در مقاله ای نوشت که دونالد ترامپ از کشته شدن نظامیان آمریکایی در جنگ با ایران، بیش از آنکه بهعنوان یک فاجعه انسانی یاد کند، برای تقویت مشروعیت سیاسی و توجیه ادامه جنگ بهره میگیرد. نویسنده معتقد است دولت آمریکا با برجسته کردن تلفات، احساسات عمومی را به سود گسترش عملیات نظامی هدایت کرده و هر کشته را دلیلی برای تشدید حملات و افزایش فشار بر ایران معرفی میکند.
به باور نویسنده، حضور ترامپ در مراسم تشییع و استقبال از پیکر سربازان نیز در خدمت تقویت این روایت سیاسی و رسانهای قرار گرفته است. مقاله همچنین ادعا میکند که کاخ سفید در مدیریت اخبار مربوط به تلفات، بیش از شفافیت، نگران حفظ تصویر جنگ بوده است.
در پایان، نویسنده هشدار میدهد که تبدیل خون سربازان به ابزاری برای اهداف سیاسی و انتخاباتی، نهتنها خطر گسترش جنگ و افزایش هزینههای انسانی را در پی دارد، بلکه میتواند به تضعیف ارزشهای اخلاقی، نهادهای نظامی و جایگاه آمریکا در آینده نیز بینجامد.
الشرق الاوسط در مقاله ای به بررسی آینده «ترامپیسم» پس از سال ۲۰۲۸ و پیامدهای آن برای جایگاه جهانی آمریکا میپردازد. نویسنده معتقد است قدرت آمریکا تنها بر توان نظامی و اقتصادی استوار نبوده، بلکه ثبات نهادهای سیاسی، انتقال مسالمتآمیز قدرت و پیشبینیپذیری سیاستهای آن نیز از عوامل اصلی اعتماد متحدان بوده است. ترامپیسم این تصویر را با تشدید شکافهای داخلی، شخصیسازی تصمیمگیری و تردید در تعهدات بینالمللی آمریکا دگرگون کرد.
مقاله چهار سناریو برای دوران پس از ترامپ ترسیم میکند: نخست، ادامه ترامپیسم با چهرهای جدید؛ دوم، بازگشت جمهوریخواهان سنتی؛ سوم، روی کار آمدن دموکراتها و تلاش برای احیای روابط با متحدان؛ و چهارم، بروز بحران ناشی از تردید در نتایج انتخابات که میتواند بیثباتی سیاسی و قانون اساسی ایجاد کند.
نویسنده تأکید میکند کشورها نباید آینده سیاست آمریکا را تنها بر اساس تداوم یا پایان ترامپیسم تحلیل کنند، بلکه باید همه این سناریوها را در نظر بگیرند. در نهایت، بازسازی اعتماد به نهادهای آمریکایی مهمترین عامل حفظ نقش جهانی ایالات متحده خواهد بود.
رسانه های چین و روسیه
وبسایت راشاتودی روسیه در یادداشتی با عنوان «قدرت هستهای بعدی جهان شاید شما را غافلگیر کند» نوشت که توافق همکاری هستهای غیرنظامی آمریکا و عربستان سعودی، اگرچه بهطور رسمی به معنای حرکت ریاض به سمت سلاح هستهای نیست، اما میتواند زیرساختهای فناورانه لازم برای چنین مسیری را در آینده فراهم کند.
به نوشته راشاتودی توافق میان واشنگتن و ریاض، زمینه حقوقی مشارکت شرکتهای آمریکایی در برنامه هستهای عربستان را ایجاد کرده، اما هنوز برای اجرایی شدن نیازمند طی شدن روند بررسی در کنگره آمریکاست. به گفته نویسنده، این توافق برخلاف توافق مشابه آمریکا با امارات، عربستان را ملزم به چشمپوشی از غنیسازی اورانیوم یا بازفرآوری سوخت مصرفشده نمیکند و همچنین ریاض را به پذیرش پروتکل الحاقی آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز ملزم نساخته است؛ موضوعی که از نگاه منتقدان میتواند رژیم عدم اشاعه را تضعیف کند.
در ادامه گزارش با اشاره به اظهارات پیشین محمد بن سلمان مبنی بر اینکه در صورت دستیابی ایران به سلاح هستهای، عربستان نیز همین مسیر را دنبال خواهد کرد، تأکید شده است که برنامه هستهای ریاض علاوه بر اهداف اقتصادی و توسعهای، از منظر بازدارندگی و امنیتی نیز اهمیت دارد. با این حال، نویسنده معتقد است تلاش برای ساخت سلاح هستهای میتواند عربستان را با تحریمها، کاهش سرمایهگذاری خارجی و آسیب به پروژه «چشمانداز ۲۰۳۰» مواجه کند.
این یادداشت همچنین میگوید آمریکا با کاهش محدودیتها تلاش کرده است مانع گرایش عربستان به همکاری هستهای با روسیه و چین شود.
نویسنده همچنین هشدار میدهد که توسعه ظرفیت غنیسازی در عربستان ممکن است رقابت هستهای جدیدی در خاورمیانه میان کشورهایی مانند ترکیه و مصر ایجاد کند و این پرسش را نیز مطرح میکند که چرا فناوریهای حساس هستهای برای ایران تهدید تلقی میشود، اما درباره عربستان، متحد واشنگتن، رویکرد متفاوتی اتخاذ شده است؛ موضوعی که از نگاه نویسنده نشاندهنده استانداردهای دوگانه آمریکا در قبال پروندههای هستهای منطقه است.
خبرگزاری شینهوا در گزارشی نوشت که ارتش لبنان اعلام کرده است تداوم حملات و نقض توافقات از سوی رژیم صهیونیستی، روند استقرار نیروهای ارتش در جنوب این کشور و بازگشت ساکنان به روستاهای مرزی را با مانع مواجه کرده است.
ارتش لبنان در بیانیهای اعلام کرد که تخریب گسترده منازل، گلولهباران مناطق مختلف، تیراندازی با سلاحهای سنگین، تخریب تأسیسات آبرسانی و آتش زدن درختان زیتون چندصدساله از جمله اقداماتی است که اجرای مأموریت نیروهای لبنانی را مختل کرده است. همچنین نظامیان اسرائیلی در نزدیکی مواضع ارتش لبنان در مناطق کفرتبنیت، النبطیه الفوقا و زوطر الغربیه اقدام به تیراندازی کردهاند که بر روند استقرار نیروها تأثیر گذاشته است.
با وجود این شرایط، ارتش لبنان تأکید کرد که مأموریت خود را در منطقه زوطر الغربیه ادامه داده و در حال تأمین امنیت بازگشت ساکنان به این منطقه است. همچنین روند استقرار نیروها در مناطق فرون و صریفا با هماهنگی «گروه هماهنگی نظامی لبنان» ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، بازگشت ساکنان به زوطر الغربیه در چارچوب اجرای آزمایشی توافق لبنان و رژیم صهیونیستی انجام میشود؛ توافقی که یک ماه پیش در واشنگتن امضا شد و استقرار ارتش لبنان در دو منطقه آزمایشی جنوب این کشور را پیشبینی میکند. با این حال، حزبالله این توافق را «فاقد اعتبار» دانسته و مفاد آن را مغایر با حاکمیت ملی لبنان توصیف کرده است.
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