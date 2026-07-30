خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نه‌تنها اهداف اعلامی این عملیات محقق نشد، بلکه به اذعان مقامات غربی و رسانه های آمریکایی، بن‌بست راهبردی و شکست‌های میدانی و سیاسی بر متجاوزان تحمیل شد. این جنگ که با حملات گسترده و کشتار غیرنظامیان از جمله دانش‌آموزان بی‌گناه آغاز شد، به‌سرعت ابعاد انسانی، امنیتی و اقتصادی گسترده‌ای پیدا کرد و واکنش‌های متفاوتی را در رسانه‌های بین‌المللی برانگیخت.

رسانه‌های جهان هر یک با رویکردهای خاص خود، تلاش کرده‌اند روایت این جنگ را شکل دهند؛ بررسی این بازتاب‌ها می‌تواند تصویری روشن‌تر از وضعیت واقعی جنگ و چشم‌انداز آن ارائه دهد.

رسانه های انگلیسی

به گزارش بی‌بی‌سی، در پی حملات موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن و مقابله با کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز، سنتکام از حمله به «ده‌ها» هدف متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد. این حملات که از شامگاه چهارشنبه به مدت یک ساعت به طول انجامید، مناطق مسکونی جزیره قشم و شهر آبادان را هدف قرار داد و به شهادت سه غیرنظامی از جمله یک کودک دو ساله منجر شد. رسانه‌های ایرانی از وضعیت وخیم انسانی، قطعی مکرر برق و ناامنی در منطقه خبر دادند.

این درگیری‌ها در شرایطی تشدید شده که جنگ به عراق نیز کشیده شده و حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی به مواضع حشد الشعبی، ۲۰ تن از نیروهای آن را شهید کرد؛ اقدامی که با محکومیت ریاست‌جمهوری عراق به عنوان نقض آشکار حاکمیت این کشور مواجه شد. مصر نیز برای نخستین بار هدف حمله پهپادی قرار گرفت. با وجود ادعای ترامپ مبنی بر «مذاکرات دوستانه»، تهران تأکید کرده که هیچ مذاکره مستقیمی در جریان نیست.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر هدف قرار دادن پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی آمریکا در اردن، از مقابله با سه نفتکش متخلف در تنگه هرمز خبر داد که مسیر «غیرایمن و غیرقانونی» را انتخاب کرده بودند. در همین حال، اردن از رهگیری پنج موشک ایرانی و انصارالله یمن از ادامه حملات به کشتیرانی سعودی در دریای سرخ خبر دادند. دور تازه درگیری‌ها پس از آن آغاز شد که آتش‌بس ژوئن فروپاشید و طرفین به چرخه حملات متقابل بازگشتند.

شبکه ان‌بی‌سی نیوز گزارش داد که ایران متعهد شده است «متجاوز را امروز مجازات کند» و این هشدار پس از آن صادر شد که ارتش آمریکا از تکمیل «موج سنگینی از حملات» علیه ایران خبر داد. این درگیری‌های تازه، دوره کوتاه آرامشی را که با تلاش‌های دیپلماتیک همراه بود، در هم شکست. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیشتر تهدید کرده بود که به ایران «بسیار سخت» حمله خواهد کرد و به گزارش فاکس نیوز، او با الفاظی رکیک وعده داده بود که حریف را به شدت کتک خواهد زد.

این گزارش می‌افزاید که دامنه جنگ به کشورهای جدیدی نیز کشیده شده است. مصر تأیید کرد که یک پهپاد دو شناور گاز طبیعی را در بندر دمیاط در دریای مدیترانه به آتش کشیده است. همچنین حملات موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن ادامه یافت و کویت اعلام کرد که یک حمله موشکی ایران به ساختمانی متعلق به یک شرکت چینی، یک کارگر را کشته است. سنتکام نیز مدعی شد که «ده‌ها هدف متعلق به سپاه پاسداران» از جمله مراکز فرماندهی و تأسیسات موشکی و پهپادی را هدف قرار داده است.

در تحولی قابل توجه، داده‌های ردیابی کشتیرانی نشان داد که یک نفتکش حامل گاز طبیعی مایع قطر با مجوز ایران و از طریق مسیرهای تحت مدیریت این کشور از تنگه هرمز عبور کرده است. این نخستین عبور یک نفتکش گاز قطر از زمان حمله موشکی به یک نفتکش در اوایل ماه جاری بود. خبرگزاری فارس نیز تأیید کرد که این نفتکش با مجوز ایران سفر خود را انجام داده و چهار کشتی دیگر نیز در حال تردد از مسیر ایران بودند. این گزارش حاکی از آن است که ایران کنترل مؤثر خود بر تنگه هرمز را حفظ کرده و می‌تواند به طور گزینشی به کشتی‌ها اجازه عبور دهد. قیمت نفت برنت نیز حول ۹۰ دلار در هر بشکه در نوسان بود.

رسانه های چین و روسیه

شبکه CGTN چین در گزارشی با عنوان «حمله پهپادی در نزدیکی کانال سوئز، تهدید امنیتی جدیدی در جنگ رو به گسترش آمریکا و ایران ایجاد کرد» نوشت که حمله یک پهپاد ناشناس به دو شناور حامل گاز در بندر دمیاط مصر، نزدیک کانال سوئز، احتمال گشوده شدن جبهه‌ای جدید در جنگ میان آمریکا و ایران را افزایش داده و نگرانی‌ها درباره امنیت یکی از مهم‌ترین مسیرهای تجارت و صادرات انرژی جهان را تشدید کرده است.

بر اساس اعلام دولت مصر، تحقیقات اولیه نشان می‌دهد آتش‌سوزی دو شناور در بندر دمیاط بر اثر اصابت یک پهپاد ناشناس رخ داده است. منابع تجاری نیز اعلام کردند این پهپاد یک شناور ذخیره‌سازی گاز متعلق به یک شرکت آمریکایی را هدف قرار داده و آتش به شناور دیگری نیز سرایت کرده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته و قاهره از اتخاذ تدابیر امنیتی برای حفاظت از منافع ملی خود خبر داده است.

سی‌جی‌تی‌ان تأکید می‌کند تحولات جدید جنگ در خاورمیانه خطر گسترش جنگ به مسیرهای حیاتی دریایی از جمله کانال سوئز را افزایش داده است.

شبکه روسی آرتیِ عربی در یادداشتی به قلم «رامی الشاعر» با عنوان «ترامپ در حال پیروی از زلنسکی و نتانیاهو است!» به بررسی هم‌زمان تحولات جنگ اوکراین و تنش‌های خاورمیانه پرداخته و مدعی شده است که دو پرونده اوکراین و ایران به تدریج در حال پیوند خوردن هستند و هر یک از ولودیمیر زلنسکی و بنیامین نتانیاهو می‌کوشند جنگ خود را به اولویت اصلی سیاست خارجی آمریکا تبدیل کنند.

به نوشته این رسانه، اظهارات اخیر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره استفاده جنگنده‌های آمریکایی از پایگاه‌های اسرائیل برای حمله به ایران، در کنار دیدارهای جداگانه دونالد ترامپ با نتانیاهو و زلنسکی، نشانه تلاش تل‌آویو و کی‌یف برای جلب حمایت بیشتر واشنگتن است.

نویسنده با اشاره به گزارش‌هایی درباره موافقت ترامپ با اعطای مجوز تولید موشک‌های پاتریوت به اوکراین و همچنین تأکید مشترک ترامپ و نتانیاهو بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، استدلال می‌کند که هر دو رهبر در تلاش‌اند دو جبهه اروپا و خاورمیانه را به یک بحران واحد برای آمریکا تبدیل کنند.

در این تحلیل آمده است که زلنسکی می‌خواهد کاخ سفید، جنگ اوکراین را بخشی از رویارویی گسترده با روسیه، ایران و چین بداند، در حالی که نتانیاهو می‌کوشد ایران را محور اصلی بی‌ثباتی منطقه معرفی کرده و هرگونه توافق واشنگتن با تهران را مغایر منافع آمریکا و اسرائیل جلوه دهد.

نویسنده همچنین حمله پهپادی اوکراین به کشتی مرتبط با ایران در دریای خزر را نمونه‌ای از تلاقی دو عرصه درگیری ارزیابی می‌کند.

به باور نویسنده، ترامپ برخلاف نتانیاهو و زلنسکی به دنبال پایان دادن به جنگ اوکراین، کاهش هزینه‌های آمریکا و دستیابی به توافق با روسیه است، اما در خاورمیانه به دنبال مهار ایران، گسترش نفوذ واشنگتن و بازآرایی نظم امنیتی منطقه است.

این یادداشت نتیجه می‌گیرد که واشنگتن اکنون نه با دو بحران مستقل، بلکه با شبکه‌ای از بحران‌های به‌هم‌پیوسته در اروپا و خاورمیانه روبه‌روست؛ وضعیتی که در آن رقابت نتانیاهو و زلنسکی برای جلب توجه رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند بر مسیر تحولات آینده تأثیرگذار باشد.