خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نهتنها اهداف اعلامی این عملیات محقق نشد، بلکه به اذعان مقامات غربی و رسانه های آمریکایی، بنبست راهبردی و شکستهای میدانی و سیاسی بر متجاوزان تحمیل شد. این جنگ که با حملات گسترده و کشتار غیرنظامیان از جمله دانشآموزان بیگناه آغاز شد، بهسرعت ابعاد انسانی، امنیتی و اقتصادی گستردهای پیدا کرد و واکنشهای متفاوتی را در رسانههای بینالمللی برانگیخت.
رسانههای جهان هر یک با رویکردهای خاص خود، تلاش کردهاند روایت این جنگ را شکل دهند؛ بررسی این بازتابها میتواند تصویری روشنتر از وضعیت واقعی جنگ و چشمانداز آن ارائه دهد.
رسانه های انگلیسی
شبکه پیبیاس از واشنگتن گزارش داد که ایران با پرتاب چندین موشک بالستیک به سمت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، وقفه کوتاه در درگیریها را در هم شکست. سنتکام در بیانیهای مدعی شد که تمامی موشکهای ایرانی با موفقیت رهگیری شدهاند. این حمله به دوره کوتاه آرامشی پایان داد که طی آن، دو طرف برای چند روز هیچ حملهای را اعلام نکرده بودند.
این گزارش میافزاید که تنشها همچنان بالاست. پیشتر در همان روز، عربستان سعودی اعلام کرد که پهپادهای شلیکشده توسط شبهنظامیان تحت حمایت ایران در عراق را برای دومین روز متوالی سرنگون کرده است. همچنین انصارالله یمن مدعی شدند که یک نفتکش سعودی به نام «انسیسی غزال» را وادار به بازگشت کردهاند.
پیبیاس در ادامه به نقل از منابع ایرانی میافزاید که حملات قبلی آمریکا در دوره تشدید تنشها، یک فرودگاه و یک برج کنترل دریایی را منهدم کرده و به ۱۲ پل و دو تونل خسارت وارد کرده است. سنتکام نیز مدعی شده بود که اهداف نظامی متعددی را هدف قرار داده است. این حملات ایران در شرایطی رخ میدهد که میانجیها برای بازگرداندن طرفین به میز مذاکره تلاش میکنند و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نیز برای دیدار با ترامپ در کاخ سفید به سر میبرد؛ دیداری که با هدف ترمیم روابط پرتنش دو متحد صورت میگیرد.
رسانه های عربی
رأی الیوم در مقاله ای تأکید کرد که با وجود اختلافهای سیاسی و انتقادهای جدی از سیاستهای منطقهای ایران، حق این کشور برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود در برابر حملات خارجی نباید انکار شود. نویسنده معتقد است جنگ کنونی، رویارویی ایران با آمریکا و اسرائیل بر سر حفظ حاکمیت ملی است و دیدگاهی را که این جنگ را صرفاً «نمایشی» میداند، رد میکند.
او ضمن اشاره به نقش بنیامین نتانیاهو در برجستهسازی «تهدید ایران» طی دهههای گذشته، یادآور میشود که مخالفت با سیاستهای ایران در عراق، سوریه، لبنان و یمن نباید به توجیه حمله نظامی علیه این کشور بینجامد. نویسنده همچنین استفاده از تعابیر مذهبی و قومی را در تحلیل این جنگ نادرست میداند و آن را مانعی برای قضاوت منصفانه میشمارد.
به باور نویسنده، میتوان همزمان منتقد عملکرد منطقهای ایران بود و در عین حال، با هرگونه تجاوز به خاک و مردم آن مخالفت کرد؛ زیرا دفاع از اصل حاکمیت کشورها و مخالفت با جنگ تحمیلی، یک اصل اخلاقی و سیاسی است.
المیادین در مقاله ای نوشت که علاوه بر افزایش قیمت جهانی نفت، خسارتهای واردشده به سرمایهگذاریهای خارجی در بخش انرژی خلیج فارس نیز به عاملی برای فشار بر دولت ترامپ جهت جلوگیری از گسترش جنگ با ایران تبدیل شده است. نویسنده میگوید تداوم خطر درگیری، سرمایهگذاریهای جدید را متوقف کرده و هزینههای عملیاتی شرکتهای بزرگ نفتی را بهشدت افزایش داده است.
به گزارش مقاله، شرکتهایی مانند اکسونموبیل، شل و توتال بهدلیل آسیب به تأسیسات، اختلال در تولید و حملونقل و افزایش هزینههای بیمه و کشتیرانی با زیانهای قابلتوجهی روبهرو شدهاند. همچنین بازسازی زیرساختهای آسیبدیده به دهها میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد و بازگشت صادرات نفت و گاز کشورهای خلیج فارس به سطح پیش از جنگ ممکن است بین سه تا پنج سال یا حتی بیشتر زمان ببرد.
نویسنده در پایان معتقد است شرکتهای بزرگ نفتی برای حفاظت از منافع خود، تلاش خواهند کرد بر دولت آمریکا فشار بیاورند تا از گسترش جنگ جلوگیری کند؛ زیرا ادامه درگیری میتواند پیامدهای گستردهای برای اقتصاد جهانی و امنیت انرژی داشته باشد.
الشرق الاوسط در مقاله ای به بررسی روابط میان بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ پس از هفتمین دیدار آن دو در کاخ سفید طی یک سال و نیم گذشته میپردازد. نویسنده معتقد است که اگرچه این روابط در ظاهر بسیار نزدیک و راهبردی به نظر میرسد، اما اختلافات مهمی نیز در پس پرده وجود دارد. مقاله تأکید می کند پس از جنگ آمریکا و ایران، بخشی از افکار عمومی آمریکا، بهویژه جوانان، حمایت خود از اسرائیل را کاهش داده و برخی تحلیلگران، نتانیاهو را عامل کشاندن ترامپ به این جنگ پرهزینه میدانند. همزمان، هر دو رهبر با چالشهای انتخاباتی روبهرو هستند و تلاش میکنند این دیدار را به سود موقعیت سیاسی خود به کار گیرند.
نویسنده معتقد است اختلاف نظر درباره ادامه فشار نظامی بر ایران، فروش جنگندههای اف-۳۵ به ترکیه، همکاری هستهای آمریکا با عربستان و سیاست واشنگتن در قبال لبنان و سوریه از مهمترین موضوعات مورد اختلاف است. وی در پایان این پرسش را مطرح میکند که آیا اختلافات واقعی است یا تاکتیکی موقت برای هماهنگی در رویارویی احتمالی آینده با ایران.
رسانه های چین و روسیه
وبسایت شبکه «روسیا الیوم» در گزارشی با عنوان «تحولی غافلگیرکننده؛ کشورهای خلیج فارس از طرح ایران برای دریافت هزینه داوطلبانه عبور از تنگه هرمز حمایت کردند» نوشت: بر اساس اطلاعاتی که منابع آگاه به رویترز ارائه کردهاند، عمان موفق شده حمایت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را از طرحی جلب کند که به ایران اجازه میدهد هزینههای داوطلبانه عبور از تنگه هرمز را دریافت کند.
این طرح، مشابه سازوکار تنگه مالاکا، بر دریافت کمکهای داوطلبانه برای تأمین هزینههای ناوبری، حفاظت از محیطزیست و عملیات جستوجو و نجات استوار است و بر عدم کنترل یکجانبه ایران بر تنگه تأکید دارد.
در این گزارش آمده است که وزیران خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز در نشستی ویدئویی درباره امنیت کشتیرانی و آزادی تردد در تنگه هرمز رایزنی کردهاند. همزمان، یک منبع ایرانی اعلام کرده تهران هنوز به پیشنهادهای عمان برای پایان دادن به اختلال تجارت دریایی پاسخ رسمی نداده است.
روسیا الیوم همچنین به تداوم اختلاف ایران و آمریکا بر سر آینده تنگه هرمز اشاره میکند. واشنگتن خواهان بازگشت به وضعیت پیش از جنگ و عبور آزاد کشتیها بدون پرداخت عوارض است، اما ایران بر حق خود برای نظارت بر تردد دریایی و مدیریت مشترک تنگه با عمان تأکید دارد.
گزارش همچنین به رد پیشنهاد آمریکا برای پرداخت خسارت کشتیها از محل داراییهای مسدودشده ایران از سوی ستاد مرکزی خاتمالانبیا(ص) و هشدار تهران درباره محدودیت عبور شرکتها و کشورهایی که این سازوکار را بپذیرند، اشاره میکند. همچنین اختلاف دو طرف درباره تفسیر بند مربوط به تنگه هرمز در تفاهمنامه مذاکرات، همچنان مانعی بر سر پیشرفت گفتوگوها عنوان شده است.
روزنامه ایزوستیای روسیه در گزارشی با اشاره به سفر نخستوزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا نوشت که سفر اخیر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن با هدف متقاعد کردن دونالد ترامپ برای ادامه فشار نظامی بر ایران و جلوگیری از بازگشت کامل به مسیر دیپلماسی انجام شده است.
به نوشته این روزنامه، نخستوزیر رژیم صهیونیستی مدعی شده اطلاعات جدیدی درباره یک تأسیسات زیرزمینی در نزدیکی مجتمع هستهای نطنز، موسوم به «کوه کلنگ»، در اختیار آمریکا قرار داده است؛ مکانی که به ادعای اسرائیل، سانتریفیوژهای غنیسازی به آن منتقل شدهاند و حتی بمبهای سنگرشکن آمریکا نیز ممکن است قادر به تخریب کامل آن نباشند.
گزارش میافزاید همزمان دولت ترامپ خواستار عقبنشینی نیروهای اسرائیلی از بخشهایی از لبنان، غزه و سوریه شده، اما نتانیاهو با این درخواست مخالفت کرده و آن را تهدیدی برای امنیت اسرائیل دانسته است.
به اعتقاد نویسنده، تلآویو نگران است که کاهش تنش میان تهران و واشنگتن، دستاوردهای نظامی اسرائیل را تضعیف کند و موقعیت محور مقاومت را احیا سازد.
ایزوستیا با استناد به تحلیل کارشناسان روس مینویسد ترامپ با دوگانگی روبهرو است؛ از یک سو فشار اسرائیل برای تشدید عملیات علیه ایران ادامه دارد و از سوی دیگر، نگرانی از افزایش هزینههای نظامی، کاهش ذخایر موشکهای پاتریوت و تاد، تلفات نیروهای آمریکایی و پیامدهای اقتصادی از جمله افزایش قیمت نفت و بنزین، کاخ سفید را به احتیاط واداشته است. با این حال، لحن اخیر ترامپ و تهدید به حمله به «کوه کلنگ» نشان میدهد گزینه اقدام نظامی همچنان روی میز قرار دارد.
این گزارش در پایان تأکید میکند که پس از دیدار ترامپ و نتانیاهو، میانجیها در انتظار تصمیم نهایی رئیسجمهور آمریکا هستند. به نوشته ایزوستیا، احتمال ازسرگیری مذاکرات تهران و واشنگتن درباره توافق و همچنین دستیابی به راهحلی درباره تنگه هرمز همچنان وجود دارد، اما همزمان خطر ازسرگیری درگیریهای نظامی نیز منتفی نیست.
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