خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نه‌تنها اهداف اعلامی این عملیات محقق نشد، بلکه به اذعان مقامات غربی و رسانه های آمریکایی، بن‌بست راهبردی و شکست‌های میدانی و سیاسی بر متجاوزان تحمیل شد. این جنگ که با حملات گسترده و کشتار غیرنظامیان از جمله دانش‌آموزان بی‌گناه آغاز شد، به‌سرعت ابعاد انسانی، امنیتی و اقتصادی گسترده‌ای پیدا کرد و واکنش‌های متفاوتی را در رسانه‌های بین‌المللی برانگیخت.

رسانه‌های جهان هر یک با رویکردهای خاص خود، تلاش کرده‌اند روایت این جنگ را شکل دهند؛ بررسی این بازتاب‌ها می‌تواند تصویری روشن‌تر از وضعیت واقعی جنگ و چشم‌انداز آن ارائه دهد.

رسانه های انگلیسی

شبکه سی‌ان‌بی‌سی از واشنگتن گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در مصاحبه با آکسیوس گفت که در حال بررسی انجام «حمله‌ای عظیم» علیه ایران است و مدعی شد که ایران «هنوز به اندازه کافی درد نکشیده است.» این تهدیدها در حالی مطرح می‌شود که آمریکا برای سیزدهمین شب متوالی به ایران حمله کرده است. ترامپ مدعی شد که این حملات «بزرگ‌تر از هر چیزی که تاکنون در این جنگ دیده شده» خواهد بود.

هم‌زمان با این تهدیدهای نظامی، رویترز از تلاش پاکستان برای یافتن راه‌های از سرگیری مذاکرات صلح متوقف‌شده میان آمریکا و ایران خبر داد. اسکندر مومنی، وزیر کشور ایران، برای دومین بار در ۱۰ روز گذشته به اسلام‌آباد سفر کرده و با مقامات پاکستانی دیدار نموده است. این تلاش دیپلماتیک که به گفته رویترز با تشویق چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران، صورت گرفته، باعث افزایش شاخص‌های سهام و کاهش قیمت نفت شد.

این گزارش می‌افزاید که دامنه جنگ به جبهه‌های جدیدی نیز کشیده شده و انصارالله یمن با حمله به دو نفتکش سعودی در دریای سرخ و اعلام محاصره دریایی علیه عربستان، فشار بر مسیرهای کشتیرانی را افزایش داده‌اند. ترامپ تهدید کرد که ایران را مسئول حملات بعدی انصارالله خواهد دانست. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز حمله به تأسیسات نظامی آمریکا در پایگاهی در اردن را تأیید کرد. ایران همچنین با هشدار به کشورهای اروپایی، تأکید نمود که هر کشوری که به هر نحوی در تجاوز نظامی علیه ایران مشارکت کند، «مسئولیت عواقب و تبعات تصمیم خود را بر عهده خواهد داشت.»

روزنامه گاردین گزارش داد که آمریکا حملات خود را به اهدافی در سراسر ایران، تا دریای خزر گسترش داده و دونالد ترامپ نیز تهران و متحدان انصارالله‌اش را به «مجازات نظامی بزرگ» تهدید کرده است. ترامپ مدعی شد که ایران «هنوز به اندازه کافی درد نکشیده» و در مصاحبه با آکسیوس از بررسی انجام «حمله‌ای عظیم» خبر داد.

این گزارش می‌افزاید که ایران نیز با آتش موشکی و پهپادی علیه پایگاه‌های آمریکا و متحدانش در بحرین، اردن و کویت پاسخ داد و به غیرنظامیان در سراسر منطقه هشدار داد که از مکان‌های استقرار نیروهای آمریکایی فاصله بگیرند. هم‌زمان، نیویورک تایمز گزارش داد که تهران پیشنهاد آتش‌بس ارائه‌شده از سوی نخست‌وزیر عراق را رد کرده است. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، تأکید کرد که مشکل در پیشبرد مذاکرات صلح، «رویکرد آمریکایی» است و «حفظ منافع ایران در تنگه هرمز از اصول ماست و به آن پایبندیم. ما نه از تهدیدها می‌ترسیم و نه تسلیم فشار می‌شویم.»

گاردین همچنین به گسترش جنگ به جبهه دریای سرخ اشاره می‌کند، جایی که انصارالله یمن با هدف قرار دادن دو نفتکش سعودی و اعلام محاصره دریایی، قیمت نفت را با ۷ درصد افزایش به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه رساندند. ترافیک تانکرها در تنگه هرمز نیز به فقط یک فروند کاهش یافت. در حوزه دیپلماتیک، پاکستان به دنبال ازسرگیری مذاکرات صلح با تشویق چین است و اسکندر مؤمنی، وزیر کشور ایران، برای دومین بار در ۱۰ روز اخیر به اسلام‌آباد سفر کرده است. ترامپ نیز با تهدید چین و روسیه، مدعی شد که فروش تسلیحات به ایران «حتماً به نفعشان نخواهد بود.»

رسانه های عربی

الجزیره در مطلبی در رابطه با جنگ اخیر ایران و آمریکا و هدف قرار دادن پایگاه های آمریکا توسط ایران نوشت: در مقایسه با جنگ ۴۰ روزه میان آمریکا و اسرائیل از یک سو و ایران از سوی دیگر، درگیری‌های محدودی که طی روزهای اخیر شدت گرفته‌اند،تهدیدی جدی‌تر برای اردن به شمار می‌روند.

مقام‌های اردنی در جریان موج اخیر تنش‌ها به این جمع‌بندی رسیده‌اند که ایران این بار برخلاف جنگ گذشته، با رویکردی متفاوت درصدد هدف قرار دادن مراکز و زیرساخت‌های حیاتی این کشور بوده است.

تهران اکنون اردن را به یکی از محورهای اصلی عملیات تلافی‌جویانه خود تبدیل کرده و دامنه حملات را فراتر از اهداف نظامی آمریکا گسترش داده است. تلاش برای حمله به تأسیسات راهبردی از جمله بندر عقبه و فرودگاه این شهر، نشان‌دهنده تغییر در الگوی عملیات ایران است.

حملات جمعه گذشته ایران نقطه عطفی در روند تنش‌ها میان ایران و اردن است؛ حملاتی که طی آن یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاک اردن هدف قرار گرفت و در نتیجه سه نظامی آمریکایی کشته شدند.

دقت بالای اصابت موشک‌ها و فاصله زیاد میان محل شلیک در ایران تا اهداف مورد حمله در اردن، این عملیات را به یکی از پیچیده‌ترین و غیرمنتظره‌ترین حملات از نگاه فرماندهان نظامی آمریکا تبدیل کرده است.

عربی ۲۱ در مقاله ای پیرامون سرانجام تنش بین ایران و آمریکا نوشت: موافقت‌نامه تفاهم میان ایران و آمریکا قرار بود به‌عنوان راهبرد خروج دونالد ترامپ از جنگی عمل کند که بنیامین نتانیاهو او را به آن کشاند. از این منظر، پس از آنکه جنگ نتوانست به هدف خود، یعنی سرنگونی نظام ایران یا وادار کردن تهران به تسلیم، دست یابد، بازگشت دوباره به درگیری به‌دلیل اختلاف بر سر کریدور دریایی عمان، با فلسفه اصلی این تفاهم در تضاد قرار گرفت؛ چراکه این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان با تشدید جنگ، از آن خارج شد؟

اگر واشنگتن واقعاً قصد اجرای توافق و خروج از جنگ را داشت، باید مطابق مفاد تفاهم‌نامه اجازه می‌داد ایران در مهلت یک‌ماهه تنگه هرمز را بازگشایی کند، نه اینکه با ایجاد یک مسیر دریایی جایگزین از طریق عمان و استناد به مخالفت ایران با این اقدام، زمینه را برای بازگشت دوباره به درگیری نظامی فراهم سازد.

اصرار آمریکا بر راه‌اندازی کریدور دریایی عمان، این برداشت را تقویت می‌کند که واشنگتن در تلاش بوده است تعهدات مندرج در تفاهم‌نامه را که به بازگشایی تنگه هرمز گره خورده بود، دور بزند.

محاسبه آمریکا بر این اساس استوار بود که ایران، با توجه به فشارهای نظامی و اقتصادی ناشی از جنگ، تمایلی به بازگشت به درگیری نخواهد داشت. از این رو، واشنگتن تلاش کرد با ایجاد یک مسیر دریایی جایگزین از طریق عمان، اهرم راهبردی ایران در تنگه هرمز را تضعیف کرده و این کریدور را به‌عنوان واقعیتی تثبیت‌شده در منطقه جا بیندازد.

القدس العربی در یادداشتی با این موضوع که برنده واقعی جنگ ایران و آمریکا چه کسی هست، نوشت: اغلب واکنش‌ها، یادداشت‌ها و تحلیل‌های منتشرشده، جنگ اخیر ایران و آمریکا را با برتری ایران ارزیابی کرده‌اند؛ جنگی که دونالد ترامپ با هدف حمایت از اسرائیل وارد آن شد. ارزیابی‌های اولیه و نهایی حاکی از آن است که آمریکا در نهایت ناچار به پذیرش توافقی شد که به سال‌ها فشار و محاصره ایران پایان می‌دهد و این کشور را، به‌ویژه در سایه تحولات پس از «طوفان الاقصی»، بار دیگر به عرصه بین‌المللی بازمی‌گرداند؛ جایگاهی که با ظرفیت‌ها، امکانات و مشروعیت داخلی و بین‌المللی ایران همخوانی دارد. درگیری‌های نظامی زمانی معنا و ارزش واقعی پیدا می‌کنند که بتوانند به دستاوردهای سیاسی، نتایج راهبردی و توافق‌های بین‌المللی منجر شوند. از این منظر، صرف موفقیت یا ناکامی در میدان نبرد، بدون تغییر در معادلات سیاسی، تعیین‌کننده نتیجه نهایی جنگ نیست.