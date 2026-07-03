خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نهتنها اهداف اعلامی این عملیات محقق نشد، بلکه به اذعان مقامات غربی و رسانه های آمریکایی، بنبست راهبردی و شکستهای میدانی و سیاسی بر متجاوزان تحمیل شد. این جنگ که با حملات گسترده و کشتار غیرنظامیان از جمله دانشآموزان بیگناه آغاز شد، بهسرعت ابعاد انسانی، امنیتی و اقتصادی گستردهای پیدا کرد و واکنشهای متفاوتی را در رسانههای بینالمللی برانگیخت.
رسانههای جهان هر یک با رویکردهای خاص خود، تلاش کردهاند روایت این جنگ را شکل دهند؛ بررسی این بازتابها میتواند تصویری روشنتر از وضعیت واقعی جنگ و چشمانداز آن ارائه دهد.
رسانه های انگلیسی
شورای آتلانتیک در تحلیلی به قلم ویلیام وکسلر، مقام پیشین پنتاگون، نوشت که دونالد ترامپ با راهاندازی «جنگی نادرست» و امضای «توافقی معیوب»، ایالات متحده را در آستانه «آیندهای خطرناک» قرار داده است. به نوشته این تحلیلگر، یادداشت تفاهم ۱۴ مادهای با تکرار اشتباهات وودرو ویلسون و توماس جفرسون، عملاً کنترل بالفعل ایران بر تنگه هرمز را به رسمیت شناخته، بازسازی زرادخانههای ایران با ۳۰۰ میلیارد دلار بودجه بازسازی را ممکن ساخته، و با بندی که ایران را مجاز به حفظ «وضعیت موجود برنامه هستهای» خود میکند، عملاً راه را برای ادامه برنامه تسلیحاتی باز گذاشته است.
وکسلر چهار سناریوی پیش رو را ترسیم میکند: اجرای فاجعهبار این توافق، شکست مذاکرات و بازگشت به جنگی که به رکود جهانی میانجامد، فرسایش تدریجی قدرت آمریکا و وقوع جنگی دیگر در آینده، و سناریوی مطلوب یعنی ثباتسازی. راهکار پیشنهادی او برای اجتناب از فاجعه، سه محور دارد: نخست، «وارونه کردن استراتژی مذاکراتی» و به درازا کشاندن مذاکرات بدون بازگشت به جنگ برای بازسازی ذخایر نفت جهانی. دوم، تقویت حضور نظامی با استقرار دائمی ناوگروه هواپیمابر در منطقه، بازسازی کامل پایگاههای آسیبدیده، و اجرای گشتزنیهای دریایی برای شکستن «وضعیت عادی جدید» تنگه هرمز. سوم، آمادهسازی برای «جنگ بعدی» و حمایت ادعایی از مردم ایران.
وکسلر در پایان هشدار میدهد که شکست در بازدارندگی، به «فنلاندیزه شدن» خلیج فارس و تسلیم تدریجی کشورهای عربی در برابر قدرت فزاینده ایران خواهد انجامید.
روزنامه گاردین در گزارشی از تهران نوشت که مراسم تشییع ششروزه پیکر آیتالله سید علی خامنهای، رهبر فقید انقلاب اسلامی، با حضور میلیونها نفر در سراسر ایران برگزار میشود. بر اساس این گزارش، این مراسم که از بامداد جمعه با استقرار ایستهای بازرسی پلیس و ستادهای مردمی در تهران آغاز شده، «مهمترین رویداد قرن» و بزرگترین تجمع از زمان انقلاب ۱۹۷۹ توصیف شده است.
گاردین میافزاید که پیکر رهبر فقید از مسجد بزرگ مصلای تهران به سمت میدان آزادی تشییع خواهد شد و شهردار تهران پیشبینی کرده که ۲۰ میلیون نفر در راهپیمایی روز دوشنبه شرکت کنند. این مراسم که با ماه محرم همزمان شده، قرار است پیامهای سیاسی و مذهبی مقاومت را به جهانیان مخابره کند و نشان دهد که ملت ایران «در برابر ظلم و استکبار سکوت نخواهد کرد». پیکر ایشان همچنین بنا به درخواست سیاستمداران عراقی، از شهرهای مقدس کربلا و نجف نیز عبور داده خواهد شد و در نهایت روز پنجشنبه در حرم امام رضا (ع) در مشهد به خاک سپرده میشود.
این گزارش با اشاره به غیبت محتمل حجتالاسلام مجتبی خامنهای، رهبر جدید انقلاب اسلامی، به نقل از محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، میافزاید که «ملت بزرگوار ایران، خون امام خود را بیپاسخ نخواهد گذاشت.» گاردین همچنین فضای امنیتی گسترده در پایتخت، تعطیلی ادارات و بسته شدن حریم هوایی تهران را مورد اشاره قرار میدهد. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، این راهپیمایی را «بزرگترین گردهمایی تاریخ شهر» نامیده و تدابیر ترافیکی و اسکان گستردهای برای آن پیشبینی شده است.
خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی از تهران نوشت که جمهوری اسلامی ایران خود را برای برگزاری مراسم تشییع چند روزه پیکر آیتالله سید علی خامنهای، رهبر فقید انقلاب اسلامی که در جریان جنگ به شهادت رسید، آماده میکند. بر اساس این گزارش، بنرهای نصبشده در سراسر پایتخت، مردم را به قیام در حمایت از نظام فراخوانده و انتظار میرود میلیونها نفر از روز شنبه در خیابانهای تهران به صحنههایی یادآور تشییع تاریخی بنیانگذار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸ سرازیر شوند.
این گزارش میافزاید که این نمایش عظیم مردمی میتواند تقویتی قابل توجه برای دولت ایران باشد، بهویژه در شرایطی که تهران در حال استفاده از اهرم کنترل خود بر تنگه هرمز در مذاکرات با آمریکا برای پایان دائمی جنگ است و همچنان نگرانی از حملات جدید اسرائیل وجود دارد.
آسوشیتد پرس همچنین به حضور یک ژنرال قدرتمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که برای نخستین بار پس از ماهها در انظار عمومی ظاهر شده، اشاره کرده و از حضور سایر مقامات ارشد دولتی و شخصیتهای خارجی به عنوان نمایش قدرت جمهوری اسلامی خبر میدهد. این گزارش به نقل از محمدحسین رضایی، یکی از داوطلبان تدارک مراسم، مینویسد که سیاست «نه به ذلت» که بنیانگذار جمهوری اسلامی پایهگذاری کرد، با حضور ملت ادامه خواهد یافت و تصمیمات در داخل کشور و توسط مردم گرفته خواهد شد.
رسانه های چین و روسیه
روزنامه ایزوستیا روسیه در گزارشی با تیتر «ایران و آمریکا هنوز از توافق نهایی صلح فاصله دارند» نوشت: با وجود کاهش درگیریهای نظامی و آغاز گفتوگوهای غیرمستقیم، تهران و واشنگتن همچنان بر سر مهمترین مسائل اختلافات عمیقی دارند و رسیدن به یک توافق جامع در کوتاهمدت بعید به نظر میرسد.
این گزارش میافزاید که مهمترین مانع، موضوع غنیسازی اورانیوم است. ایران تأکید دارد که حق غنیسازی بخشی از حقوق حاکمیتی و غیرقابل مذاکره این کشور است، در حالی که آمریکا خواهان محدودیتهای گستردهتر بر برنامه هستهای ایران است. اختلاف بر سر نحوه اجرای تعهدات، رفع تحریمها و سازوکار راستیآزمایی نیز همچنان پابرجاست.
به نوشته ایزوستیا، هر دو طرف در شرایط کنونی انگیزههایی برای جلوگیری از بازگشت به جنگ دارند، اما این به معنای دستیابی به صلح پایدار نیست. کارشناسان معتقدند توافقهای کنونی بیشتر ماهیتی موقت دارند و برای خرید زمان و جلوگیری از تشدید بحران طراحی شدهاند. از نگاه تحلیلگران، تبدیل این تفاهمهای اولیه به یک توافق نهایی مستلزم مذاکرات دشوار و امتیازدهی متقابل است؛ موضوعی که با توجه به فضای سیاسی داخلی دو کشور و نقش بازیگران منطقهای، روند مذاکرات را پیچیدهتر کرده است.
این روزنامه همچنین به تأثیر سایر پروندههای منطقهای، از جمله وضعیت لبنان، امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز، بر روند مذاکرات اشاره کرده و نوشته است که هرگونه تنش جدید در این حوزهها میتواند روند گفتوگوها را با وقفه یا شکست مواجه کند.
در مجموع، ارزیابی کارشناسان روسی این است که اگرچه خطر جنگ نسبت به گذشته کاهش یافته، اما هنوز فاصله قابل توجهی تا دستیابی به یک توافق جامع و پایدار میان ایران و آمریکا وجود دارد و مذاکرات وارد مرحلهای طولانی، پیچیده و فرسایشی شده است.
خبرگزاری شینهوا در گزارشی با اشاره به آغاز مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران نوشت: این مراسم روز جمعه با حضور گسترده مردم و هیئتهای بلندپایه خارجی در مصلای امام خمینی(ره) برگزار شد. به نوشته شینهوا، جمعیت انبوهی از مردم از ساعات اولیه صبح در محل برگزاری مراسم حاضر شدند و با رهبر فقید انقلاب اسلامی وداع کردند.
این گزارش میافزاید که مقامها و نمایندگانی از بیش از ۱۰۰ کشور جهان در این مراسم حضور یافتهاند. در میان مهمانان خارجی، رؤسای کشورها، رؤسای مجالس، وزیران امور خارجه، فرستادگان ویژه دولتها و شخصیتهای سیاسی از مناطق مختلف جهان دیده میشوند که برای ادای احترام به تهران سفر کردهاند.
شینهوا به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، این مراسم را رویدادی تاریخی و مهم توصیف کرده و نوشته است که حضور گسترده هیئتهای خارجی، بازتاب جایگاه بینالمللی رهبر شهید انقلاب اسلامی و اهمیت این مراسم در سطح جهانی است.
در ادامه این گزارش آمده است که برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم، برخی اماکن عمومی تهران بهطور موقت تعطیل شده و تدابیر ویژهای برای مدیریت حضور گسترده مردم و مهمانان خارجی در نظر گرفته شده است.
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