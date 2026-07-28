خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نه‌تنها اهداف اعلامی این عملیات محقق نشد، بلکه به اذعان مقامات غربی و رسانه های آمریکایی، بن‌بست راهبردی و شکست‌های میدانی و سیاسی بر متجاوزان تحمیل شد. این جنگ که با حملات گسترده و کشتار غیرنظامیان از جمله دانش‌آموزان بی‌گناه آغاز شد، به‌سرعت ابعاد انسانی، امنیتی و اقتصادی گسترده‌ای پیدا کرد و واکنش‌های متفاوتی را در رسانه‌های بین‌المللی برانگیخت.

رسانه‌های جهان هر یک با رویکردهای خاص خود، تلاش کرده‌اند روایت این جنگ را شکل دهند؛ بررسی این بازتاب‌ها می‌تواند تصویری روشن‌تر از وضعیت واقعی جنگ و چشم‌انداز آن ارائه دهد.

رسانه های انگلیسی

شبکه پی‌بی‌اس گزارش داد که میانجی‌های منطقه‌ای به «پیشرفتی چشمگیر» در بازگرداندن ایران و آمریکا به میز مذاکره دست یافته‌اند. بر اساس این گزارش، دو مقام منطقه‌ای که خواستند نامشان فاش نشود، گفتند که میانجی‌هایی به رهبری قطر و پاکستان در حال پر کردن شکاف میان واشنگتن و تهران برای بازگشت به توافق آتش‌بس موقت هستند. این پیشرفت پس از آن حاصل شد که هر دو طرف به مدت سه روز حملات خود را متوقف کردند.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در نشستی خبری در تهران تأکید کرد که «ممکن است میانجی‌ها پیام‌هایی از طرف آمریکایی به ما منتقل کنند» اما هیچ مذاکره مستقیمی در کار نیست. وی همچنین اعلام کرد که ایران و عمان روزهای جمعه و شنبه درباره سازوکار مدیریت ترافیک کشتیرانی در تنگه هرمز گفتگو کرده‌اند و هدف، «توسعه سازوکارهایی برای تضمین ناوبری ایمن از طریق تنگه هرمز با حفظ حقوق حاکمیتی هر دو کشور ساحلی و منافع امنیتی و ملی ایران» است. بقایی تأکید کرد که این آبراه همچنان بسته است.

با وجود پیشرفت دیپلماتیک، تنش‌ها همچنان بالاست. انصارالله یمن نیز مدعی حمله به تأسیسات نفتی سعودی شد. ترافیک کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز به پایین‌ترین سطح سه هفته اخیر رسیده است. مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، نیز تأکید کرد که ترامپ «به مذاکرات فضا می‌دهد.» هم‌چنین، عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، حمله اوکراین به یک کشتی ایرانی در دریای خزر را محکوم کرد.

بی‌بی‌سی گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هم‌زمان با سومین روز توقف حملات متقابل، از انجام «مذاکراتی بسیار دوستانه» با ایران خبر داده و نسبت به پایان جنگ ابراز خوش‌بینی کرده است. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای ایر فورس وان مدعی شد که «شانس خوبی وجود دارد که اتفاقی بیفتد»، اما هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات، واشنگتن به حملات پیشین بازخواهد گشت. با این حال، تهران صریحاً اعلام کرده که هیچ مذاکره مستقیمی در جریان نیست.

ترامپ دلیل توقف حملات را درخواست کشورهای میانجی برای دادن فرصتی دوباره به گفتگوها عنوان کرد. ایران نیز متقابلاً حملات خود را متوقف کرده است. این توقف به دنبال نزدیک به دو هفته حملات روزانه آمریکا و ضدحملات ایران صورت می‌گیرد که عملاً آتش‌بس ژوئن را از میان برد. هم‌زمان با این گشایش دیپلماتیک، بهای نفت با بیش از ۹ درصد کاهش به ۸۷.۵۹ دلار در هر بشکه سقوط کرد.

بی‌بی‌سی می‌افزاید که ترامپ همچنین گزارش‌های مربوط به کاهش ذخایر مهمات آمریکا را رد کرد و مدعی شد که «مهمات زیادی داریم، بیش از آنچه بتوانیم استفاده کنیم.» سخنگوی کاخ سفید نیز با تکرار این ادعا تأکید کرد که «ارتش آمریکا بیش از اندازه کافی مهمات و ذخایر برای تحقق تمامی اهداف راهبردی پرزیدنت ترامپ در اختیار دارد.» این گزارش در پایان به پیشینه درگیری‌ها از ۲۸ فوریه و نقض آتش‌بس از سوی آمریکا اشاره می‌کند که به کشته شدن چهار نظامی آمریکایی و ده‌ها تن در ایران منجر شده است.

رسانه های عربی

الجزیره در مقاله ای به بررسی نقش قطر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین میانجی‌های بین‌المللی در حل منازعات می‌پردازد. نویسنده توضیح می‌دهد که قطر با تکیه بر دیپلماسی فعال، سرمایه‌گذاری در آموزش دیپلمات‌ها، روابط راهبردی با آمریکا و حفظ ارتباط هم‌زمان با بازیگران دولتی و غیردولتی، توانسته جایگاهی منحصربه‌فرد در عرصه میانجی‌گری جهانی به دست آورد.

به گفته نویسنده این کشور در مذاکرات آمریکا و ایران، توافق‌های آتش‌بس غزه، بحران لبنان، افغانستان، یمن، دارفور و چندین پرونده دیگر نقش مؤثری ایفا کرده است. مقاله تأکید می‌کند که قطر به جای اتکا به قدرت نظامی، امنیت و نفوذ خود را از طریق «دیپلماسی و قدرت نرم» تأمین کرده است. توان مالی، انعطاف در گفت‌وگو با طرف‌های متخاصم و همکاری با کشورهای منطقه، از عوامل موفقیت سیاست خارجی دوحه معرفی می‌شوند.

نویسنده نتیجه می‌گیرد که با وجود چالش‌ها و انتقادها، قطر طی سه دهه گذشته الگوی جدیدی از دیپلماسی برای کشورهای کوچک ارائه کرده و به یکی از مهم‌ترین بازیگران صلح‌سازی در نظام بین‌الملل تبدیل شده است.

المیادین در مقاله ای نوشت که محور اصلی تقابل با پروژه صهیونیستی–امپریالیستی از جنبش ملی‌گرایی عربی در دوران جمال عبدالناصر به جمهوری اسلامی ایران منتقل شده است.

نویسنده با مرور تحولات تاریخی، از رقابت قدرت‌های استعماری در قرن نوزدهم، تشکیل اسرائیل، سقوط دولت محمد مصدق، و نقش ایرانِ دوره پهلوی به‌عنوان متحد آمریکا و اسرائیل، زمینه‌های این تغییر را بررسی می‌کند. سپس به نقش عبدالناصر در مقابله با نفوذ غرب، شکست پروژه‌های وحدت‌طلبانه عربی و شکل‌گیری ائتلاف‌های منطقه‌ای مانند «باشگاه سافاری» و شورای همکاری خلیج فارس می‌پردازد.

از دیدگاه نویسنده، پس از انقلاب ۱۳۵۷، ایران با قطع پیوند با بلوک غرب، مخالفت با اسرائیل و گسترش روابط با روسیه، چین و بریکس، به مهم‌ترین بازیگر منطقه‌ای در رویارویی با آمریکا و اسرائیل تبدیل شده است. در نتیجه، نویسنده معتقد است که امروز کانون اصلی این تقابل از جهان عرب به ایران منتقل شده و بخشی از رقابت گسترده‌تر ژئوپلیتیکی بر سر انرژی، تجارت و اوراسیاست.

رأی الیوم در یک مقاله با رویکردی در حوزه علوم سیاسی و مطالعات راهبردی، دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران را در برابر ایالات متحده بررسی می‌کند. نویسنده معتقد است که ایران طی حدود ۲۵ سال گذشته با مطالعه دقیق نقاط ضعف نظامی، اقتصادی و سیاسی آمریکا، راهبردی مبتنی بر بازدارندگی و تحمیل هزینه طراحی کرده است.

مقاله دو سناریوی اصلی را مطرح می‌کند: نخست، جنگ هوایی فرسایشی که به باور نویسنده، ضمن افزایش هزینه‌های آمریکا، موجب فشار داخلی، اختلال در بازار انرژی و تضعیف جایگاه جهانی واشنگتن خواهد شد. دوم، حمله زمینی که به دلیل وسعت جغرافیایی ایران، ساختار دفاعی، نیروهای ذخیره، شهرهای موشکی زیرزمینی و بسیج عمومی، با مقاومت گسترده و فرسایشی روبه‌رو می‌شود.

در جمع‌بندی، نویسنده نتیجه می‌گیرد که ایران توانسته معادله دفاع را به بازدارندگی فعال تبدیل کند و هرگونه رویارویی نظامی، چه هوایی و چه زمینی، در نهایت به شکست راهبردی آمریکا و تغییر موازنه قدرت در خاورمیانه منجر خواهد شد.

رسانه های چین و روسیه

خبرگزاری تاس در گزارشی با عنوان «حمله اوکراین به کشتی ایرانی در دریای خزر، گسترش جغرافیای تروریسم است» نوشت که ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، حمله منتسب به اوکراین به یک کشتی تجاری ایران در دریای خزر را «اقدامی تجاوزکارانه» و نقض آشکار حقوق بین‌الملل توصیف کرده و آن را نشانه‌ای از تلاش کی‌یف برای گسترش دامنه عملیات‌های به گفته مسکو «تروریستی» دانسته است.

به گفته زاخارووا، این کشتی ایرانی با محموله‌های غیرنظامی از بندر آستراخان در حال حرکت بود و هدف قرار دادن آن، حمله‌ای علیه یک شناور غیرنظامی محسوب می‌شود. وی تأکید کرد که چنین اقداماتی بیانگر تمایل دولت اوکراین برای توسعه جغرافیای حملات خود فراتر از مناطق درگیری است.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین هشدار داد که تکرار حمله به کشتی‌های غیرنظامی در دریای خزر، تهدیدی جدی برای امنیت کشورهای ساحلی این دریا ایجاد می‌کند و می‌تواند ثبات منطقه را با مخاطره مواجه سازد. وی بر ضرورت حفظ دریای خزر به‌عنوان منطقه‌ای عاری از حوادث نظامی تأکید کرد و گفت این پهنه آبی باید همچنان نماد صلح، حسن همجواری و همکاری میان کشورهای ساحلی باقی بماند.

این موضع‌گیری پس از آن مطرح شد که وزارت امور خارجه ایران در ۲۵ ژوئیه اعلام کرد یک کشتی تجاری ایرانی در آب‌های سرزمینی روسیه در دریای خزر هدف حمله اوکراین قرار گرفته و در نتیجه آن، یکی از اعضای خدمه کشته شده است.

خبرگزاری شینهوا در گزارشی نوشت که وزیران امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) در نشستی ویدئوکنفرانسی، آخرین تحولات منطقه، روند مذاکرات برای کاهش تنش‌ها و راه‌های تقویت امنیت دریانوردی در تنگه هرمز را بررسی کردند.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه قطر، این نشست با حضور شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، و همتایان وی از کشورهای عضو شورای همکاری برگزار شد.

وزیران ضمن بررسی روند گفت‌وگوهای جاری، از اقدامات عملی برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای و تقویت ثبات حمایت کردند.

شرکت‌کنندگان همچنین بر افزایش هماهنگی میان کشورهای شورای همکاری برای تضمین آزادی کشتیرانی، امنیت مسیرهای تجاری و تداوم جریان تجارت از طریق تنگه هرمز، مطابق با حقوق بین‌الملل و حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی خلیج فارس، تأکید کردند.

شینهوا در ادامه با اشاره به تحولات اخیر نوشت که بر اساس یادداشت تفاهم امضا شده میان ایران و آمریکا در ۱۸ ژوئن، دو طرف قرار بود ظرف ۶۰ روز برای دستیابی به توافق نهایی مذاکرات خود را ادامه دهند، اما از سرگیری درگیری‌ها طی دو هفته گذشته، آینده این مذاکرات را با ابهام روبه‌رو کرده است.