عنوان «جهاد صرفه‌جویی؛ نسخه‌های ساده برای مصرف بهینه انرژی» امروز بیش از هر زمان دیگری معنا و اهمیت پیدا کرده است. انرژی، ستون فقرات هر اقتصاد و رکن اصلی حیات اجتماعی است؛ اما کشوری که سال‌ها با چالش ناترازی در تأمین و مصرف انرژی روبه‌رو بوده، اکنون در شرایطی قرار گرفته که هر واحد صرفه‌جویی، نه‌تنها یک اقدام فردی یا خانوادگی، بلکه یک کمک واقعی و فوری به پایداری زیرساخت‌های حیاتی محسوب می‌شود.

واقعیت این است که ناترازی انرژی نتیجه سال‌ها رشد مصرف، فرسودگی بخشی از شبکه‌ها، و فاصله میان ظرفیت تولید و نیاز واقعی جامعه است. این شکاف نیز در دوره‌های فشار بیرونی و شرایط اضطراری بیشتر خود را نشان می‌دهد. در چنین وضعیتی، هر قطعی برق، افت فشار گاز یا کاهش ذخیره سوخت نیروگاه‌ها، می‌تواند هم به اقتصاد آسیب بزند و هم زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین «صرفه‌جویی» دیگر یک توصیه اخلاقی یا شعاری نیست؛ تبدیل شده است به یک ضرورت راهبردی برای حفظ تاب‌آوری کشور.

از سوی دیگر، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که کوچک‌ترین تغییرات رفتاری در زندگی خانوارها و سازمان‌ها می‌تواند آثار بزرگ و ملموسی ایجاد کند؛ از کاهش بار مصرف در ساعات اوج گرفته تا جلوگیری از هدررفت‌های ساده‌ای مانند روشن ماندن لوازم غیرضروری یا تنظیم نادرست سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی. این نوع اقدامات کم‌هزینه، سریع و فراگیر، در مجموع می‌تواند همان «جهاد خاموش» و مؤثری باشد که به مدیریت مصرف و عبور از دوره‌های دشوار کمک می‌کند.

پرداختن به موضوع صرفه‌جویی در این مقطع زمانی، تلاشی است برای آگاه‌سازی، هم‌افزایی و تقویت نقش مردم در حفظ پایداری انرژی. امروز هر شهروند می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد؛ با تصمیم‌های کوچک اما اثرگذار.