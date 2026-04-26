چگونه با استفاده درست از کولر گازی از افزایش قبض برق جلوگیری کنیم؟

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز روزهای گرم سال و افزایش دمای هوا در بسیاری از شهرهای کشور، مصرف برق به شکل محسوسی افزایش پیدا می‌کند. یکی از مهم‌ترین دلایل این افزایش، استفاده گسترده از وسایل سرمایشی به‌ویژه کولرهای گازی است. در سال‌های اخیر و به‌ویژه در تابستان‌ها، مسئله ناترازی تولید و مصرف برق به یکی از چالش‌های مهم صنعت برق تبدیل شده است؛ وضعیتی که در آن میزان مصرف از ظرفیت تولید یا انتقال برق پیشی می‌گیرد و شبکه را با فشار جدی مواجه می‌کند. در چنین شرایطی، مدیریت مصرف انرژی دیگر تنها یک توصیه صرف برای کاهش هزینه خانوار نیست، بلکه به نوعی مسئولیت اجتماعی تبدیل شده است. کارشناسان حوزه انرژی تأکید می‌کنند که اگر مصرف‌کنندگان در استفاده از وسایل پرمصرف مانند کولرهای گازی، اصول صحیح را رعایت کنند، هم می‌توانند هزینه برق خود را کاهش دهند و هم به پایداری شبکه برق در روزهای اوج مصرف کمک کنند.

در بسیاری از مناطق کشور، کولر گازی به دلیل توان بالاتر در خنک‌سازی نسبت به کولرهای آبی، به وسیله اصلی سرمایشی تبدیل شده است. اما همین دستگاه‌ها در صورت استفاده نادرست می‌توانند سهم قابل توجهی در افزایش مصرف برق داشته باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از مصرف بالای برق در منازل به دلیل باورهای نادرست و شیوه‌های غلط استفاده از کولر گازی است. بسیاری از مصرف‌کنندگان تصور می‌کنند هرچه دمای دستگاه را پایین‌تر تنظیم کنند، خانه سریع‌تر خنک می‌شود یا خاموش و روشن کردن مداوم دستگاه می‌تواند مصرف برق را کاهش دهد؛ در حالی که این تصورات نه‌تنها درست نیستند، بلکه باعث افزایش مصرف انرژی و بالا رفتن هزینه قبض برق نیز می‌شوند.

یکی از رایج‌ترین باورهای اشتباه در میان کاربران کولر گازی این است که تنظیم دمای دستگاه روی اعداد بسیار پایین مانند ۱۸ یا ۱۹ درجه باعث می‌شود محیط سریع‌تر خنک شود. در واقعیت، کولر گازی صرف‌نظر از دمای تنظیم شده، با یک سرعت مشخص عمل خنک‌سازی را انجام می‌دهد. وقتی دما روی عدد بسیار پایین تنظیم می‌شود، کمپرسور دستگاه برای مدت طولانی‌تری در حالت فعالیت باقی می‌ماند تا به آن دمای تعیین شده برسد. نتیجه این کار تنها افزایش مصرف برق و فشار بیشتر به دستگاه است. به همین دلیل کارشناسان توصیه می‌کنند دمای کولر گازی در محدوده ۲۴ تا ۲۶ درجه تنظیم شود. این بازه دمایی هم از نظر آسایش حرارتی مناسب است و هم باعث می‌شود کمپرسور دستگاه کمتر در حالت پرمصرف کار کند.

باور اشتباه دیگری که در میان برخی مصرف‌کنندگان وجود دارد این است که خاموش و روشن کردن مداوم کولر گازی می‌تواند مصرف برق را کاهش دهد. در حالی که هر بار روشن شدن کمپرسور دستگاه، به انرژی اولیه بیشتری نیاز دارد. این موضوع مشابه استارت زدن خودرو است که در لحظه شروع به انرژی بیشتری احتیاج دارد. در نتیجه خاموش و روشن کردن مکرر کولر نه‌تنها صرفه‌جویی ایجاد نمی‌کند، بلکه در بسیاری موارد مصرف برق را افزایش می‌دهد و حتی می‌تواند عمر کمپرسور را کاهش دهد. در مقابل، تنظیم دمای مناسب و استفاده از حالت‌های هوشمند دستگاه می‌تواند عملکرد بهینه‌تری ایجاد کند.

در کنار این موارد، بسیاری از مصرف‌کنندگان تصور می‌کنند که قرار دادن فن کولر روی دور زیاد باعث افزایش قابل توجه مصرف برق می‌شود، به همین دلیل گاهی دستگاه را روی کمترین سرعت فن تنظیم می‌کنند. در حالی که بخش عمده مصرف برق کولر گازی مربوط به کمپرسور است و مصرف فن در مقایسه با آن بسیار ناچیز است. در واقع تنظیم سرعت فن بیشتر روی نحوه توزیع هوای خنک در فضا تأثیر دارد و اثر آن بر مصرف برق بسیار محدود است.

یکی دیگر از عواملی که می‌تواند مصرف برق کولر گازی را افزایش دهد، انتخاب نادرست ظرفیت دستگاه نسبت به متراژ محیط است. اگر ظرفیت کولر کمتر از نیاز فضای مورد نظر باشد، دستگاه مجبور است به صورت مداوم کار کند تا دمای محیط را کاهش دهد. این وضعیت باعث می‌شود کمپرسور تقریباً بدون توقف فعالیت کند و در نتیجه مصرف برق افزایش یابد. به همین دلیل انتخاب کولر گازی با ظرفیت مناسب اهمیت زیادی دارد. به طور معمول برای هر ده متر مربع فضای مسکونی، حدود ۹۰۰۰ بی‌تی‌یو ظرفیت سرمایشی مورد نیاز است، البته عواملی مانند تعداد پنجره‌ها، میزان تابش آفتاب، طبقه ساختمان و تعداد افراد ساکن نیز در تعیین ظرفیت مناسب تأثیر دارند.

در کنار تنظیم صحیح دما و انتخاب ظرفیت مناسب دستگاه، برخی اقدامات ساده می‌تواند تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف برق کولر گازی داشته باشد. یکی از مهم‌ترین این اقدامات جلوگیری از ورود گرمای اضافی به داخل ساختمان است. استفاده از پرده‌های ضخیم، بستن پنجره‌ها در ساعات گرم روز و جلوگیری از نفوذ هوای گرم بیرون می‌تواند بار سرمایشی کولر را کاهش دهد. زمانی که گرمای کمتری وارد خانه شود، کولر نیز برای خنک نگه داشتن فضا انرژی کمتری مصرف خواهد کرد.

سرویس و نگهداری منظم کولر گازی نیز نقش مهمی در کاهش مصرف برق دارد. فیلترهای هوا در این دستگاه‌ها به مرور زمان با گرد و غبار و آلودگی مسدود می‌شوند و این موضوع جریان هوا را کاهش می‌دهد. وقتی جریان هوا محدود شود، کولر برای خنک کردن محیط مجبور است مدت زمان بیشتری کار کند. تمیز کردن یا تعویض فیلترها در بازه‌های زمانی مناسب می‌تواند راندمان دستگاه را افزایش دهد و مصرف برق را کاهش دهد. همچنین بررسی و تمیز کردن کندانسور یا همان یونیت بیرونی دستگاه نیز اهمیت دارد، زیرا تجمع گرد و غبار روی این بخش می‌تواند عملکرد انتقال حرارت را مختل کند.

محل نصب موتور بیرونی کولر گازی نیز در میزان مصرف برق تأثیرگذار است. اگر کندانسور در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار داشته باشد، دمای آن افزایش پیدا می‌کند و دستگاه برای خنک کردن مبرد مجبور به صرف انرژی بیشتری می‌شود. نصب سایه‌بان یا قرار دادن یونیت بیرونی در محلی که جریان هوا به خوبی برقرار باشد، می‌تواند تا حدودی مصرف برق را کاهش دهد و عملکرد دستگاه را بهبود ببخشد.

یکی دیگر از امکاناتی که در بسیاری از کولرهای گازی جدید وجود دارد، حالت خواب یا همان Sleep Mode است. در این حالت، دستگاه به تدریج دمای محیط را در طول شب افزایش می‌دهد تا ضمن حفظ آسایش افراد، از کارکرد بی‌وقفه کمپرسور جلوگیری کند. استفاده از این قابلیت در زمان خواب می‌تواند مصرف برق را کاهش دهد، زیرا بدن انسان در ساعات شب به دمای بسیار پایین نیاز ندارد.

همچنین استفاده از تایمر دستگاه می‌تواند به مدیریت مصرف کمک کند. بسیاری از افراد کولر گازی را ساعت‌ها پیش از بازگشت به خانه روشن می‌کنند یا پس از خوابیدن فراموش می‌کنند آن را خاموش کنند. با تنظیم تایمر می‌توان زمان روشن و خاموش شدن دستگاه را مدیریت کرد و از کارکرد غیرضروری آن جلوگیری کرد.

در سال‌های اخیر، ورود کولرهای گازی اینورتر نیز تا حدی به کاهش مصرف انرژی کمک کرده است. این دستگاه‌ها به جای خاموش و روشن شدن مداوم کمپرسور، سرعت کار آن را متناسب با نیاز محیط تنظیم می‌کنند. به همین دلیل نوسان مصرف انرژی در آنها کمتر است و در بسیاری از موارد تا ۳۰ درصد مصرف برق پایین‌تری نسبت به مدل‌های قدیمی دارند. هرچند قیمت اولیه این دستگاه‌ها بالاتر است، اما در بلندمدت می‌توانند هزینه برق مصرف‌کننده را کاهش دهند.

با توجه به رشد مصرف برق در تابستان و فشار وارد شده به شبکه، نقش رفتار مصرف‌کنندگان در مدیریت این وضعیت بسیار مهم است. هرچند توسعه ظرفیت تولید برق و بهبود زیرساخت‌های شبکه از وظایف اصلی دولت و صنعت برق است، اما مدیریت مصرف در سطح خانوار نیز می‌تواند سهم قابل توجهی در کاهش فشار بر شبکه داشته باشد. به ویژه در ساعات اوج مصرف که معمولاً در بعدازظهر و اوایل شب رخ می‌دهد، کاهش مصرف وسایل پرمصرف می‌تواند از بروز خاموشی‌های احتمالی جلوگیری کند.

در مجموع، کولر گازی وسیله‌ای کارآمد برای مقابله با گرمای شدید تابستان است، اما استفاده نادرست از آن می‌تواند هزینه‌های زیادی به خانوار تحمیل کند و در سطح کلان نیز به افزایش فشار بر شبکه برق منجر شود. بسیاری از مشکلات مربوط به مصرف بالای برق با رعایت چند نکته ساده قابل حل است؛ از جمله تنظیم دمای مناسب، جلوگیری از ورود گرمای اضافی به داخل ساختمان، سرویس منظم دستگاه و انتخاب کولر با ظرفیت مناسب. در شرایطی که صنعت برق کشور با مسئله ناترازی تولید و مصرف مواجه است، توجه به این نکات می‌تواند هم به کاهش هزینه خانوار کمک کند و هم به پایداری شبکه برق در روزهای گرم سال یاری برساند.