به گزارش خبرنگار مهر، ناترازی انرژی در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های مهم در بسیاری از کشورها تبدیل شده است. در حالی که معمولاً بحث‌ها درباره کمبود برق به سمت ظرفیت نیروگاه‌ها، محدودیت‌های شبکه یا افزایش تقاضای صنعتی می‌رود، کارشناسان حوزه انرژی معتقدند بخش مهمی از این مشکل به الگوی مصرف و رفتارهای روزمره مشترکان مربوط می‌شود. یکی از ساده‌ترین و در عین حال گسترده‌ترین نمونه‌های این رفتارها، روشن ماندن چراغ‌ها در فضاهایی است که عملاً نیازی به روشنایی ندارند. این عادت در بسیاری از خانه‌ها، اداره‌ها، فروشگاه‌ها و حتی مراکز آموزشی دیده می‌شود و اگرچه در نگاه اول کم‌اهمیت به نظر می‌رسد، اما در مقیاس ملی می‌تواند اثر قابل توجهی بر مصرف برق داشته باشد.

در بسیاری از ساختمان‌ها، چراغ اتاق‌هایی که کسی در آن حضور ندارد روشن می‌ماند، راهروها و فضاهای عمومی حتی در زمان استفاده نکردن نیز نورپردازی می‌شوند و در ساعات روز که نور طبیعی وجود دارد، همچنان از روشنایی مصنوعی استفاده می‌شود. این رفتارها در کنار هم به افزایش مصرف برق در بخش ساختمان منجر می‌شود. بر اساس گزارش‌های بین‌المللی حوزه انرژی، روشنایی یکی از بخش‌های مهم مصرف برق در ساختمان‌ها محسوب می‌شود و در بسیاری از کشورها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد برق مصرفی خانه‌ها به سیستم‌های روشنایی اختصاص دارد. در ساختمان‌های اداری و تجاری نیز به دلیل طولانی بودن ساعات استفاده از فضاها، سهم روشنایی در مصرف برق می‌تواند حتی بیشتر باشد.

کارشناسان انرژی تأکید می‌کنند که مدیریت مصرف در بخش روشنایی از ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه‌های کاهش مصرف برق است. در واقع، برخلاف برخی تجهیزات که برای کاهش مصرف نیاز به سرمایه‌گذاری یا تغییرات فنی دارند، در بخش روشنایی بخش زیادی از صرفه‌جویی می‌تواند تنها با تغییر رفتار مصرف‌کنندگان به دست آید. خاموش کردن چراغ‌های اضافی، استفاده بهتر از نور طبیعی و توجه به تعداد منابع نوری مورد استفاده از جمله اقداماتی است که بدون هزینه قابل انجام است اما اثر قابل توجهی بر کاهش مصرف دارد.

سهم عادت‌های روزمره در افزایش مصرف برق

بخش قابل توجهی از مصرف برق در ساختمان‌ها به رفتارهای روزمره کاربران وابسته است. بسیاری از افراد بدون توجه به میزان نیاز واقعی، چندین منبع نوری را به طور همزمان روشن می‌کنند یا هنگام ترک اتاق چراغ‌ها را خاموش نمی‌کنند. این رفتارها در مقیاس فردی ممکن است ناچیز به نظر برسد، اما وقتی همین عادت در میلیون‌ها واحد مسکونی و اداری تکرار شود، مجموع مصرف برق به شکل قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند.

برای درک بهتر این موضوع می‌توان به یک مثال ساده توجه کرد. یک لامپ معمولی با توان حدود ۶۰ وات اگر بی‌دلیل روشن بماند، در هر ساعت همین مقدار انرژی مصرف می‌کند. اگر فرض کنیم تنها یک میلیون لامپ در کشور روزانه دو ساعت بدون نیاز روشن بمانند، میزان برق مصرفی به حدود ۱۲۰ مگاوات‌ساعت در روز می‌رسد. این رقم در طول یک سال به ده‌ها گیگاوات‌ساعت می‌رسد که برای شبکه برق عدد قابل توجهی است. به همین دلیل کارشناسان انرژی معتقدند اصلاح عادت‌های مصرفی می‌تواند در کاهش فشار بر شبکه برق نقش مؤثری داشته باشد.

در زمان‌های اوج مصرف، که تقاضای برق در بالاترین سطح قرار دارد، حتی کاهش چند درصدی مصرف می‌تواند تأثیر بزرگی بر پایداری شبکه داشته باشد. بسیاری از کشورها در برنامه‌های مدیریت مصرف خود دقیقاً بر همین نکته تمرکز کرده‌اند. هدف این برنامه‌ها کاهش تقاضا در ساعات اوج مصرف از طریق تغییر رفتار مصرف‌کنندگان است؛ زیرا ساخت نیروگاه جدید معمولاً هزینه‌بر و زمان‌بر است، در حالی که اصلاح الگوی مصرف می‌تواند در کوتاه‌مدت نتیجه قابل توجهی داشته باشد.

تجربه کشورهای مختلف در مدیریت مصرف روشنایی

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که مدیریت مصرف در بخش روشنایی می‌تواند نقش مهمی در کاهش تقاضای برق داشته باشد. در بسیاری از کشورها برنامه‌های ملی برای جایگزینی لامپ‌های پرمصرف با لامپ‌های کم‌مصرف یا LED اجرا شده است. این لامپ‌ها در مقایسه با لامپ‌های رشته‌ای قدیمی، مصرف برق بسیار کمتری دارند و در عین حال نور مشابهی تولید می‌کنند. به همین دلیل، استفاده گسترده از آن‌ها توانسته است مصرف برق بخش روشنایی را به طور قابل توجهی کاهش دهد.

علاوه بر تغییر فناوری، آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی نیز در این کشورها نقش مهمی داشته است. برای مثال، در ژاپن پس از حادثه نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما در سال ۲۰۱۱، دولت این کشور برنامه‌ای برای کاهش مصرف برق اجرا کرد که بر تغییر رفتار مصرف‌کنندگان تمرکز داشت. در این برنامه از شهروندان خواسته شد مصرف برق خود را کاهش دهند، چراغ‌های غیرضروری را خاموش کنند و از روشنایی طبیعی بیشتر استفاده کنند. این برنامه که با عنوان صرفه‌جویی در برق شناخته شد، توانست در مدت کوتاهی مصرف برق در ساعات اوج را کاهش دهد و از فشار بر شبکه برق بکاهد.

در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز قوانین و استانداردهایی برای بهینه‌سازی مصرف روشنایی در ساختمان‌ها تدوین شده است. در این کشورها علاوه بر استفاده از تجهیزات کم‌مصرف، از فناوری‌هایی مانند حسگرهای حرکتی و سیستم‌های هوشمند روشنایی استفاده می‌شود تا چراغ‌ها فقط در زمان حضور افراد روشن باشند. چنین راهکارهایی باعث می‌شود مصرف برق به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کند.

اصلاح فرهنگ مصرف؛ گامی ساده برای کاهش ناترازی انرژی

اگرچه توسعه زیرساخت‌های تولید برق و بهبود شبکه انتقال اهمیت زیادی دارد، اما کارشناسان انرژی معتقدند بدون اصلاح فرهنگ مصرف، حل مشکل ناترازی انرژی دشوار خواهد بود. رفتارهای ساده‌ای مانند خاموش کردن چراغ‌ها هنگام خروج از اتاق، استفاده از نور طبیعی در طول روز و کاهش روشنایی‌های غیرضروری می‌تواند نقش مهمی در کاهش مصرف برق داشته باشد.

در بسیاری از خانه‌ها و محیط‌های کاری، با کمی توجه می‌توان میزان مصرف برق را کاهش داد. استفاده از لامپ‌های کم‌مصرف، انتخاب تعداد مناسب منابع نوری برای هر فضا و توجه به طراحی مناسب روشنایی از جمله اقداماتی است که می‌تواند مصرف برق را کاهش دهد. در کنار این موارد، افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت مدیریت مصرف انرژی نیز ضروری است.

نکته مهم این است که بحران انرژی تنها به ظرفیت نیروگاه‌ها یا میزان تولید برق محدود نمی‌شود. نحوه استفاده از انرژی نیز به همان اندازه اهمیت دارد. اگر هر مصرف‌کننده تنها بخشی از مصرف غیرضروری خود را کاهش دهد، مجموع این کاهش در سطح ملی می‌تواند بسیار قابل توجه باشد. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند مدیریت مصرف، به ویژه در بخش‌های ساده‌ای مانند روشنایی، یکی از سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه‌ها برای کاهش فشار بر شبکه برق است.

در نهایت باید گفت روشن ماندن چراغ‌های بی‌دلیل شاید در نگاه اول مسئله‌ای کوچک به نظر برسد، اما همین رفتار کوچک وقتی در مقیاس ملی تکرار شود، می‌تواند تأثیر بزرگی بر مصرف انرژی داشته باشد. اصلاح این عادت‌ها نه تنها به کاهش هزینه‌های انرژی کمک می‌کند، بلکه در پایداری شبکه برق و حفظ منابع انرژی نیز نقش مهمی دارد. تغییر الگوی مصرف از همین رفتارهای ساده آغاز می‌شود و می‌تواند گامی مؤثر در مسیر مدیریت بهتر انرژی در کشور باشد.