به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، رضا کفیلی، مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه توزیع برق شرکت توانیر، با اشاره به آسیبدیدگی بخشهایی از شبکه برق کشور اظهار کرد: حدود ۲۰۰۰ نقطه از شبکه برق مورد اصابت قرار گرفته و این نقاط نیازمند بازسازی و بازگشت به شرایط عادی هستند.
وی افزود: در چنین شرایطی صرفهجویی در مصرف برق اهمیت زیادی دارد؛ بهطوری که خاموش کردن تنها یک لامپ ۱۰۰ وات میتواند معادل ۱۰ گیگاوات ساعت صرفهجویی در مصرف برق به همراه داشته باشد که رقم بسیار قابل توجهی است.
مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه توزیع برق توانیر ادامه داد: با وجود شرایط جنگی، تلاش شده با استفاده از امکانات و ظرفیتهای موجود، خاموشیها گسترده نباشد و مردم کمتر با قطعی برق مواجه شوند. با این حال لازم است تا پیش از فرا رسیدن پیک مصرف تابستان، شبکههای آسیبدیده بازسازی و به حالت عادی بازگردانده شوند.
کفیلی با تأکید بر ضرورت همکاری مردم در این بازه زمانی گفت: تا پیش از اوج بار تابستان، فرصتی فراهم شده تا با همراهی مردم و مدیریت مصرف، فشار بر شبکه برق کاهش یابد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه، بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمانها، منازل و ادارات است. بهعنوان مثال با عایقسازی مناسب و بهینهسازی سیستمهای سرمایشی و گرمایشی میتوان از هدررفت انرژی جلوگیری کرد.
به گفته وی، دستگاههای اجرایی و سازمانها نیز باید از این فرصت برای فرهنگسازی و آموزش در حوزه مدیریت مصرف انرژی استفاده کنند.
مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه توزیع برق توانیر در پایان تأکید کرد: مردم و صنایع با بررسی وضعیت ساختمانها و استفاده از تجهیزات با راندمان بالا میتوانند نقش مؤثری در کاهش مصرف و صرفهجویی انرژی داشته باشند تا شبکه برق کشور تا پیش از اوج بار تابستان به شرایط پایدار بازگردد.
