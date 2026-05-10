۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۶

استاندار بوشهر: صرفه‌جویی در مصرف انرژی یک ضرورت است

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: استفاده از وسایل سرمایشی در فصل گرم سال افزایش می‌یابد و در این شرایط صرفه‌جویی در مصرف انرژی یک ضرورت است.

ارسلان زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود اقداماتی که دشمنان آمریکایی صهیونیستی در جنگ اخیر برای ضربه زدن به بخش نفت و گاز و انرژی انجام دادند ولی تامین سوخت و انرژی مردم به صورت پایدار انجام شده است.

وی به نقش مردم در شرایط مختلف اشاره کرد و ادامه داد: مردم همواره همراهی خوبی در زمینه مصرف انرژی داشته‌اند و انتظار می‌رود اکنون نیز در این زمینه همراهی و همکاری خوبی برای مدیریت مصرف انرژی داشته باشند.

استاندار بوشهر با اشاره به در پیش بودن فصل گرما خاطرنشان کرد: در استان بوشهر و جنوب کشور استفاده از وسایل سرمایشی در این فصل افزایش می‌یابد و در این شرایط صرفه‌جویی در مصرف انرژی یک ضرورت است.

وی تاکید کرد: با همراهی و همکاری مردم در صرفه‌جویی مصرف برق امید داریم که شاهد وقفه‌ای در ارائه خدمات را شاهد نباشیم.

