از مدیریت انرژی تا دعوت مردم به اصلاح الگوی مصرف

حجتالاسلام حسن اخلاقی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ضرورت جهاد صرفهجویی اظهار کرد: امروز کشور ما در یک جنگ نابرابر با استکبار جهانی بهویژه آمریکا و ایادی آن در منطقه قرار گرفته است و در چنین شرایطی نیازمند همراهی همهجانبه مردم و مسئولان هستیم.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از تلاش مسئولان در تأمین نیازهای اساسی مردم افزود: با وجود فراز و نشیبهایی که وجود داشته، خوشبختانه تا امروز کمبودی در حوزه اقلام مورد نیاز مردم مشاهده نشده است. با این حال، به دلیل شرایط خاص کشور و آسیبهایی که دشمن به برخی زیرساختها وارد کرده، لازم است همه مردم در مدیریت مصرف و صرفهجویی مشارکت فعال داشته باشند.
وی ادامه داد: همانطور که در سامانه «جانفدا» بیش از ۳۱ میلیون نفر برای حضور و خدمت در عرصههای مختلف اعلام آمادگی کردهاند، امروز نیز مردم میتوانند با حضور در عرصه جهاد صرفهجویی به کشور کمک کنند.
اخلاقی با اشاره به نقش مردم در این زمینه گفت: لازم است در همه ابعاد زندگی، بهویژه در این دوره که کشور با شرایط خاصی روبهرو بوده، تلاش کنیم از مواهب الهی در حوزههای مختلف از جمله انرژی، خدمات و محصولات با نهایت دقت و صرفهجویی استفاده کنیم تا بتوانیم هفتهها و ماههای پیشرو را با موفقیت پشت سر بگذاریم و عزت ایران و ایرانی همچنان در جهان بدرخشد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی همچنین بر نقش مهم رسانهها در آگاهیبخشی به جامعه تأکید کرد و افزود: رسانهها باید تلاش کنند واقعیتهای جامعه را برای مردم تبیین کنند. علاوه بر رسانهها، ائمه جمعه، ائمه جماعات، نهادهای فرهنگی و مجموعههای مختلف فرهنگی و اجتماعی نیز میتوانند در تبیین شرایط امروز کشور و دعوت مردم به مشارکت در جهاد صرفهجویی نقش مؤثری ایفا کنند.
وی با بیان اینکه دستگاههای دولتی و بخش خصوصی نیز باید در این مسیر پیشگام باشند، گفت: وزارتخانهها، سازمانهای دولتی، شرکتهای خصوصی و مجموعههای مختلف اقتصادی باید خود را موظف بدانند که در حوزه صرفهجویی پیشگام باشند تا فرهنگ مصرف درست در جامعه نهادینه شود.
اخلاقی با اشاره به برخی مصادیق هدررفت منابع در کشور اظهار کرد: متأسفانه در بسیاری از حوزهها با میزان بالایی از دورریز و مصرف غیرضروری مواجه هستیم. برای نمونه در بخش کشاورزی هدررفت محصولات، دورریز میوه و همچنین هدررفت آب در حوزه کشت قابل توجه است. همچنین در مصرف انرژی شامل آب، برق و گاز نیز میزان مصرف در برخی موارد بالاتر از استانداردهای لازم است.
مدیریت مصرف در الویت قرار گیرد
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته بسیاری از مردم در سبک زندگی خود استانداردهای مصرف را رعایت میکنند، اما همچنان نیاز است همه ما در شرایط فعلی کشور، این موضوع را جدیتر بگیریم و با نگاه به شرایط ویژه کشور، مدیریت مصرف را در اولویت قرار دهیم.
وی تصریح کرد: همانگونه که مردم در صحنههای مختلف برای دفاع از کشور حضور داشتهاند و در میدانها و خیابانها از وطن حمایت کردهاند، حضور در عرصه مصرف صحیح و صرفهجویی نیز به همان اندازه میتواند به کشور کمک کند.
اخلاقی درباره اولویت دستگاهها در اجرای این رویکرد گفت: در گام نخست دستگاههای دولتی و وزارتخانهها باید پیشگام باشند و پس از آن بخش خصوصی و عموم مردم نیز در این مسیر مشارکت کنند. در کنار این موضوع، نقش رسانهها در ترویج فرهنگ صرفهجویی و آگاهیبخشی به مردم بسیار تعیینکننده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روحیه همبستگی مردم ایران افزود: مردم ایران همواره نشان دادهاند هر زمان که پای وطن در میان باشد، با تمام وجود در صحنه حضور دارند و امیدواریم در این عرصه نیز با همراهی مردم از این آزمون الهی سربلند بیرون بیاییم.
وی درباره اقدامات شخصی خود در این زمینه گفت: تلاش میکنم هم در حوزه مصرف فردی و هم در مجموعههای اداری مرتبط با خودم، اقداماتی برای صرفهجویی انجام دهم تا سهمی در این حرکت ملی داشته باشم؛ همانگونه که در پویش «جانفدا» ثبتنام کردیم، در «جهاد صرفهجویی» نیز بهعنوان عضوی از این کشور مشارکت خواهیم داشت.
