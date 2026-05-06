به گزارش خبرنگار مهر، حمله به تأسیسات پارس جنوبی در جریان جنگ رمضان، با وجود خسارت‌هایی که برای کشور در پی داشت، فرصت‌هایی نیز بهمراه دارد. پرداختن به ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی، صرفه‌جویی و نیز نقش مردم در کاهش مصرف از جمله فرصت‌های بوجود آمده است که در صورت اقدام، می‌تواند از چالش‌های پیش آمده بکاهد.

ناترازی گاز بعد از جنگ رمضان

برای درک ابعاد ماجرا، کافی است نگاهی به آمارهای پیش از جنگ بیندازیم. میانگین ناترازی روزانه گاز در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۰۰ میلیون متر مکعب رسیده و در فصل زمستان از ۳۰۰ میلیون متر مکعب نیز فراتر رفته بود. اکنون با کاهش مقداری دیگر از ظرفیت تولید گاز، شکاف بین تولید و مصرف نسبت به قبل افزایش یافته است. در حالت عادی و پیش از جنگ، در زمستان حدود ۶۰ درصد گاز تولیدی به بخش خانگی اختصاص می‌یافت و تأمین گاز نیمی از صنایع فراهم نمی‌شد. اما با شرایط جدید، پیش‌بینی می‌شود در فصل سرد جاری، مجبور به قطع مقدار بیشتری از گاز مصرفی صنایع شویم و حتی تأمین گاز شبکه خانگی نیز ممکن است با اختلالاتی مواجه شود.

ضررهای چندلایه ناترازی؛ از صنعت تا صادرات

از دست رفتن این حجم از ظرفیت گاز، آثاری بر اقتصاد ملی برجای می‌گذارد. نخست آنکه سالانه چندین میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از صادرات گاز از بین می‌رود. دوم آنکه صنایع راهبردی مانند فولاد، پتروشیمی و سیمان که موتور محرک تولید و اشتغال هستند، با مشکل فعالیت با حداقل ظرفیت مواجه می‌شوند. لازم به ذکر است که طبق گزارش‌های وزارت صمت زیان ناشی از قطعی گاز صنایع قبل از جنگ اخیر، سالانه دست‌کم به ۱۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) می‌رسید.

کاهش مصرف با «طرح کارور گاز»، مشارکت مردم و بخش خصوصی

چندین سال است که در کشور با پدیده ناترازی گاز روبرو هستیم. علت اصلی ناترازی به افزایش مصرف در بخش خانگی و صنایع کوچک برمی‌گردد. درنتیجه اقداماتی از جنس صرفه‌جویی و کاهش مصرف بخصوص با توجه به شرایط پیش رو یکی از مهمترین کارها می‌تواند باشد. از جهتی ایران حدود ۲۰ میلیون بخاری کم‌بازده دارد که هرکدام روزانه به طور متوسط ۱۲ متر مکعب گاز مصرف می‌کنند. تعویض این بخاری‌ها با مدل‌های پربازده، مصرف گاز را نصف می‌کند. طرح کارور گاز که مصوب هیئت وزیران است، با توجه به ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه تصویب شده است. در این طرح شرکت‌های کارور از محل صرفه‌جویی و کاهش مصرف درآمد خواهند داشت. طرحی که می‌تواند به کاهش مصرف و رونق بازار صرفه‌جویی کمک بسزایی کند. در این طرح شرکت‌های کارور با انجام اقداماتی نظیر به راه انداختن پویش‌های کاهش مصرف و تعویض تجهیزات قدیمی با بازده پایین با نمونه‌های با بازده بالاتر و مصرف کمتر انرژی، گواهی صرفه‌جویی دریافت می‌کنند. در مرحله بعد گواهی‌های صرفه‌جویی را در بازار بورس انرژی به صنایع انرژی‌بر می‌فروشند که خود این اقدام مزایای متعددی دارد؛ بار مالی‌ای بر روی مردم و دولت نمی‌افتد، در میان مدت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی کمک می‌کند، در نهایت سوخت صرفه‌جویی شده در این طرح صرف به راه انداختن چرخ صنایع مولد کشور شده و درآمدهای ارزی فراوانی را برای کشور به ارمغان می‌آورد.

معاون وزیر نفت: اعتبار موقت فعالیت کاروری گاز به ۵۲ شرکت متقاضی ارائه شد

در تداوم مسیر اجرای «طرح کارور گاز» که در بخش پیشین به عنوان راهکاری پایدار برای کاهش ناترازی گاز معرفی شد، به تازگی معاون وزیر نفت از اختصاص اعتبار موقت فعالیت کاروری گاز به ۵۲ شرکت خبر داد. سعید توکلی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز با اشاره به همکاری نزدیک با بخش خصوصی و شرکت‌های کارور در زمینه مدیریت مصرف، افزود: در راستای اجرایی شدن برنامه‌های بهینه‌سازی و ارتقای سطح خدمات، تاکنون ۵۲ شرکت متقاضی موفق به کسب اعتبار موقت فعالیت کارور در زمینه بهبود و اصلاح مصرف گازطبیعی شده‌اند.

ارائه اعتبار موقت به ۵۲ شرکت کارور نشان می‌دهد که اراده اجرایی برای پیاده‌سازی راهکارهای پایدار (مطابق ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم) شکل گرفته است. اکنون مسیر بحران به فرصت، از گذرگاه توسعه بازار گواهی صرفه‌جویی و مشارکت بخش خصوصی می‌گذرد.