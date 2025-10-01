  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ مهر ۱۴۰۴، ۷:۲۶

نزدیک شدن نیروی دریایی اسرائیل به ناوگان «صمود»؛ احتمال حمله وجود دارد

گزارش‌های رسانه‌ای از نزدیک شدن نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به کشتی‌های ناوگان صمود برای ممانعت از حرکت آنها به سمت غزه حکایت دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داد که نیروی دریایی رژیم صهیونیستی دقایقی قبل خود را به نزدیکی قایق سریس وابسته به ناوگان صمود رساند.

این نیروهای اشغالگر چندین بار دور قایق مذکور اقدام به گشت زنی کردند.

سخنگوی ناوگان صمود نیز اعلام کرد که تاکنون هیچ نظامی صهیونیستی به این کشتی ها حمله نکرده است اما رژیم صهیونیستی اقدام به انداختن پارازیت بر روی دوربین‌های برخی کشتی‌های ناوگان صمود کرده که سرنشینان این کشتی‌ها موفق شدند آنها را به حالت عادی برگردانند.

یاسمین اجار یکی از سازمان دهندگان ناوگان صمود تصریح کرد که در صورت حمله رژیم صهیونیستی به این ناوگان در آب های بین المللی، این رژیم جنایت جنگی جدیدی را مرتکب می شود.

وی بیان کرد: یک کشتی جنگی اسرائیلی در تاریکی و بدون آنکه چراغ های خود را روشن کند سعی کرد مانع حرکت کشتی های ناوگان صمود شود.

خبرنگار شبکه الجزیره نیز از نزدیک شدن یک کشتی جنگی بزرگ به مسیر حرکت ناوگان صمود خبر داده بود.

