به گزارش خبرگزاری مهر، سایت عبری زبان واللا به نقل از یک منبع نظامی در رژیم صهیونیستی گزارش داد که حملات این رژیم علیه نوار غزه طی روزهای آتی شدت خواهد گرفت و هیچ قصد و نیتی برای کاهش این حملات وجود ندارد.

این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تازگی طرح ۲۰ بندی را برای پایان دادن به جنگ غزه در جریان نشست مشترک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی ارائه داده است.

طرح مذکور همان طور که پیش بینی می شد جانب رژیم صهیونیستی را گرفته و بر خلع سلاح مقاومت اصرار دارد.

پیشتر نیز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اذعان کرد که طرح ارائه شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه به نفع این رژیم است.

وی در جریان نشست کابینه گفت که توافقات حاصل شده با ترامپ از جمله سازوکار خلع سلاح مقاومت فلسطین و عدم مشارکت تشکیلات خودگردان در اداره نوار غزه به نفع تل آویو است.