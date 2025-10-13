تبادل اسرا در غزه؛ اولین گروه اسرای فلسطینی وارد غزه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مبارزان مقاومت فلسطین پس از دو سال ناکامی حملات نظامی سنگین رژیم صهیونیستی، طبق توافق انجام‌شده از ساعاتی پیش فرآیند آزادسازی اسرای صهیونیستی را آغاز کردند.

طبق توافق در ازای آزادی اسرای صهیونیست حدود ۲ هزار اسیر فلسطینی نیز از زندان‌های رژیم آزاد خواهند شد؛ صدها نفر از آنها اسیرانی هستند که محکوم به حبس ابد یا زندان‌های طولانی‌مدت شده بودند.

تبادل اسرای صهیونیستی در دو مرحله انجام شد؛ در مرحله اول ۷ اسیر صهیونیستی آزاد شدند و در مرحله دوم آزاد سازی اسرای صهیونیست نیز ۱۳ تن دیگر تحویل داده شدند.

ساعتی قبل رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد که صلیب سرخ اعلام کرده روند آزادی اسرای صهیونیست آغاز شده است. همچنین نمایندگان حماس با نمایندگان صلیب سرخ در محل آزاد سازی اسرای صهیونیست دیدار کردند.

پیش از این رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند که کابینه رژیم صهیونیستی با یک فهرست ذخیره شامل تعداد دیگری از اسرای فلسطینی موافقت کرده تا در صورت اجرای برخی اصلاحات، آنها نیز آزاد شوند.

در این فهرست نام پنج اسیر فلسطینی اهل غزه از جمله دکتر حسام ابوصفیه مدیر بیمارستان کمال عدوان به چشم می‌خورد. گفته شده ابوصفیه در صورتی آزاد خواهد شد که تعداد اسرای فلسطینی آزاد شده به حد نصاب نرسیده باشد.

یک منبع در حماس در گفتگو با شبکه فلسطین الیوم اعلام کرد که فهرست‌های نهایی اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند و از سوی نیروهای مقاومت ارائه شده بود بعد از مذاکرات پیچیده تصویب شده است.