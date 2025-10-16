تمدید ۶ ماهه بازداشت غیرقانونی دکتر «حسام ابوصفیه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک دادگاه رژیم صهیونیستی بازداشت غیرقانونی دکتر «حسام ابوصفیه» مدیر بیمارستان «کمال عدوان» در شمال غزه را شش ماه تمدید کرد.

سازمان عفو بین‌الملل روز گذشته گزارش داد که قرار است امروز پنجشنبه دکتر حسام ابوصفیه، در دادگاه رژیم صهیونیستی حاضر شود.

گروه‌های حقوق بشری ادامه بازداشت ابوصفیه را خودسرانه می‌دانند و خواستار آزادی فوری او و محکوم کردن شکنجه و بدرفتاری‌هایی هستند که در زندان‌های رژیم اسرائیل متحمل شده است.

دکتر حسام ابوصفیه در دسامبر ۲۰۲۴ پس از یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به بیمارستان کمال عدوان که در آن زمان آخرین مرکز درمانی فعال در منطقه بود، بازداشت شد.