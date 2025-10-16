  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۸

تمدید ۶ ماهه بازداشت غیرقانونی دکتر «حسام ابوصفیه»

تمدید ۶ ماهه بازداشت غیرقانونی دکتر «حسام ابوصفیه»

رژیم صهیونیستی بازداشت غیرقانونی دکتر «حسام ابوصفیه» مدیر بیمارستان «کمال عدوان» غزه را شش ماه تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک دادگاه رژیم صهیونیستی بازداشت غیرقانونی دکتر «حسام ابوصفیه» مدیر بیمارستان «کمال عدوان» در شمال غزه را شش ماه تمدید کرد.

سازمان عفو بین‌الملل روز گذشته گزارش داد که قرار است امروز پنجشنبه دکتر حسام ابوصفیه، در دادگاه رژیم صهیونیستی حاضر شود.

گروه‌های حقوق بشری ادامه بازداشت ابوصفیه را خودسرانه می‌دانند و خواستار آزادی فوری او و محکوم کردن شکنجه و بدرفتاری‌هایی هستند که در زندان‌های رژیم اسرائیل متحمل شده است.

دکتر حسام ابوصفیه در دسامبر ۲۰۲۴ پس از یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به بیمارستان کمال عدوان که در آن زمان آخرین مرکز درمانی فعال در منطقه بود، بازداشت شد.

کد خبر 6624358

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها