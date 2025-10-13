قطر: بررسی موضوعات پیچیده در مذاکرات غزه به آینده موکول شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر تاکید کرد که کشورهای میانجی تصمیم گرفتند بررسی موضوعات پیچیده را در جریان مذاکرات غزه به بعد موکول کنند.

وی افزود، این اقدام در سایه عدم آمادگی طرف‌های ذی ربط برای بررسی این مسائل در شرایط کنونی صورت گرفته است.

نخست وزیر قطر در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز گفت: تلاش برای انجام مذاکرات فراگیر از همان ابتدا، باعث می‌شد همین پیشرفت کنونی نیز حاصل نشود. باید برای بررسی موضوعات مختلف به صورت گام به گام حرکت کرد.

وی بیان کرد: یکی از سؤال های اصلی که مطرح می‌شود آینده سلاح حماس است. گام بعدی نیز باید در راستای تشکیل نیروی بین المللی در غزه باشد.