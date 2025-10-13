به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، گردان‌های قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با صدور بیانیه‌ای به مناسبت آغاز تبادل اسرای فلسطینی با اسرای رژیم صهیوینستی اعلام کرد که توافق حاصل شده ثمره پایداری ملت فلسطین و استواری رزمندگان آن است و ما پایبندی خود را به توافق حاصل شده و جدول‌های زمانی مرتبط با آن، تا زمانی که اشغالگران به آن پایبند باشد، اعلام می‌کنیم.

بر اساس این بیانیه مقاومت همواره مشتاق توقف جنگ نسل‌کشی بوده و از همان ماه‌های اول برای آن تلاش کرده است، اما صهیونیست‌ها پیش از این به دلیل محاسبات تنگ‌نظرانه خود و برای ارضای غریزه وحشی‌گری و انتقام‌جویی نازیستی خود، تمام تلاش‌ها را ناکام گذاشتند.

گردان‌های قسام می‌افزاید که دشمن با وجود برتری اطلاعاتی و قدرت نظامی که در اختیار داشت، در بازگرداندن اسرای خود با فشار نظامی شکست خورد و اکنون تسلیم شده و همانطور که مقاومت از ابتدا وعده داده بود، اسرای خود را از طریق یک معامله تبادل بازمی‌گرداند.

این بیانیه می‌افزاید که اشغالگران می‌توانستند بیشتر اسرای خود را ماه‌ها پیش زنده بازگرداند، اما همچنان تعلل و لجبازی کرده و ترجیح دادند که ارتش اسرائیل ده‌ها نفر از آنها را در نتیجه سیاست فشار نظامی شکست‌خورده خود به قتل برساند.

گردان‌های قسام خطاب به اسرای آزاده فلسطین گفت که غزه و مقاومت آن گرانبهاترین دارایی خود را فدا کردند و با تمام توان برای شکستن بندهای شما تلاش کردند. آنها عهد می‌بندند که مسئله فلسطین همچنان در رأس اولویت‌های ملی باقی بماند تا همگی اسرا به آزادی خود دست یابند.