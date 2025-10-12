  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۲:۵۶

صلیب سرخ نخستین گروه اسیران صهیونیست را تحویل گرفت

منابع محلی فلسطینی اعلام کردند که گروه‌های مقاومت چند اسیر صهیونیست را به صلیب سرخ تحویل دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری «فلسطین‌الیوم» به نقل از منابع ویژه خود اعلام کرد در ادامه روند اجرای توافق تبادل اسرا، مقاومت فلسطین دقایقی پیش ۹ اسیر صهیونیست را در چارچوب نخستین مرحله از اجرای توافق تبادل به نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تحویل داده است.

بر اساس این گزارش، در میان این گروه از اسرا، ۴ نفر بر اثر تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه، به‌شدت زخمی هستند و وضعیت جسمانی آنان وخیم توصیف شده است.

پیش‌تر نیز خبرگزاری فرانسه گزارش داده بود که دفاتر صلیب سرخ در شهر دیرالبلح در مرکز نوار غزه خود را برای دریافت اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند، آماده کرده‌اند.

این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که هم‌زمان، مقامات رژیم صهیونیستی در حال بازبینی و تغییر فهرست اسرای فلسطینی هستند که قرار است طی روزهای آینده در چارچوب مرحله نخست توافق تبادل آزاد گردند.

شبکه ۱۲ رژیم اسرائیل همچنین گزارش داد: صدها تن از ساکنان اراضی اشغالی در میدان موسوم به «میدان اسیران اسرائیلی» در مرکز تل‌آویو تجمع کرده‌اند و در انتظار آغاز اجرای توافق تبادل اسرا هستند.

    نظرات

    • علی،نظری IR ۱۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
      9 21
      پاسخ
      این تبادل اسرا جلوی چشم،جهان صهیونیستهای کثیف،به کلی بی ابرو کرد نداشتن خوی انسانی ،انقدر تحقیر شده اند که سیستم درهم برهم صهیون نشون میده؟حماس انقدر با صلابت بافرهنگ تمیز حماس حاضر شد درپیش روی جهانیان،؟که تیر غیبی برسینه صهیونی شد
      • رضا IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
        10 1
        این حجم از نفرت رو. از یک انسان آزاده بعیده و فقط یک شیطان می‌تونه داشته باشه
    • IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      دشمن بشریت نابود خواهد شد ....

