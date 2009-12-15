تفاهمنامه همکاری بین اداره کل زندانها و میراث فرهنگی امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، موسی احمدی صبح سه شنبه در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت: ارتقا سطح مهارتهای هنری مددجویان، کاهش بزهکاری و جلوگیری از تکرار جرم با کسب مهارتهای هنری و ایجاد زمینه های اشتغال مددجویان، جامعه پذیری و کسب مقبولیت اجتماعی مددجویان پس از دوران حبس و ایجاد انگیزه برای تشویق مددجویان به انجام فعالیتهای صنایع دستی از اهداف انعقاد این تفاهمنامه است.

احمدی افزود: آموزشهای متعدد به همراه فرهنگ سازی می تواند در اصلاح، بازسازی و تغییر نگرش مددجویان مفید باشد و زمینه های فساد در این افراد را نیز ازبین ببرد.

وی بیان کرد: معمولا 80 درصد افرادی که وارد زندانهای هرمزگان می شوند بیکار و شغل ثابتی ندارند و این آموزشها در زندان به مددجویان برای یافتن شغل ثابت و اشتغال پایدار بعد از آزادی کمک فراوانی می کند.

مدیرکل زندانهای استان هرمزگان گفت: هر چقدر که تعداد رشته ها و حرفه های آموزشی در زندان زیاد و تنوع داشته باشد، افراد بیشتر و مختلفی نیز جذب خواهند شد.

احمدی با اشاره به اینکه امکانات تحصیلی فراوانی نیز در زندانهای استان برای مددجویان فراهم شده است، تصریح کرد: هرچه میانگین بیسوادی در استان پایین بیاید میزان ورودی به زندانها نیز کاهش می یابد.

همچنین دریانورد، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم از انعقاد این تفاهمنامه ابراز خرسندی کرد و گفت: با یادگیری آموزشهای مختلف در زندان، مددجویان بعد از آزادی می توانند کار خود را در سطح وسیع تری انجام دهند.

وی بیان کرد: این تفاهمنامه که دارای پنج ماده و دو تبصره است وظایف و تعهداتی برای طرفین در آن تعریف شده است که در ماده یک تامین فضا، لوازم، تجهیزات، دستمزد مربیان و مواد اولیه مورد نیاز کارگاه های آموزشی مددجویان لحاظ شده است.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری دوره های آموزشی رشته های مصوب صنایع دستی، پیش بینی و ارائه آمار و اطلاعات از تعداد مددجویان شرکت کننده در دوره های تخصصی، هماهنگی و برنامه ریزی برای مشارکت مددجویان فعال در بخش صنایع دستی در نمایشگاه ها، همکاری با کارشناسان، مربیان و مسئولان صنایع دستی در خصوص بازدیدهای دوره ای از فرایندهای فعالیتهای انجام شده و تعیین زمان آزمون برای صدور کارت صنعتگری برای مددجویان صنعتگر از وظایف و تعهدات زندانهای استان هرمزگان است.

به گفته دریانورد، معرفی مربیان مجرب و نظارت بر فرآیند آموزشی مددجویان توسط کارشناسان صنایع دستی، معرفی مربی رشته معرق کاری و گلابتون دوزی برای آموزش تخصصی این رشته ها به مددجویان، برنامه ریزی آموزشی برای برگزاری دوره های آموزشی صنایع دستی مورد نظر زندان، تامین تجهیزات وابزار سنگ تراشی وتراش صدف برای برگزاری دوره های تخصصی تراش سنگهای نیمه قیمتی و صدور گواهینامه های پایان دوره آموزشی از جمله تعهدات میراث فرهنگی است.

دریانورد خاطرنشان کرد: صدور کارت شناسایی صنعتگری برای مددجویان رشته لنج سازی، اعطای مجوزهای سه گانه به مددجویان فعال واجد شرایط در حوزه صنایع دستی به صورت رایگان و حمایت ازفعالیتهای تولیدی مددجویان در دوران حبس و بعد از آن از طریق بازارچه های صنایع دستی در کیش از تعهدات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان در این تفاهمنامه است.