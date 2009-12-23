به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، محمد جهان زیب خان صبح چهارشنبه در بازدید هیئت پاکستانی از طرح‌های کشاورزی و دامداری شهرستان نیشابور افزود: هدف از این سفر ایجاد همکاری بیش از پیش دو کشور در زمینه‌های کشاورزی و دامداری و بازدید از طرح‌های کشاورزی و دامداری است.

معاون وزارت توسعه و دامداری دولت پنجاب پاکستان گفت: کشور پاکستان با تولید 41 میلیون تن شیر در سال چهارمین تولید کننده شیر در جهان است.

وی ادامه داد: جمع‌آوری شیر در این کشور یک چالش بزرگ است و به رغم اینکه شرکتهای بزرگ لبنی در پاکستان فعال هستند اما مایل هستیم از مدل‌های شرکت تعاونی‌های روستایی ایران برای جمع‌آوری شیر دامداران استفاده کنیم.

وی بر ضرورت ایجاد همکاری‌های بیش از پیش دو کشور در زمینه‌ تعاونی‌های روستایی، کشاورزی و دامداری تأکید کرد.

این هیئت پاکستانی از مرکز جمع آوری شیر شرکت تعاونی کشاورزی و دامداران نیشابور که در سال گذشته مقام اول کشوری را به خود اختصاص داده بود، آزمایشگاه شیر و آزمایشگاه آنالیز خوراک دام، خط تولید کارخانه فرآوری‌های لبنی بینالود نیشابور، شرکت خوراک دام و طیور و آبزیان نازدانه، کارخانه لبنی شرکت تعاونی لبنی پیشگام نیشابور نیز بازدید کرده و از نزدیک با نحوه فعالیتهای آنان آشنا شدند.