به گزارش خبرنگار مهر، اسداله تیمورییانسر شامگاه یکشنبه در شورای کشاورزی اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان تیرماه، ۲۹ سکوی فعال جمعآوری شیر خام در ۱۰ شهرستان استان موفق شدند ۱۳ هزار و ۶۵۵ تن شیر تولیدی دامداران را جمعآوری و برای فرآوری به واحدهای صنایع لبنی ارسال کنند.
وی با بیان اینکه توسعه دامپروری یکی از محورهای مهم بخش کشاورزی استان است، افزود: افزایش تولید شیر خام نتیجه همراهی دامداران، تأمین بهموقع نهادههای دامی، ارائه خدمات فنی و دامپزشکی و همچنین نظارت مستمر بر فرآیند تولید و جمعآوری این محصول است.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به برنامههای نظارتی این سازمان گفت: در چهار ماهه نخست سال، نمونهبرداری و آزمایشهای تخصصی برای بررسی شاخصهایی مانند میزان چربی، بار میکروبی، سلامت و ماندگاری شیر در تمامی سکوهای جمعآوری انجام شد که نتایج آن از کیفیت مناسب شیر خام تولیدی در استان حکایت دارد.
تیمورییانسری کنترل زنجیره سرد از زمان دوشش تا انتقال شیر به کارخانههای فرآوری را از الزامات حفظ کیفیت این محصول دانست و تصریح کرد: رعایت استانداردهای بهداشتی بهطور مستمر پایش میشود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
وی با تأکید بر تداوم حمایت از فعالان حوزه دامپروری خاطرنشان کرد: اجرای طرحهای بهبود تغذیه دام، نوسازی تجهیزات، توسعه خدمات بیمهای و کاهش هزینههای تولید با هدف افزایش بهرهوری، رشد تولید و تقویت بازار محصولات لبنی در دستور کار قرار دارد.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: تقویت زنجیره تولید شیر خام، علاوه بر تأمین نیاز صنایع لبنی و امنیت غذایی، نقش مهمی در حفظ اشتغال، افزایش درآمد دامداران و رونق اقتصاد روستاهای استان ایفا میکند.
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