"انگار گفته بودی لیلی" چاپ یازدهمی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشر مرکز به تازگی چاپ یازدهم رمان "انگار گفته بودی لیلی" نوشته سپیده شاملو را روانه بازار کتاب کرده است.

"انگار گفته بودی لیلی" با این جمله آغاز می‌شود: "بمبها از آسمان ریختند روی خانه همسایه. تو از ایوان پرت شدی و مردی." در این داستان مرگ علی نوربخش بهانه‌ای می شود برای شراره و مستانه همسر و خواهر او تا زندگی خود را بازگو کنند.

رمان شامل هشت فصل است. در همه فصلها راوی شراره است و مخاطب شوهرش علی نوربخش به جز فصل چهارم که راوی مستانه است و مخاطب شراره. درفصل پنجم روای دوباره شراره است ولی مخاطبش مستانه می شود.

فصلهای این کتاب بدین شرح است: فصل اول: مرگ علی و زندگی با علی، فصل دوم : عروسی با علی و سفر به مشهد و کوه رفتنِ دوران نامزدی، فصل سوم: مرگ مستانه و آشنایی مستانه و محمود، فصل چهارم: زندگی مستانه و مرگ علی از دیدگاه مستانه، فصل پنجم: اتفاقات بعد از مرگ علی، فصل ششم: رابطه مستانه با شراره و پسرش سیاوش، فصل هفتم: فراموش کردن علی! و فصل هشتم: قرار رفتن شراره با آشنای قدیمی به خارج و قهر سیاوش.

چاپ یازدهم این کتاب در 1800 نسخه وبه قیمت 3600 تومان عرضه شده است.

سپیده شاملو برای نگارش این رمان جایزه گلشیری را در سال 1379 از آن خود کرد.

