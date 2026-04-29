اعضای کنگره آمریکا توجیهات هگست درباره جنگ با ایران را به سخره گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، پیت هگست وزیر جنگ آمریکا امروز چهارشنبه در نشست با اعضای کنگره، آشکارا از پاسخ به سئوالات آن ها درباره تجاوز کشورش به ایران طفره رفت و یا با تمسخر آن ها مواجه شد.

ست مولتون به تمسخر: ایرانی ها ما را محاصره کردند و ما هم محاصره‌ شان را محاصره کردیم؟

وزیر جنگ آمریکا در جلسه کنگره وقتی از پیروزی کشورش در تجاوز علیه ایران صحبت می کرد، با سئوال «ست مولتون» مبنی بر «آیا بستن تنگه هرمز از سوی ایران را پیروزی (در جنگ) می نامید؟»، مواجه شد و گفت: محاصره ای که ما انجام داده ایم اجازه نمی دهد چیزی وارد یا از ایران خارج شود ... .

«ست مولتون» نماینده کنگره حرفش را قطع کرد و به تمسخر گفت: یعنی آن‌ ها ما را محاصره کردند و ما هم محاصره‌ شان را محاصره کردیم؟ این مثل این است که رئیس‌ جمهور مدیسون بگوید انگلیسی ها واشنگتن را سوزاندند، اما نگران نباشید، ما هم آن را می‌سوزانیم.

رو کانا: هزینه جنگ علیه ایران برای خانوارهای آمریکایی سالانه ۵ هزار دلار است!

رو کانا دیگر نماینده کنگره گفت: آیا می‌ دانید افزایش قیمت بنزین و مواد غذایی به دلیل جنگ ایران برای آمریکایی‌ ها چقدر هزینه خواهد داشت؟ شما در مورد مسائل داخلی دارید مغلطه می‌کنید!

وزیر جنگ آمریکا در تلاش برای توجیه هزینه های این تجاوز ادعا کرد: به نظر شما هزینه‌ های دستیابی ایران به سلاح هسته‌ ای چقدر است؟

این نماینده کنگره جواب داد: شما می‌ گویید پرسیدن این سوال در مورد افزایش هزینه‌ها مغلطه است؟ هزینه این جنگ برای خانوارهای آمریکایی سالانه ۵ هزار دلار است! این برای مالیات‌ دهندگان آمریکایی چقدر هزینه داشت، از نظر حمله به مدرسه ایرانی که کودکان در آن کشته شدند، از نظر موشک‌هایی که استفاده کردیم.

هگست: بمباران مدرسه شجره طیبه در میناب تأسف‌ بار است

در ادامه این نشست، وزیر جنگ آمریکا بدون محکوم کردن حمله وحشیانه این کشور به مدرسه شجره طیبه در میناب در ابتدای تجاوز به خاک ایران، گستاخانه گفت که حادثه مربوط به بمباران این مدرسه «تأسف‌ بار» بوده و تحقیقات درباره آن همچنان ادامه دارد!

مولتون: چرا خطر بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران را در نظر نگرفتید؟

«ست مولتون» نماینده کنگره پرسید، «آیا خطر بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران را در نظر گرفتید؟» که وزیر جنگ آمریکا، ادعا کرد: البته.

که این نماینده کنگره اینگونه پاسخ داد: پس چرا تنها مین‌ روب‌ هایی که در خلیج فارس داشتیم را هفته‌ ها قبل از شروع جنگ به سنگاپور فرستادید؟

تمسخر وزیر جنگ آمریکا به دلیل کپی‌برداری از یک فیلم سینمایی به جای کتاب مقد کتاب مقدس

سالود کارباخال، نماینده دموکرات کنگره آمریکا در جلسه استماع امروز به وزیر جنگ آمریکا گفت: یک وجه مشترک با هم داریم. من هم طرفدار فیلم پالپ فیکشن هستم. و نه، این فیلم تصویر دقیقی از کتاب مقدس ارائه نمی‌دهد. می‌دانید در مورد چه چیزی صحبت می‌کنم!

تمسخر این نماینده کنگره آمریکابه ادعای مضحک پیشین وزیر جنگ این کشور است که نقل قولی از کتاب مقدس انجام داده بود که مشخص شد از فیلم سینمایی پالپ فیکشن بوده است.

نماینده کنگره «هگست» را در ارتباط با تجاوز به ایران، دروغگو نامید

رو کانا نماینده کنگره در ادامه دوباره سخن گفت و وزیر جنگ آمریکا را دروغگو خطاب کرد.

این نماینده کنگره گفت: شما گفتید ما را وارد جنگ نمی کنید و قیمت ها را کاهش می دهید. می دانید چرا ناراحتم؟ برای همه کسانی که به ترامپ رأی دادند، ناراحتم. برایشان ناراحتم چون به آنها خیانت کردید. می‌دانید چه کسی این را می‌داند؟ جی‌دی ونس این را خوب می‌داند.