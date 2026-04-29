۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۰۹

حق مسکن ۳ میلیون تومانی کارگران تصویب شد

معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه امروز هیئت دولت از افزایش حق مسکن کارگری برای سال ۱۴۰۵ از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از ۳ سال بود که حق مسکن جامعه کارگری روی عدد ۹۰۰ هزار تومان فریز شده بود در حالی که نرخ تورم مسکن طی این ۳ سال افزایش زیادی داشته است.

امسال شورای عالی کار در سیصد و چهل و یکمین جلسه خود همزمان با تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ کارگران، حق مسکن ۳ میلیون تومانی را پیشنهاد داد. اما بر اساس قانون اجرایی شدن این پیشنهاد در حوزه حق مسکن کارگری، منوط به تصویب در هیئت‌وزیران است.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه امروز هیئت‌وزیران، در بخشی از سخنان خود به مصوبه مربوط به معیشت کارگران اشاره کرد و خبر داد، در جلسه امروز هیئت دولت، حق مسکن کارگری برای سال ۱۴۰۵ از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان افزایش یافته که در راستای حمایت از معیشت کارگران و بهبود قدرت خرید آنها این تصمیم اتخاذ شده است.

فاطمه امیر احمدی

