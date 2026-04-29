ادارات تهران ساعت ۱۲ تعطیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران از پایان کار تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران برای امروز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در ساعت ۱۲ ظهر خبر داد و گفت: این تصمیم به‌منظور تسهیل حضور کارکنان در اجتماع بزرگ «امام رضایی‌ها» و مدیریت ترافیک شهر اتخاذ شده است.

معتمدیان، اعلام کرد: با توجه به برگزاری مراسم اجتماع بزرگ امام رضایی‌ها امروز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶ تا ۲۱، که از میدان امام حسین(ع) تا میدان آزادی برگزار خواهد شد، و به منظور تسهیل مشارکت حداکثری مدیران، معاونان و کارکنان مجموعه‌های دولتی در این رویداد، ساعت پایان کار تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهر تهران، دو ساعت زودتر از موعد مقرر یعنی ساعت ۱۲ ظهر تعیین می‌شود.

وی افزود: این تصمیم با هماهنگی‌های صورت‌گرفته با معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گرفته شده است تا ضمن کنترل و مدیریت تمهیدات ترافیکی پایتخت، امکان حضور پرشور کارمندان در این اجتماع فراهم آید.