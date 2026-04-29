۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۵۷

بازگشت هیئت ایرانی از کنگره فیفا؛

ابراز تاسف فیفا از رفتار غیرورزشی کانادا/ نشست ویژه تاج با اینفانتینو

فدراسیون بین‌المللی فوتبال پس از رفتار غیرورزشی و ناشایست مسئولان کانادایی با هیئت ایرانی شرکت کننده در کنگره فیفا، ضمن ابراز تاسف از این برخورد، از نشست ویژه تاج و اینفانتینو خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال به همراه هدایت ممبینی دبیرکل و حامد مومنی معاون دبیرکل برای حضور در کنگره فیفا و رایزنی با شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا برای تعیین تکلیف حضور نمایندگان ایران در آسیا راهی کانادا شده بودند، رفتار غیرورزشی میزبان باعث شد مسئولان فدراسیون فوتبال تصمیم به بازگشت به ایران بگیرند.

پس از آن که برخی رسانه های خارجی صبح روز چهارشنبه در خبرهایی جانبدارانه به این موضوع پرداختند، شامگاه چهارشنبه فدراسیون فوتبال از طریق روزنامه رسمی خود به این موضوع واکنش نشان داد و در تیتر اول خود با عنوان آخرین خبر نوشت: «فوتبال پای ایران می ماند».

در خبری که پیرامون این موضوع منتشر شده آمده است: «هیئت ایرانی در واکنش به رفتار مقامات کشور کانادا حاضر به ورود به این کشور نشد. در حالی که مهدی تاج رئیس، هدایت ممبینی، دبیرکل و حامد مومنی معاون دبیرکل فدراسیون با اخذ ویزای رسمی جهت شرکت در کنگره فیفا راهی تورنتو شده بودند، به دلیل رفتارهای ناپسند رخ داده توسط مقامات اداره امور مهاجرت در فرودگاه و اهانت به یکی از پرافتخارترین ارگان‌های نیروهای مسلح ملت ایران با نخستین پرواز به ترکیه مراجعت کردند.

بلافاصله پس از این اتفاق، مقامات فیفا در تماس با کاروان ایران ضمن ابراز تاسف شدید از رفتار صورت گرفته اعلام کردند که نشست رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال با مقامات ارشد فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در جهت حضور عزت‌مندانه تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی به زودی در مقر فیفا برگزار خواهد شد.

