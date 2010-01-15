مجتبی شیخ بهایی در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز اجرای طرح بیمه مشترکان گاز طبیعی از بهمن ماه امسال، گفت: با تصویب طرح بیمه مشترکان گاز در مجلس شورای اسلامی، حق بیمه هر مشترک گاز شهری 500 ریال و هر مشترک روستایی 250 ریال در قبوض مشترکان در هر دوره قرائت کنتور (2 ماه) اعمال می شود.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه با اجرای این طرح نزدیک به 15 میلیون خانوار ( 12 میلیون مشترک گاز) از خدمات بیمه حوادث گاز بهره مند خواهند شد، تصریح کرد: پیش بینی می شود با اجرای این طرح کلیه مشترکانی که در برابر حوادث گاز گرفتگی، مسمومیت و انفجار خسارت می بینند، بتوانند بخشی از خسارتهای خود را از محل پوشش بیمه ای جبران کنند.

وی با تاکید بر اینکه بیمه گاز یک بیمه حادثه است و نه بیمه مسئولیت، یادآور شد: در حال حاضر بیمه البرز به عنوان شرکت بیمه گر انتخاب شده است و هماهنگی های لازم برای اجرای طرح با این بیمه گر توسط شرکت ملی گاز انجام شده است.

این مقام مسئول در پایان تاکید کرد: با وجود اعمال این طرح بیمه ای اما کلیه مشترکان گاز باید نکات ایمنی را به دقت رعایت کنند تا میزان حجم حوادث به حداقل کاهش یابد.

به گزارش مهر، هم اکنون بیش از 14 میلیون و 500هزار خانوار در سراسر کشور تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند که بهره مندی این مشترکان از تسهیلات بیمه گاز، اقدامی مهم برای ایمن سازی فعالیت های گازرسانی به مشترکان است.