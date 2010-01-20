فولاد ماهان سپاهان و هیئت شنای گیلان به مرحله نیمه نهایی صعود کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب مرحله دوم رقابت‌های جام حذفی واترپلو باشگاه‌های کشور عصر دیروز 2 دیدار در استخر ورزشگاه آزادی برگزار شد که طی آن در نخستین دیدار هیئت شنای گیلان 11 بر 6 تربیت بدنی فارس را از پیش رو برداشت تا گام در مرحله نیمه نهایی بگذارد.

در دومین و حساس‌ترین دیدار، دانشگاه آزاد تهران صدرنشین لیگ برتر به مصاف فولاد ماهان سپاهان تیم دوم لیگ رفت. در این دیدار بسیار حساس و نزدیک تیم فولاد ماهان سپاهان موفق شد با نتیجه 10 بر 9 مقابل دانشگاه آزاد به پیروزی دست یابد و به عنوان دومین تیم راهی مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها شود.

فولاد ماهان با این پیروزی شکست دور رفت خود در رقابت‌های لیگ برتر مقابل دانشگاه آزاد را جبران کرد. به این ترتیب در مرحله نیمه نهایی جام حذفی تیم هیئت شنای گیلان به مصاف نفت و گاز گچساران خواهد رفت و فولاد ماهان سپاهان با تیم نفت امیدیه پیکار خواهد کرد.

مرحله نیمه نهایی رقابت‌های واترپلو جام حذفی باشگاههای کشور 12 بهمن ماه در استخر مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد.

تیم نفت و گاز گچساران عنوان قهرمانی نخستین دوره مسابقات جام حذفی باشگاه‌های کشور را در اختیار دارد.