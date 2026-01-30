به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منابع آگاه اعلام کردند «کریل دیمیتریف» روز شنبه برای برگزاری مجموعهای از نشستها با مقامات آمریکایی به شهر میامی سفر میکند.
این دیدارها در شرایطی انجام میشود که تلاشهای بینالمللی برای حلوفصل بحران اوکراین وارد مرحلهای جدید شده است.
بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا نیز اعلام کرده که امکان دستیابی به راهحلی برای پایان دادن به جنگ اوکراین در آیندهای نزدیک وجود دارد.
در همین راستا، نخستین نشست تیم کاری سهجانبه امنیتی با حضور نمایندگان روسیه، اوکراین و آمریکا طی روزهای جمعه و شنبه در ابوظبی برگزار شد و طرفها در جلساتی غیرعلنی به بررسی مسائل اختلافی مرتبط با طرح صلح پیشنهادی آمریکا پرداختند.
قرار است دور جدید این مذاکرات نیز اول فوریه آینده برگزار شود.
رئیسجمهور روسیه ولادیمیر پوتین هفته گذشته با هیأتی آمریکایی به ریاست «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه دونالد ترامپ دیدار کرد.
همزمان، رسانههای خارجی از جزئیات ابتکار پیشنهادی آمریکا خبر دادهاند که شامل تثبیت خطوط تماس، تعیین تکلیف مناطق شرقی اوکراین از جمله دونباس و کریمه، کاهش توان نظامی اوکراین و ممنوعیت استقرار نیروها و تسلیحات دوربرد خارجی در این کشور است.
کرملین پیشتر تأکید کرده بود که بدون حلوفصل مسئله سرزمینی بر اساس چارچوبهای مورد توافق، دستیابی به صلحی پایدار امکانپذیر نخواهد بود و خروج نیروهای اوکراینی از منطقه دونباس را یکی از شروط اساسی مسکو برای هرگونه توافق نهایی دانسته است.
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