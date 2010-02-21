آذربایجان غربی قهرمان رقابتهای تیراندازی نیروهای مسلح کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، تیم آذربایجان غربی در مجموع با کسب 63 امتیاز به مقام اول این دیدارها که در استان گیلان برگزار دست یافت.

تیم های گیلان با 62 امتیاز و خراسان رضوی نیز با 54 امتیاز به ترتیب به عناوین دوم و سوم این دیدارهای رضایت دادند.

این دیدارها در سه رشته تفنگ، طپانچه و دارت به مدت دو روز و با حضور 24 تیم از استانهای سراسر کشور برگزار شد که در این دیدارها تیم تیراندازی آذربایجان غربی در رشته های تفنگ به 17 امتیاز، در طپانچه به 23 و در دارت به 23 امتیاز رسید.

در بخش انفرادی نیز رحیم آهوپای توانست در رشته طپانچه بادی با امتیاز 271 به عنوان اول رسید.

در رشته تفنگ بادی نیز حسن نوروزی از استان خراسان رضوی با 273 امتیاز اول شد.

محمد زلفعلی زاده از آذربایجان غربی نیز در رشته دارت توانست به نایب قهرمانی و عنوان دوم دست پیدا کند.

