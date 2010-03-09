برگزاری 105 محفل قرآنی در لرستان

حجت الاسلام علی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با تشریح اقدام این سازمان در برگزاری محافل قرآنی، بیان داشت: از ابتدای مسابقات قرآنی در مرکز لرستان بیش از 105 محفل قرآنی در این استان برگزار شده است.

وی با تاکید بر اینکه پیش بینی ما برای برگزاری این محافل بیش از این میزان بوده است، خاطر نشان کرد: اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان آمادگی برگزاری تعداد بیشتری محفل انس با قرآن را داشت که به دلیل خستگی قاریان همین اندازه مقدور شد.

حجت الاسلام خادمی با اشاره به برگزاری برنامه های جانبی در حاشیه محافل قرآنی، گفت: در حاشیه این محافل برنامه هایی مانند تواشیع گروه های ممتاز کشوری، مسابقات قرآن، سخنرانی و برنامه های تشویقی برای نونهالان نیز به اجرا درآمده است.

استقبال پرشور مردم لرستان از برگزاری محافل قرآنی

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان در زمینه استقبال مردم از این محافل قرآنی، عنوان کرد: در ارزیابی های صورت گرفته میزان استقبال مردم از برگزاری محافل قرانی بسیار عالی ارزیابی شده است.

حجت الاسلام خادمی با اشاره به استقبال بالای 70 درصد از محافل قرآنی برگزار شده در شهرهای استان، یادآور شد: این در حالی است که استقبال مردم از این محافل انس با قرآن در سطح بخش ها و روستاهای لرستان به بالای 90 درصد می رسد.

وی با اشاره به کم نظیر بودن برگزاری محافل قرآنی در سطح روستاهای پر جمعیت استان لرستان، ادامه داد: در برخی از این روستاها برای اولین بار بود که به همت تبلیغات اسلامی استان لرستان محفل انس با قرآن برگزار می شد.

توسعه فرهنگ قرآنی جوانان را در مقابل تهاجم نرم دشمن واکسینه می کند

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان با بیان اینکه در برخی از بخش های سطح استان تا به حال کمتر محفل قرآنی با حضور قاریان ممتاز برگزار شده بود، یادآور شد: یکی از برنامه های آینده این سازمان توسعه محافل انس با قرآن در سطح لرستان است.

حجت الاسلام خادمی با اشاره به استقبال و حضور پرشور جوانان و نوجوانان در این محافل، گفت: برگزاری اینگونه برنامه ها موجب ارتباط نسل جوان با آموزه ها و تعالیم قرآن خواهد شد.

وی با تاکید بر ضرورت استمرار برگزاری محافل قرآنی، ادامه داد: توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی نسل جوان را در مقابل تهاجمات فرهنگی دشمن به ویژه در قالب جنگ نرم واکسینه می کند.

آموزه های قرآنی بداخلاقی های جامعه را از بین می برد

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان با تاکید بر اینکه قرآن باید وارد متن زندگی مردم شود، یادآور شد: ورود قرآن به متن زندگی مردم موجب تربیت نسلی متدین و با بصیرت خواهد شد.

حجت الاسلام خادمی با اشاره به ویژه گیهای تربیت قرآنی، افزود: تربیت قرآنی و اسلامی، تربیتی است که با وزیدن تندبادهای شیطانی در هم نمی شکند.

وی خاطرنشان کرد: در صورت عمل به آموزه های قرآن در جامعه به طور یقین بداخلاقی های موجود در سطح جامعه نیز از بین خواهد رفت.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان با تاکید بر اینکه قرآن تاثیرات عمیقی در رفتارهای اجتماعی مردم دارد، یادآور شد: در صورت ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه حتی بهداشت جسم و روان انسان نیز تغییر می کند به طوریکه روح انسان تنظیف می شود.