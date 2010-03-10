چهار قلوهای بندرگزی در انتظار خانه دار شدن

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، "رقیه، ریحانه، مهدیه و محدثه" چهار قلوهای بندرگزی هستند که 9 ماه قبل، چراغ خانه باصفا و صمیمی خانواده شان را روشن و گرم کرده اند و غافل از آنکه اکنون والدینشان با مشکلات عدیده ای روبرو هستند.

پدر این چهار قلوهای بندرگزی با کارگری خرج خود و خانواده شش نفره اش را تامین می کند و با این وضع در منزل عمویشان زندگی می کنند و درآروزی حمایت مسئولان برای رفع مشکلاتشان هستند.

ریاحی پدر چهارقلوهای بندرگزی که خداوند را برای تولد فرزندانش سپاسگزار است به خبرنگار مهر در گرگان افزود: کارگر روز مزد هستم و یک روز سر کار می روم و روزی دیگر از کار خبری نیست و با این وضع، خرج زندگی خود را تامین می کنم.

وی اظهار داشت: فرزندان هر روز که بزرگتر می شوند، نیازهای خاص خودشان را دارند و با این وضع، تامین مخارج مشکل است.

وی یادآور شد: تاکنون دو فرزندم را عمل جراحی کردم و هر بار عمل جراحی حدود 10 تا 15 میلیون ریال هزینه داشته است.

به گفته ریاحی، همچنین دو فرزندم با شیرخشک یارانه ای تغذیه می کنند و هر روز برای تهیه شیر کودکان با مشکلاتی روبرو هستیم.

هر نوزاد با آمدنش آرزوها و امیدهای تازه ای در دل والدین خود ایجاد می کنند و قلهای بندرگزی نیز از این قاعده مستثنی نیستند اما آمدن چهار فرزند در یک زمان خانواده ها را غافلگیر کرده و اکنون که موج مهرورزی خانواده های چندقلوهای ایرانی را همراهی می کند خیلی زیباست که این خانواده نیز از درد و رنج گذران زندگی رهایی یابند.

امروزه در بیشتر کشورهای دنیا در چنین مواردی تمهیدات ویژه وجود دارد و به خانواده هایی که دارای دو فرزند بیشتر در یک تولد می شوند هزینه هایی می پردازند و حتی نسبت به اعزام پرستار و دکتر برای کمک به والدین فرزندان اقدام می کنند و این روزها قولهای ایرانی نیز در انتظار کمک مسئولان و خیران هستند.

گرانی دارو، حمایت نشدن، نداشتن مسکن در شرایط کنونی اقتصادی، آینده قلهای مناطق مختلف کشور را با مشکل روبرو می سازد و رفع این مشکلات نیازمند برنامه ریزی اساسی و تدوین قوانین جامع برای حمایت است.

در شرایط اقتصادی کنونی خانواده ای که تنها یک نوزاد دارد در تامین مسائل رفاهی، بهداشتی و درمانی دچار مشکل می شود و تصور داشتن چهار نوزاد آن هم با در آمدی پایین جای بسی تامل و برنامه ریزی برای مسئولان دارد.

شهرستان بندرگز در غرب گلستان واقع شده است.